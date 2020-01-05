香港示威：中聯辦主任王志民「下課」, 其繼任者的任命「前所未有」

圖片版權 Getty Images Image caption 香港反修例風波持續6個多月後仍未見平息之勢。

香港反修例風波持續近七個月後仍未見平息之勢，1月4日（周六）官方的新華社發文稱中國國務院免去王志民的中聯辦主任職務，任命駱惠寧為新任中聯辦主任，但未交代王志民去向。評論人士認為，區議會選舉親北京的建制派潰敗導致換人是最大因素。而且此時中聯辦換人表明，北京把握不准處理香港問題的時機，總是慢一拍。

中聯辦是中央人民政府駐香港的三大機構之一，於1947年5月，前身是新華社香港分社。中聯辦位於香港島的西環； 因此，也有中聯辦對香港影響的「西環治港」一說。

路透社曾於2019年11月底報道稱，北京對中聯辦處理香港危機的表現很不滿意考慮讓王志民下課。但當時，中國外交部駐港公署予以否認。1個多月後靴子終於落地。

王志民於2017年出任中聯辦主任一職，是任期最短的中聯辦主任。其任期內香港爆發回歸後最大的政治危機， 因反修例風波引起的反政府抗議和警民衝突； 2019年區議會選舉建制派大敗。

深受北京信任的建制派仍然控制香港立法委， 但其在11月底區議會選舉的大敗被廣泛解讀是對北京中央政府治理香港和建制派的不滿。

駱惠寧是誰？

圖片版權 Reuters Image caption 此前駱惠寧未擔任過任何與香港有關職務，親北京《大公報》稱駱惠寧與香港感情深厚。

駱惠寧曾任山西和青海省省委書記，一年多前卸任山西省省委書記。駱惠寧為經濟學博士，一周前，剛被任命為中國十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員。

此前駱惠寧從未擔任過與香港有關的任何職務。只在2018年12月以山西任省委書記身份率領招商代表團訪問過香港。但親北京《大公報》稱駱惠寧與香港感情深厚。

社會各界如何反應？

新華社發佈任命消息的幾小時後，香港特首林鄭月娥發聲明稱歡迎駱惠寧，對王志民過去工作致由衷感謝。

在線監測香港示威的「香港公開情報」（Open Source Intelligence Hong Kong）創辦人孟聶飛（Trey Menefee） 對BBC 表示，王志民被換因其未在香港示威中提供正確信息給北京，而區議會建制派大敗才是最致命的原因。他說：「北京對香港的輿情反應總是慢一個月左右，把握不住時機」。他認為更早換人會更佳。

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香港親北京《大公報》援引港區全國人大代表、新社聯理事長陳勇稱，駱惠寧德高望重，「壓得住場」，曾在兩省主政，又是經濟學博士，在香港目前經濟衰退的情況下，駱惠寧出任中聯辦主任，有利於通過開拓內地市場幫助香港經濟復蘇。

但中國港澳研究會副會長劉兆佳稱，駱惠寧雖然有著經濟學博士的背景，但與其被任命的關係不大，中央現時的焦點應集中於政治工作。他又指，地方大員出身的駱惠寧，除了對黨政策非常熟悉，未曾有過港澳工作經驗的他，於香港不會有人脈，更加不會受本地政治集團和利益影響，能更全面及有效地執行中央任務。

創始人為前新華社《環球》雜誌副總編輯的微信公眾號「牛彈琴」用三個「前所未有"解讀此次任命。文章稱，香港回歸後，還未曾有過地方省份一把手出任中聯辦主任；其次65歲的駱惠寧，即使按正部級，也到退休年齡。但仍舊到香港述職；尤其是一周前剛被任命為中國第十三屆全國人大財政經濟委員會副主任委員，時間點「前所未有」。

任期最短的中聯辦主任

圖片版權 EPA Image caption 時事評論員林和立對王志民被撤換不感意外，指反送中運動開始至今，王沒積極響應市民要求，又無助平息民憤，相信北京在區選前夕已決定要他孭鑊。

與新任中聯辦主任不同，王志民曾於1992年擔任新華社香港分社辦公廳副處長、處長，2006年起在中聯辦擔任職務，2017年9月起成為中聯辦主任，任期為兩年三個月。

涉足香港事務之前，王志民一直扎根於中國福建，與國家主席習近平在福建任職期間有過共事，被認為是「習家軍」的一員。

在其中聯辦主任期內，香港於2019年6月爆發反修例風波，百萬示威者上街表達「五大訴求，缺一不可」。在持續7個月的示威風波中，7月21日元朗白衣人無差別襲擊市民和示威者特別讓民憤激昂。

其中部分不滿指向中聯辦。路透社此前報道稱，中聯辦新界工作部部長李薊貽在7月11日一場元朗當地晚宴活動上稱，人數眾多、不斷升級的抗議活動讓香港陷入了1997年回歸以來最嚴重的政治危機。他呼籲居民保護他們在元朗的家園、趕走反政府示威者：「我們不能允許他們來元朗鬧事」。

而元朗區的區議員黃偉賢指李薊貽的發言等同是中聯辦向鄉事派下達「動員令」。中聯辦後來澄清稱，所謂的「動員令」是刻意抹黑，「毫無根據」，並重申譴責任何形式的暴力。

7月21日，示威者將中聯辦外牆塗污，中國國徽被擲雞蛋。王志民7月22日見傳媒，措辭強烈批評示威者行為十分惡劣：「中聯辦和香港社會各界對這種不法暴徒的行為予以最強烈的嚴厲譴責，堅信香港特區政府和警方執法機構一定會依法嚴懲，追究到底。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 示威者向中聯辦大樓扔雞蛋

路透社2019年11月的報道說，北京對中聯辦在危機期間的表現很不滿意。其中引述一名消息人士稱，中聯辦因誤判香港局勢而遭受批評。該人士認為：「中聯辦和香港富人以及內地在港精英階層交往，但是卻與普通民眾相隔絶，這種情況今後需要改變。」

香港本地媒體《蘋果日報》援引時事評論員林和立稱，他對王志民被撤換不感意外，指反送中運動開始至今，王沒積極響應市民要求，又無助平息民憤，相信北京在區選前夕已決定要他擔責。香港時事評論員劉銳紹相信，王志民是為未能「止暴制亂」、建制派區選大敗負責而被免職，仕途已到此為止，他認為王志民不是正常免職或者退休。是問責，有懲罰性。

對於撤換王志民，《明報》援引民主派公民黨黨魁楊岳橋形容這是「遲來的免職」，又說中央都知道何謂問責，「讓香港這班（應該被問責，卻沒有）問責的官員情何以堪？」