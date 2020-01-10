台灣大選2020：年輕人捍衛台灣及未來之戰

圖片版權 Getty Images Image caption 超過六成的台灣人認為自己是台灣人。

兩岸分裂分治超過70年，台灣民主化後經過多次選舉，人們的主體意識增強，如今更因中國對台灣的強硬態度及香港「反送中」示威，使台灣人，特別是年輕一代的「主權個體」意識越加強烈。

台灣《天下雜誌》針對「台灣」與「中華民國」的認同差異調查指出，有超過六成的民眾都認為自己是台灣人。20到29歲的年輕人有超過八成自認是台灣人。

雖然台灣認同增加，但歷屆台灣總統選舉，仍擺脫不了兩岸問題成為選戰主軸的窠臼。2020年各總統候選人口徑一致，公開宣示要捍衛中華民國（台灣），守護台灣人享有的民主自由，不過如何帶領處在美中對峙夾縫中的台灣，走出一條屬於自己的道路，各候選人仍未有明確論述，面對未來仍有諸多挑戰。

反對「一國兩制」的共識

2020年台灣總統大選，宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文都強調要捍衛中華民國，但有學者稱三人都沒有對台灣出路提出有力及可行性的論述，也無全盤、綜合、深度以及長遠的考量。

蔡英文稱要抵抗中國勢力，通過國防、自主經濟和立法等來防止中國滲透台灣社會。韓國瑜則要重建對話機制，並提出台灣民主化供大陸借鑒的主張，而宋楚瑜則表示兩岸「維持現狀」及對等協商。

2016年台灣總統大選時，國民黨候選人朱立倫針對兩岸問題強調「九二共識、一中各表」，韓國瑜現今仍然持續同樣論述，至於蔡英文當年則表示「守護台灣」，除了維持和平現狀，還要守護台灣自由、民主、法治和人權的價值，與2020年沒有不同，兩人都未提出新的「兩岸方案」。

圖片版權 Getty Images Image caption 學者稱三名候選人都沒有對台灣出路提出有力及可行性的論述。

台灣南華大學國際事務及企業學系副教授孫國祥對BBC中文分析，各候選人兩岸主張及對台灣出路就基本延續兩黨的基線主軸，沒有太多想像和執行力。

不過若仔細比較，由於中國對台灣的各種打壓，蔡英文面對中國已不再走溫和路線，反對中國政府威脅的立場及論述與四年前相比，更加強硬，轉守為攻。

2019年12月唯一一場台灣總統選舉辯論中，「一國兩制」成為辯論焦點，蔡英文一再表示反對「一國兩制」並批評韓國瑜因人民壓力大才反對「一國兩制」。

韓國瑜回應：「我們是選總統，支持中華民國憲政體制，不是選票考慮，而是我們的信念，是台灣的價值，不要去抹黑。用擠牙膏的方式把我擠到『一國兩制』上非常沒有水平。」

雖然在反對「一國兩制」上交鋒，但較為親中的韓國瑜面對中國，在反對「一國兩制」的立場上與蔡英文站在同一陣線，也成為台灣人的共識。

「我是台灣人」

除了越發強烈的反「一國兩制」共識，「台灣人」的身份認同也愈加清晰。台灣輔仁大學法律系學生劉家杭對BBC中文說，中國對他來說就是另外一個國家。面對中國，他認為台灣有足夠的伙伴來對抗中國侵略，國土大小和人民多寡和發展的產業會不同，台灣小國有小國的生存方式，可以「走一條自己的路，不用跟中國比賽。」

除了劉家杭，任職於餐飲業、今年24歲的葉妤欣的也認為自己是台灣人。 葉妤欣看到2019年「一國兩制」下的香港發生「反送中」示威，及中國對台灣的持續施壓，覺得主權非常重要。她觀察到蔡英文對香港強烈表態支持力挺，但韓國瑜相對曖昧。因此擔心若較親中的韓國瑜當選，台灣未來可能變成香港。她向BBC中文強調：「這不是危言聳聽，因為你不知道韓國瑜當總統後可能會和中國有什麼交換。」

不同於年輕一代，台灣一棟156年歷史的老宅主人林俊銘就認為自己是台灣人也是中國人。他向BBC表示：「我不能抹掉我不是中國人，華人不等於中國人，不等於中華人民共和國，而是代表整個大中華或所有華人。」

