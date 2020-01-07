武漢不明肺炎疫情持續 香港頒布新例授權強制隔離

圖片版權 Getty Images Image caption 香港特首表示已經加強出入境管制站的防疫措施，但目前沒有仿效台灣和澳門，在機場重點檢查來自武漢的乘客。（資料圖片）

中國武漢市的不明肺炎疫情持續，港澳台地區繼續加強監控，預防疫情傳播到當地。香港政府宣佈將會修改法例，把懷疑與武漢不明肺炎疫情有關的個案列為需要呈報，讓衛生官員可以強制將懷疑患者隔離。

香港政府周一（1月7日）宣佈將會把「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」列為須呈報疾病，但由於病原體仍然未明，目前預防的重點是識別患者是否曾經到過武漢，防止疾病蔓延到香港。

台灣早前已經採取類似的措施，規定如果醫生接收任何個案在過去14天內去過武漢，而且出現發熱等呼吸道症狀的病人，醫生必須向政府通報。

澳門衛生局截至周一收到最少八名有肺炎病徵的病人，包括周一接獲的三宗新個案，但當地政府指經化驗後確診為流感或普通感冒等，強調澳門未有與武漢肺炎疫情相關的個案。

圖片版權 Getty Images Image caption 1月4日港府宣佈啟動應變計劃，將應變級別從「戒備」提升至「嚴重」。（資料照片）

航班上檢疫

台灣和澳門先後加強來自武漢航班的檢疫工作，派出衛生部官員直接到剛從武漢抵達的航機上為乘客檢查體溫。

台灣衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥早前向傳媒指出，派員登上航機檢疫的安排自12月31日開始，截至上周六（1月4日）已經檢查過七班航班，共633名旅客和機組人員，其中六名乘客有輕微發熱，大都沒有到過被懷疑為肺炎源頭的武漢華南海鮮城，只是在當地轉機。

而根據澳門新聞局周一（1月6日）的公布，當地1月1日起在機場對來自武漢的乘客進行體溫檢查，1月2日起同時要求來自武漢航班的乘客填寫健康申報表，之後更將檢疫檢查工作擴展至連接香港和中國大陸各個陸路出入境口岸，至周一未有發現異常個案。

但香港至今仍然沒有類似的行動。香港特首林鄭月娥周二（1月7日）會見傳媒時指出，香港當局已經做了不少工作，包括加強檢查乘坐高鐵從武漢抵達香港的乘客，但沒有提及會不會仿效台灣和澳門的做法，重點針對乘坐飛機從武漢抵港的乘客進行檢疫。

圖片版權 Getty Images Image caption 2003年非典型肺炎傳入香港後，當地中小學生被要求上課都要戴著口罩，防止傳染（資料圖片）。

用詞模糊

香港目前已經接獲21宗須呈報的染病個案，大部份經化驗後發現是常見病毒。香港政府強調，目前沒有與武漢肺炎疫情有關的個案。

香港法例授權衛生部門強制把一些病人隔離，但目前的條文沒有把武漢相關的肺炎疫情包括在內。如果不修改法例，衛生部門沒有權力把懷疑患者強制隔離。

一些立法會議員擔心，政府建議以「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」形容武漢的疫情，用字十分模糊，可能讓衛生部門隨意拘留任何他們認為有嚴重新型傳染病的人。

本身是醫生的泛民主派議員郭家麒認為，香港政府應該盡力向中國大陸當局了解肺炎疫情的資料，才將它加入法例。但建制派議員指出，修改法例的確可以幫助預防不明傳染病。