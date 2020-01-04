伊朗軍事指揮官被擊斃、台灣參謀總長墜機身亡與本周更多好故事

圖片版權 TAIWAN EBC Image caption 台灣空軍一架黑鷹直升機發生迫降意外。

2020年1月第一周，在香港以上百萬人的示威遊行揭開序幕。這起由民眾發起的和平示威 在之後仍點燃警民衝突。另外，台灣1月2日驚傳台軍方高層搭乘的黑鷹直升機事故，造成參謀總長沈一鳴及其他高階軍官8人罹難、5人輕重傷，震驚各界；中國成都秋雨聖約教會主任牧師王怡被當局關押一年多後，2019年12月30日因煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪獲刑9年，引發議論。

台灣大選前夕通過《反滲透法》引發各界討論；另外，每到歲末年終，很多西方經濟學家都會發出唱衰之聲，但每次卻不得不承認低估了中國政府對經濟的干預手段和調控能力。2020中國經濟的走向仍是全球焦點。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 台灣軍方黑鷹直升機迫降事故，參謀總長等8人罹難

圖片版權 AFP Image caption 罹難者中的參謀總長、空軍二級上將沈一鳴，曾經擔任台灣國防部副部長、空軍司令、國防部常務次長、副參謀總長、空軍作戰指揮部指揮官等職務。

台灣空軍一架UH-60M黑鷹直升機，今天（1月2日）上午在新北市烏來山區發生迫降意外，機上8人死亡，另外有5人生還。機上有多名高級指揮官包括罹難的參謀總長沈一鳴。參謀總長是台灣軍中職位最高的職務，沈一鳴是台灣有史以來因公殉職的最高級別將領。

總統蔡英文下令所有國防軍事單位降半旗3天。另外，現在是台灣總統選舉競選時期，蔡英文辦公室宣佈暫停競選活動3天； 國民黨總統參選人韓國瑜也表示，原定1月2日及3日的競選行程也將取消。

美國國防部參謀首長聯席會議主席馬克·麥利（Mark Milley）發出聲明表示「謹代表美國軍方戰友，向台灣參謀總長沈一鳴等8名罹難者表示哀悼。沈將軍是卓越的領袖，也是台灣防務和區域安全的支持者，他將永遠被世人懷念。我們感謝他無私的奉獻，並珍惜與台灣的友誼和強勁的防務關係。」

圖片版權 SAM YEH/Getty Images Image caption 民眾在台北吊唁沈一鳴等軍官。

美國在台協會（AIT）發佈聲明，向罹難者表達哀悼之意，並表示隨時就此一事件為台灣提供協助。AIT協會處長酈英傑表示：「能有機會和沈將軍共事，一同促進美台安全關係，我感到非常榮幸。他是一位具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友。我會非常懷念他」。

2. 香港元旦：節日氣氛沒了，暴力衝突再起，和平遊行被腰斬

圖片版權 Wayne Chang Image caption 民陣稱無法完全凖確計算遊行人數，但按照6時15分前的估算，今日的人數會超過6月9日的103萬人。

2020新年第一天，香港仍然籠罩在「反送中」引發的持續半年多的政治危機中，大批香港市民響應的號召再次走上街頭爭取「五大訴求」。

遊行原本獲香港警方批准，從維多利亞公園出發，遊行到中環遮打道行人專用區。警方在多處嚴陣以待。遊行開始不足兩小時有示威者灣仔一帶破壞銀行、商店、使用汽油彈、築起路障，警方施放催淚彈和使用胡椒彈意圖驅散人群， 期間警方有拘捕行動，多人被抓。

一名遊行人士、約20多歲的王女士對BBC中文表示，聖誕節到元旦，她都沒有心情慶祝，因為香港度過了「歷來最慘的半年」，參與「和理非」的遊行是「不可推卸」的責任。

你的器材不支持播放多媒體材料 經歷了半年的示威活動，在2020年的第一天，香港如何度過？

3. 2020：撞向中國經濟的"灰犀牛"

