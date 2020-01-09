圖片版權 Science Photo Library Image caption 專家指出，世上已知的人類冠狀病毒共有六種。

中國衛生專家組表示，根據最新病原學鑒定結果，湖北武漢爆發的不明原因病毒性肺炎疫情的病原體初步判定為新型冠狀病毒。

官方新華社星期四（1月9日）引述中國疾控中心傳染病所所長徐建國院士稱，他所帶領的專家組已獲得該病毒的全基因組序列，並檢出新型冠狀病毒陽性結果15例。

武漢市衛生健康委員會此前表示，全市共接報59例不明原因的病毒性肺炎，其中重症患者七例。這些患者中有八人於星期三（8日）治癒出院。

當局稱已排除多種呼吸道病原，包括同屬冠狀病毒的傳染性非典型肺炎（SARS；又稱薩斯、非典與沙士）和中東呼吸綜合徵（MERS）。

世界衛生組織（WHO）也認為不能排除武漢疫情是由新型冠狀病毒引起，但仍需掌握更全面信息，以確定病原。

去年12月30日，武漢市傳出當地華南海鮮批發市場感染不明原因肺炎。武漢市衛健委上周末表示，當局初步認定59例患者中，病例最早發病時間為12月12日，最晚為12月29日。

武漢市衛健委稱已追蹤到163名密切接觸者並進行醫學觀察，又稱仍在追蹤其他密切接觸者。

香港、澳門、台灣等地均加強對來自武漢旅客的檢疫工作，並對部分出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀人員送往醫院加以隔離治療，但目前未確診與武漢相同之不明原因肺炎病例。