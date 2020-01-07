中國律師大抓捕，「709」事件重演？

圖片版權 Reuters Image caption 中國知名律師許志永說，自己因為擔心被捕，已逃亡，警方對此詢問過他的家人。

從2019年末開始，中國公安（警方）多地拘留或傳訊了十幾名律師和公民運動人士，包括知名律師丁家喜、曾任大學老師的張忠順、戴振亞等。另一名知名律師許志永因擔心被捕，已躲藏起來， 警方也已就其下落詢問過家人。

此次抓捕是四年前「709」事件之後對公民運動最大規模的打壓。2015年7月起，當局在中國20多個省份抓捕了上百名律師及維權人士，被稱為「709」事件。多位被檢控的律師曾經處理過政治敏感案件。

導火索 —「廈門會議」

12月26日起，中國公安陸續在福建、山東、北京、河北、四川、浙江等地展開抓捕行動。這次行動據猜測與12月中多位律師和公民運動人士在福建廈門參加的一次聚會有關，但此次聚會的公開信息甚少。

丁家喜於12月26日在北京一位朋友家中被警察帶走，警方還沒收了他所有的個人物品，包括手機、電腦等。他在美國的妻子羅勝春向BBC確認，山東煙台警方周一（1月6日）口頭通知丁家喜的家人，讓他的律師直接和警方聯繫，但沒有給出任何官方傳訊或拘留文書，以及涉嫌罪名。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 丁家喜的朋友、人在美國的華澤稱，張忠順和戴振亞在12月26日分別在煙台和廈門被山東公安帶走，分別涉嫌「顛覆和煽動顛覆國家政權」罪，現被「指定居所監視居住」。

丁家喜的朋友、人在美國的華澤稱，張忠順和戴振亞在12月26日分別在煙台和廈門被山東公安帶走，分別涉嫌「顛覆和煽動顛覆國家政權」罪，現被「指定居所監視居住」。

根據一份由煙台市公安局對張忠順發出的《扣押決定書》，該偵查涉及「12.13項目」。文書顯示，公安扣押張忠順的2台計算機，5台手機、20多本書籍，以及其他個人物品。

張忠順的女兒1月3日在Twitter上發帖稱，公安在搜查其父母住所時，說找到了245發子彈。「我媽告訴我這根本不是我家的東西，這是天大的栽贓，」她寫道。

除此之外，35歲的公民運動人士、工人李英俊於12月26日被山東公安從福建漳州帶走，所涉罪名不詳。另外，黃志強、劉書慶、盧庭閣、莊道鶴、盧思位等多位律師在12月29日至1月4日期間以涉嫌「顛覆國家政權」或「尋釁滋事」罪被傳訊。黃志強於1月4日取保候審，其他律師現已釋放。

擔憂「709」酷刑重演

今年53歲的丁家喜曾是航空工程師，後來轉任律師，曾與維權律師許志永等人髮起「新公民運動」。他於2013年4月因參與要求官員公示財產和移民工人子女教育平權，被刑事拘留，後來法院以「聚眾擾亂公共秩序罪」定罪，判刑三年半。

其妻羅勝春說，自己「非常擔憂」丈夫這次的處境。因為對比2013年，丁家喜被捕後，家屬允許聘請律師，獲知開庭日期，並允許會見。但這次，距離丁家喜被帶走已過去10天之久，得知消息甚少，她對此「特別難以接受，難以理解」。

「我希望整個程序公開、透明。不許施加酷刑、不許刑訊逼供、不許灌藥、不許栽贓誣陷，不許讓對『709』所做的惡劣事情重演」，羅勝春說。她強調，丁家喜溫和、理性，不會做任何違法事情。

根據在美國的非政府團體人權捍衛者 （Chinese Human Rights Defenders）記錄，未參加「廈門會議」的人也被傳訊，據分析，他們曾在其他場合與參加者聚會過。

華澤告訴BBC中文，多位被抓捕人士遭受逼供，長時間審訊、不允許吃飯等經歷，並被警方要求以證人身份互相揭發。

圖片版權 Getty Images

在逃許志永回應

中國知名律師許志永說，自己因為擔心被捕，已逃亡，警方對此詢問過他的家人。在一份轉交給BBC中文的自拍視頻中，許志永稱，「當此危難時刻，我想我有責任站出來，向全世界講述真相。」

許志永說，這次大範圍抓捕不是偶然，而是蓄謀已久的。他說，「過去七年來，幾乎所有獨立存在的社會組織、群體都被打壓，公民群體一直承受著壓力。因為他們（當局）希望每個中國人都做臣民，而我們執著地想喚醒國民，做一名公民。」

他稱所謂的「廈門會議」是「公民群體的一次線下見面」，聚會者討論時政和中國未來，分享推動公民社會建設的經驗。

「可你很難以想象，在專制的中國，這居然成為我們的罪狀」，許志永說。

許志永是「公盟」和「新公民運動」主要創始人，是推動中國公民運動的領軍人，倡導非暴力運動。他於2014年以「聚眾擾亂公共場所秩序罪」被判4年刑期，出獄後基本被全天候監控。

許志永說，出獄後多半時間在寫一本書，描繪心中美好中國的道路，並繼續推動公民運動。他說，「過去七年以來，中國的人權、法治狀況大幅倒退。公民社會言論自由、網絡自由空間被大幅壓縮。與此同時，嚴格的社會管控正導致經濟萎縮，維穩體制正在不斷耗竭國家財富。我們非常擔心中國的經濟、民生，我們將要結束30多年的繁榮增長，進入衰退、滯漲，貧困。」

對於被捕人士將面臨的境況，許志永說，「監視居住」其實就是單獨關押，通常意味著刑訊逼供，很多「709」律師都經歷過。他擔心被抓捕的人正在遭受殘酷的刑訊逼供，呼籲國際社會廣泛關注。

許志永說自己一旦被抓捕，可能面臨殘酷的刑訊逼供及漫長的刑期。

不過他說，「我們沒有做錯任何事情，我們只是忠於良心，可是我們要為這個國家付出代價。有時候我在想：需要多少人、付出多少代價，才能換來中國憲政文明？愛中國，所以努力要讓她更美好，如果上天要我為這個國家奉獻出一切，我相信天命——我願意。」