圖片版權 Xinhua Image caption "天下第一水司樓"是全木質框架榫卯結構建築，申請了三項吉尼斯世界紀錄。而獨山縣是中國的國家級貧困縣。

「經濟危機比你想象中要花更長時間才會到來，然而一旦到來，發生的速度比你想象中快得多。」美國經濟學家多恩布什如此形容1994年的墨西哥經濟危機。22年後，經濟學家米歇爾·渥克出版《灰犀牛》，書中引用多恩布什法則，提出「灰犀牛」的概念，形容大概率且影響巨大的潛在危機。3年之後，即2019年初，這個詞進入了中國官方語境。習近平告誡一眾省部級官員提高警惕，防範灰犀牛事件。

中國經濟高速發展40年後累積了不少問題，債務尤甚。因此每到歲末年終，很多西方經濟學家都會發出唱衰之聲。但每次卻不得不承認低估了中國政府對經濟的干預手段和調控能力。

然而，這並不妨礙他們在下一年繼續唱衰，因為中國經濟的隱疾並未消除，甚至有所加重，只是遲遲未爆發。2020年，中國經濟會擺脫陰霾，還是碰壁擱淺？

4. 反滲透法：台灣大選前夕通過該法瞄凖了哪些目標

圖片版權 EPA Image caption 台灣2020年1月11日舉行總統選舉。

台灣立法院2019年12月31日下午3點多對防範中國介入台灣社會的《反滲透法》進行三讀審議。主張訂立該法的民進黨憑借在立法院的人數優勢促使該法三讀通過。國民黨則採取不投票、靜坐抗議的方式表達反對，不過最終並未影響反滲透法三讀通過。

中國國台辦此前批評蔡英文政府以修法手段作政治操弄，大開民主倒車，國民黨則認為修法的程序有瑕疵，在台灣選舉前的政壇掀起漣漪。

在《反滲透法》通過前，台灣綠黨12月31日公布最新民調顯示，有高達48.6%民眾支持《反滲透法》，19.7%民眾反對。另有5.3%民眾無明確意見，26.3%民眾不知道《反滲透法》。《日本經濟新聞》12月25日分析稱，這是為了阻擋中國介入即將到來的台灣大選；美國加州大學爾灣分校政治學博士候選人南樂(Lev Nachman)向BBC中文分析，《反滲透法》緣於王立強間諜案發生後，民進黨在某種程度上需要作出政治反應。

5.中國牧師王怡獲刑9年 學者指北京意圖警告其他教會

圖片版權 Peihong Zhang Image caption 王怡與其妻子蔣蓉

中國成都秋雨聖約教會主任牧師王怡被當局關押一年多後，周一（12月30日）因煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪獲刑9年，被沒收財產5萬元。有學者指出，此舉反映出中共對「抗爭型」教會的打壓，並以此警告其他類似的家庭教會。

王怡是中國宗教領域的知名人物，也是著名的公共知識分子。他1973年出生於四川，畢業於四川大學法學院，後任教於成都大學，2005年成為基督徒。

香港中文大學崇基學院神學院院長刑福增對BBC中文表示，王怡的案子反映出中共對秋雨聖約這種抗爭型教會開始採取最嚴厲的政治手段，「中共要用這樣的方法警告其他教會千萬不能走秋雨這樣的路線。」

6、美國擊斃伊朗軍事指揮官 德黑蘭誓言將「嚴重報復」

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇萊曼尼作為伊朗伊斯蘭革命衛隊精銳部隊「聖城旅」的指揮官，是伊朗最有權力的人之一，獨力負責伊拉克、黎巴嫩、敘利亞、也門的區域軍事政策。

美國周五（1月3日）對伊拉克巴格達機場發動空襲，伊朗最有權勢的軍事指揮官西姆·蘇萊曼尼喪生。

62歲的西姆·蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）是伊朗伊斯蘭革命衛隊精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）的指揮官，負責中東地區的軍事行動。

在美國總統特朗普下令發動的空襲行動中，除了蘇萊曼尼，還有伊朗支持的當地民兵組織官員也在空襲中身亡。

蘇萊曼尼遇襲身亡標誌著華盛頓與德黑蘭之間的緊張關係進一步升級。