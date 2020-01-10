台灣大選2020：越裔移民二代選民的故事

圖片版權 CHEN JIN LING Image caption 陳金鈴（圖）自小到大在台灣長大，她的媽媽來自越南胡志明市。

據台灣官方統計，台灣有近100萬的「新住民」（即新移民）和新住民子女。2019年底，從中國大陸、越南等地移民台灣的新住民接近54萬人，90%以上為女性，並孕育約40萬名後代。新住民總數已佔台灣總人口3%以上。

台灣內政部移民署統計資料顯示，從原屬國籍劃分來看，截至2018年9月底，來自中國大陸和港澳的新移民人口數最多，佔全體新移民的66%；其次為越南，佔19%；之後分別為印尼5%，菲律賓和泰國各2%。

台灣內政部次長花敬群之前對台灣媒體表示，移民已經是台灣國力非常重要一環。但是，這一波新住民在台灣只有近30年的歷史，在台灣社會及政壇一直屈於弱勢，直到前幾年台灣才有了首位新住民立法委員林麗蟬，她來自柬埔寨金邊。

不過，隨著新住民子女（新住民二代）也逐漸長大成人開始參與台灣選舉及政治，他們的政治意識也開始萌芽。

BBC中文訪問兩位來自「越南媽媽、台灣爸爸」的「新住民二代」女性，她們都將於2020年投下人生中第一張台灣總統大選選票。他們在台灣生長的經驗，她們對於兩岸關係以及個人的政治認同，有哪些看法？

身份認同與國家認同

今年21歲的陳金鈴，1997年在台中出生，她的母親來自越南胡志明市。90年代中期，陳金鈴的父親去越南探望台商親人時，與她的母親相戀成婚。

陳金鈴說，自小到大在台灣長大，雖然媽媽跟她說中文，但一直跟越南親戚有聯絡，小時候大概兩年會回去越南一次跟同齡的表姊妹玩在一塊，所以越南話還算流利。

陳金鈴告訴BBC中文，她從小到大成長順利，高中畢業後考上台灣大學政治系，並沒有特別感到歧視，「因為我覺得自己在台灣長大，跟其他同學沒什麼不同，反而媽媽有提到，當年移民台灣的時候，因為語言以及文化的不同，一開始比較辛苦。」

上大學後，陳金鈴開始觀察到台灣政府的「新南向」政策，在台灣社會開始注重「新住民」議題之後，她自己的越南認同更加強烈。

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「很多我們這一代的新住民小孩，家裏其實打壓我們學習媽媽那邊的母語，會講媽媽母語的很少，因此現在政府在小學就開始推廣母語教育，我認為十分重要。」

至於這次台灣總統大選，陳金鈴告訴BBC中文，她觀察到兩大黨都沒有以新住民政策為選舉主軸，但是韓國瑜之前提到要將新住民母語課程（在學校教新住民語言）自學校課程拿掉的說法令她不滿。相對來說，陳金鈴肯定台灣移民署對於新住民文化以及母語的推廣。

對於國家認同，陳金鈴說她接受自己是台灣人以及越南人，「不會認為自己是中國人」，她說。

至於兩岸統一的話，「我自己完全不接受，除非有個可能性，就是中國民主化，才談到統一。」

「我很喜歡越南的生活步調，也認為越南的經濟發展會很好，我規劃以後回越南發展。」陳金鈴補充。

政治爭議的影響

同樣就讀台灣大學的李如寶，也是來自「越南媽媽、台灣爸爸」的新住民家庭。

不同的是，李如寶是在越南出生長大，說得一口流利越南語，直到高中畢業後才隻身回台灣念大學，父母都還在胡志明市居住。

「因為爸爸當初到越南工作，與房東的女兒，也就是我媽媽相戀、結婚。」李如寶笑著說。

圖片版權 CNA Image caption 台灣2019年8月將在國民教育導入東南亞語言。

李如寶告訴記者她在胡志明市念的是台商學校，學校教學上反而強調台灣意識。

但是，台灣與中國大陸的政治爭議也延伸到越南。

「我記得有一年，我還在越南讀書的時候，有一年書商從台灣寄來學校的教科書，地理課本上面提到台灣或中華民國與中國分屬不同政府，那幾頁就竟然被越南海關撕掉。」陳金鈴笑著說。

回台灣後，李如寶也開始觀察到台灣社會的種族歧視或者「物化」東南亞新住民的情況——「譬如台北市長就會說『進口』東南亞人來台灣，」她說。

李如寶跟陳金鈴想法類似，覺得自己「要麼是台灣人，要麼是越南人，而非中國人」。但是，李如寶強調她並不討厭中國，而是中國政府的專制統治讓她不滿。

「我也去過中國玩，我覺得蠻不錯的，尤其中國的文化底蘊還是很深，所以我不討厭中國，而是討厭中共或中共的統治手段。」李如寶解釋。

儘管同樣都是專制政府，比較越南與中國，李如寶說她覺得越南政府的控制手段沒有中國來得令她害怕。

「越南也開始會有一些禁止臉書的事情，但是我還是覺得中國的手段比較可怕。尤其是香港事件喚起台灣年輕人對中國手段的關注。」

「中國政府現在給我的感覺是它說一，你就不准說二，但是越南政府是他說一，你還可以說一點五；越南的言論空間比較大。」李如寶補充。

圖片版權 Getty Images Image caption 李如寶說香港事件喚起台灣年輕人對中國手段的關注。

無論立場如何，台灣新住民二代，許多人已經開始年滿20歲，具有總統以及立法委員選舉的投票權。他們在台灣生長的經驗都會影響他們的政治認同，另一方面他們也開始參與甚至影響台灣政治。

2020年台灣新住民黨在台中成立，該黨籌備人麥玉珍對台媒表示，「新住民認同台灣。從來到台灣第一天起，就認為自己與下一代都是『正港』（純正的意思）的台灣人，早已落地生根；看到許多新住民仍然辛苦地謀生，遭受非尊嚴的對待，」因而成立政黨為新住民爭取權益。