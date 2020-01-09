圖片版權 TAIWAN EBC Image caption 台灣空軍黑鷹直升機墜落現場。

一架台灣軍隊的黑鷹直升機，在1月2日摔落在位於台北市近郊的新北市烏來山區。事故造成包括參謀總長沈一鳴等8人遇難。台灣軍隊一夕間損失大量菁英，政府宣佈各級機關降半旗三天、各大政黨紛紛暫停競選活動。這架飛機上的乘客中一共有6名將軍，軍隊高官安全保障措施也引發討論。

在飛航記錄器（俗稱「黑盒子」）被找到後，這起事故的具體細節正在進一步調查中。

事件造成多位高官喪生，包含一位上將與兩位少將，同機的兩位中將與一位少將則幸運生還。「眾多星星（將軍）同機」一事引起許多質疑，認為為安全考慮本應該分散風險。

參選總統的宋楚瑜質疑，一架直升機載這麼多重要將領，「全世界有這樣的先例嗎？」宋楚瑜說，參謀總長單機出航沒有護衛，政府要是未掌握敵情狀況，又不慎挑釁到對岸，「不是把人民的命拿來開玩笑？」

圖片版權 Getty Images Image caption 共有3名將軍在這次墜機事故中遇難，其中包括台灣參謀總長。

事故原因審慎調查

對於失事原因，目前仍未有定論，部分台灣媒體則轉述不具名官員指出，在事故發生前有關鍵30秒突然機身下沉。當時駕駛曾試圖拉起機身卻無效，最後事故發生，但數據上卻顯示動力系統輸出一切正常。

「目前運安會（國家運輸安全調查委員會）初步消息是確定意外前系統正常，但其他關係，後面還要倚賴座艙語音解讀，重建現場，再放進模擬機內模擬。」採訪台灣軍事超過15年、現任《軍情與航空》主編的施孝瑋對BBC中文表示，事故原因目前斷定都言之過早，還有很多細節問題等待確認。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣自從1986年首次購買黑鷹直升機，當時以空中救援為主。（資料圖）

對於多位將軍同台直升機所引發的安全風險未分散的疑慮，施孝瑋則表示：「將軍同機我個人認為未來短時間仍不會改變，直升機作業出勤成本相當高，如果改成兩架出勤，在預算與後面作業維持費上會大幅增加。」

現今在台灣服役的黑鷹直升機，於2010年美方在奧巴馬（台灣譯歐巴馬）時期決定售台60架後，目前仍有58架現役服勤中。而回顧過去台灣購買直升機的歷史，黑鷹直升機也在其中佔有重要角色。

商用目的引入

黑鷹直升機由美國西科司基公司（塞考斯基）在1976年開始量產，1979年6月開始正式投入美軍服役。在1983年美軍入侵格林納達入侵行動中，黑鷹直升機開始扮演戰鬥角色。

台灣軍隊首次對黑鷹直升機表現出興趣是在1986年，當時台灣空軍需要新型的搜索救難用直升機，因此跟美方申請購買10架。不過，當年美國西科司基公司賣給台灣的是非軍用的商用款S-70C-1A。

原因在於，當年美中在1979年建交後，對於台灣官方的軍售銳減。後來美中再於1982年簽署八一七公報，其中明確規定，向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水平。

圖片版權 Getty Images Image caption 桃園機場的阿帕奇攻擊型直升機。直升機在美國對台軍售中佔據重要位置。

這樣的限制，讓美國在出售黑鷹直升機時需要重新考慮。施孝瑋說明，黑鷹直升機戰鬥力強，美方也擔心當時戒嚴時期的台灣拿到直升機後，真的去反攻大陸，因此除了以商用名義出售外，很多攻擊的性能拿掉，引擎馬力也降低。「當時給台灣的S-70C機種，其實很多原來機槍的架設處都被改過，」施孝瑋說。

首批1986年交付的10架黑鷹直升機，取代過往的HH-1H直升機，主要用於空中救援。然而，黑鷹直升機除了救人，還有擔任空中軍事運輸工作。位於台北市的松山機場，隨時有黑鷹待命，以便緊急情況下運送總統與一級軍官前往指揮所進行調度。

這種商用轉軍用的作法，施孝瑋說明，其實當初純粹是美方要遵守中美八一七公報中「軍購逐年減少」的規定。但是軍購到台灣後，使用方式就完全依照台灣官方規範，有些純商用救援、部分轉為軍用運輸，美方不會干涉。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年，一架台軍阿帕奇直升機在桃園撞上一棟居民樓。

黑鷹也曾賣給中國

值得一提的是，黑鷹直升機也曾被用作美中兩國間的「友好象徵」。1984年，當時的美國總統里根決定向中國出售了100架西科司基S-70直升機。

一般認為，里根因為想保持對中國友好，但也不能破壞對台灣的默契，乾脆通通出售，也都是商用型的款式。施孝瑋則說，他還是傾向各自是獨立交易事件來解讀，加上當時美中關係蜜月期，里根也將黑鷹商用版當作對中國外交籌碼。

然而，這樣的友好持續不久後，中國便於1989年發生天安門事件。在那之後，美國宣佈禁止運輸軍武給中國，使得直升機的交貨量至今停留在22架。

不過，根據中國人民解放軍在2008年的公開資料，該22架直升機仍現役服役中，並在成都軍區與西藏地區（現西部戰區）間肩負著高海拔的運輸任務。

亞洲大客戶

除了中國與台灣，日本與韓國則是黑鷹直升機的兩大主要客戶。根據統計，日本從1988年由航空自衛隊開始購買以來，至今已經約有200架、韓國則約有150架。

台灣在1986年首次由空軍購買後，1998年再度購買4架、海軍也分別於1990年起購買10架黑鷹、2000年再度購買11架。施孝瑋說，美台雙方一直在維修上有密切定期合作。「武器銷售不是單純售出、包括維修、後勤、保養等等各種相關支持都必須提供。」

而2010年台軍購買的60架UH-60M型號黑鷹直升機，則全是軍用規格，不再像過去還有商用的色彩。施孝瑋認為，這代表過去美中八一七公報有些內容，已經「名存實亡」。