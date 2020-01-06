香港中聯辦新主任駱惠寧： 「局外人」接手後會有什麼改變

圖片版權 HONG KONG GOVERNMENT Image caption 駱惠寧2018年以山西省委書記身份到訪香港，與特首林鄭月娥會面。

新任中國中央政府駐香港聯絡辦公室（簡稱「中聯辦」）主任駱惠寧第一天上班，他對香港傳媒表示中國大陸始終是香港「最強大的後盾」，熱切期盼香港「重回正軌」，但沒有特別提出支持香港警察執法，也沒有指出要「止暴制亂」。

駱惠寧周一（1月6日）對傳媒發表簡短講話，期間引述中國國家主席習近平在新年賀詞中提到北京政府「真誠希望香港好」，又希望媒體多支持中聯辦的工作。

駱惠寧在講話中提到，他過去在中國大陸工作，但是對香港並不陌生。分析留意到，駱惠寧沒有港澳工作的經歷，可能可以打破港澳系統過去十多年來的一些習慣，帶來新的處事方式。

另外也有分析留意到，駱惠寧已經達到退休年齡，在掌權香港中聯辦後不會有其他要職，可以專注推動香港「國家安全法」（俗稱「二十三條」）立法等具爭議議題。

圖片版權 Getty Images Image caption 中聯辦大樓曾經成為香港示威者的目標，向大樓外的中國國徽潑墨塗污。

「局外人」

中國官媒周六（1月4日）公布駱惠寧出任中聯辦主任後，香港媒體大多留意到他與歷任中聯辦主任不同，之前沒有港澳工作經驗，形容他是港澳系統的「局外人」。

他之前先後任職山西和青海省省委書記，12月28日才獲委任為中國全國人民財經委員會副主任。除了2018年率領山西招商團隊到香港外，他的履歷大多與香港沒有關係。

這與香港中聯辦過去多名主任不同。例如，被免職的前香港中聯辦主任王志民，在1992至1998年就曾經派駐過新華社香港分社（中聯辦的前身），在2006至2015年又擔任香港中聯辦副主任，之後曾調職澳門和國務院港澳辦，直至2017年正式成為中聯辦主任。

但王志民除了被認為在香港近期的示威浪潮中沒有如實向北京政府反映現況外，還有被視為與香港本地親北京的精英和商界領袖關係太緊密。中國港澳研究會副會長劉兆佳早前接受香港傳媒訪問時說，駱惠寧這種「局外人」的身份，讓他不會受香港的政治集團和利益影響，能更全面及有效地執行中央任務。

圖片版權 Getty Images Image caption 林鄭月娥去年出席公開活動時，沒有與同場的王志民握手，被視為兩人不和的跡象，但香港政府否認。

「折衷人選」

除了駱惠寧的工作經歷，外界也留意到他已經年過65歲，是中國正部級官員的退休年齡，仍然獲委任為香港中聯辦主任，因此分析普遍認為他只是一個過渡人選。

但分析對為什麼中國政府只委派過渡人選掌官中聯辦說法不一。路透社引述香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽認為，北京政府思索管治香港的政策時「出現困難」，只派出一個暫時人選。

香港《蘋果日報》分析指出，駱惠寧與習近平、前國家主席江澤民或胡錦濤的派系都沒有直接關係，因此估計駱惠寧不是習近平希望接管香港中聯辦的首要人選，而是各派都能接受的「折衷人選」。

香港《逃犯條例》修訂引發自主權移交以來最嚴重的政治和社會衝突，之後親北京的建制派在區議會選舉後大敗，令外界相信中國中央政府會改變管治香港的方針。

至於這種改變是放鬆還是收緊，外界沒有一致說法。香港時事評論員劉銳紹認為，中國需要顧忌美國已經通過的《香港人權及民主法》，形容北京當局對香港的政策是「要硬也硬不起來」。

但倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生認為，駱惠寧完全沒有香港相關的工作經驗，而且駱惠寧的資歷比王志民要高，顯示北京的首要任務是把自己的意願「強加於香港」，而不是嘗試緩和香港市民的不滿。