你的器材不支持播放多媒體材料 台灣大選：從156年老宅主人到年輕一代的身份認同

台灣公民老師黃益中向媒體表示，身份認同與生長背景有關係，老一輩的人因為來自大陸或教育影響，認為中華民國是秋海棠包括對岸，所以會認同自己是中國人。

台灣社會彌漫一股這次總統選舉相當重要的氛圍，澳洲中國研究通訊《中國內參》（China Neican）聯合編輯倪亞當（Adam Ni）認為，此次選舉的重要性，在於選舉結果勢必影響台灣定位及兩岸局勢，同時牽動著台灣國防和自身經濟結構。

倪亞當對BBC中文說，「若韓國瑜當選，在他的領導下，兩岸關係會更緊密，台灣會逐漸邁向與中國統一的步伐前進」，「若蔡英文當選，可能會採取維護台灣政權獨立的措施。」

他解釋，蔡英文雖然強調「維持現狀」，但是北京與台北對於「現狀」的定義明顯不同。

台灣學者孫國祥則認為，2020年台灣大選主要是決定「要不要」以及「如何」與中國大陸交往，台灣是否在維持主體性的前提下與中國交往，又或是一交往就會逐漸喪失主體性。

孫國祥也指出，台灣總統大選的重要性也與政黨自身利益有密切關係，國民兩個政黨都認為台灣或中華民國的命運必須掌握在自身的手中。國民黨擔心蔡英文繼續執政代表中華民國將會不在或變質，而民進黨則擔心韓國瑜當選後台灣主體性不保。

台灣未來

有了共識，但面對未來台灣該何去何從？台灣年輕人考量實際面，能維持現狀最好。葉妤欣向BBC中文說：「我當然希望台灣有天可以變成獨立國家，但在中國打壓下及現金國際情勢下不太可能，因此也不抱期待。」

她認為，保持現狀， 維持現有的民主自由，而面對中國希望能溝通，若無法溝通也不要互相交惡。

現任總統蔡英文上任後實施「新南向政策」，試圖減弱在經濟上對中國的依賴。過去四年，台灣對大陸出口的依賴雖略微下降，但仍佔三成以上。

圖片版權 PUBLIC TELEVISION SERVICE FOUNDATION OF TAIWAN Image caption 蔡英文和韓國瑜都未明確提出台灣出路或如何解決兩岸問題

在軍事國防上，蔡英文加強與美國的外交關係，並向美國購買軍備外，也主張自行建造軍艦，並在總統辯論時透露建造潛艦的廠房現在正在蓋。

韓國瑜表示「戰爭沒有贏家」，強調他若當選，會發展「無人化、智慧型、小而美」的軍武，但是有絶對嚇阻力。宋楚瑜則表示要自製、發展基本國防的武器和戰力。

蔡英文和韓國瑜都未明確提出台灣出路或如何解決兩岸問題。台灣學者孫國祥說：「在台灣講統、獨都不行，因此蔡英文也沒有出路，只能『走一步、算一步』。」而韓國瑜的親中論述則指示為保有支持國民黨的選民，也沒有新的論述。

但他強調，台灣已經逐漸從過去捍衛的中華民國在台灣的存在，轉變成捍衛台灣社會的持續，擔心台灣內部遭到中國勢力從各方面進入，而漸漸改變現有的民主自由生活方式。

2019年12月總統選舉辯論時，韓國瑜在回答中央社提問時表示「習近平主席說要『一國兩制』統一台灣，台灣人要不要聽？」，並稱該問題把「台灣狹窄化，可憐啊！意識形態自己把自己綁起來了。」

台灣對於兩岸論述仍是緊貼著中國說法，並沒有話語主導權，在辯論上雖然有就台灣未來有所討論，但仍然不是的辯論主軸，反而多是候選人之間的互相個人攻擊。倪亞當分析，在全球民主體制上都正在發生的類似台灣的狀況，面對日益嚴重的政治極化、資訊爆炸及同溫層現象等，這些都會影響總統選舉的樣貌。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國領導人習近平2019年1月2日在「告台灣同胞書」四十週年紀念會上提出「一國兩制」台灣方案提議

台灣傳播學者、世新大學傳播學院院長溫偉群向媒體表示，台灣從1994年起開始舉行總統辯論會，因為辯論時間長，流於「只看自己想看的、各取所需」，達不到有效溝通的效果。

面對中國在世界日益強大及持續對台灣施壓，台灣人已凝聚主體、主權共識，但對未來卻仍無清晰面貌，2020年1月11日台灣經歷選舉，翻開嶄新一頁後，如何再往前進，仍懸而未決，挑戰仍在。