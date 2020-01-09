中東火藥桶：美國安全主宰或受「一帶一路」的挑戰

圖片版權 xinhua Image caption 去年底，中國新型的052D型導彈驅逐艦西寧號啟程開往印度洋參加同伊朗和俄羅斯海軍舉行的聯合演習

周三（1月8日）伊朗對美國刺殺伊朗將軍蘇萊曼尼進行報復，發射導彈攻擊了伊拉克美軍基地，地區緊張升級。與此同時，分析警告說，美國專注於對付伊朗在中東擴大影響力，但同時要對中國在那裏的影響力擴大提高警惕。

美國在中東的主宰已經出現衰減跡象，但在過去十多年裏中國在穩步擴大在中東地區的影響力。中國龐大的能源需求和開展連接歐亞大陸和非洲的「一帶一路」計劃使中國特別重視具有豐富石油資源和重要地理位置的中東地區。

為了加強處理中東事務，中國任命了自己的中東事務特使，敘利亞問題特使和非洲事務特使。按照中國專家的說法，中國加大投入顯示了中國為負責任大國積極在中東促進和談解決衝突的承擔。

而且中國在中東地區一貫秉承其「不干涉內政」的作法，強調促進中東經濟發展，實現地區管理的多元化，提出有別於美國推行民主的選項，爭取中東國家的合作。

「一帶一路」進入中東

美國智庫大西洋理事會中東專家薩米特（Daniel J. Samet）在《外交家》雜誌撰文說，美國集中精力遏制伊朗在中東的影響，其實更應該注意中國在那裏日益增加的影響力。

圖片版權 Iranian TV Image caption 蘇萊曼尼將軍被認為是伊朗第二號實力人物。他被美國刺殺後，伊朗發射導彈攻擊了伊拉克美軍基地，中東地區到了爆發全面衝突的邊緣

薩米特說，伊拉克不僅石油儲量豐富，而且地理位置重要，對中國連接歐亞貿易計劃具有重大意義。

去年9月伊拉克總理邁赫迪(Adel Abdul Mahdi)訪問中國並簽約加入了中國的「一帶一路」計劃。伊拉克之前一任總理在2015年訪問中國並簽署了「戰略伙伴」協議，2017年伊拉克成為中國第四大原油供應國。

據中國媒體報道，復旦大學的國際問題專家孫德剛認為，中國企業參與中東的伊拉克等國和阿富汗等衝突後國家的經濟建設，促進了當地的社會穩定。他認為，中國通過「一帶一路」項目發展當地國家經濟，提高就業，消除了不穩定因素，達到了「以發展促和平」的效果。

中俄伊朗聯合軍演

在本月初美國空襲刺殺了伊朗將軍蘇萊曼尼後，CNN報道說，伊朗領導人在發誓要對美國採取報復行動的時候，可能也會向俄羅斯和中國尋求支持以平衡來自美國的壓力 。

中國外長王毅譴責了美國的軍事冒險行動，說美國的做法違反了了國際關係的基本凖則，加劇地區緊張和動蕩。來自德黑蘭的聲明說，希望中國能夠「發揮重要作用防止地區緊張升級」。

圖片版權 xinhua Image caption 去年9月伊拉克總理邁赫迪訪問中國並簽約加入了中國的"一帶一路"計劃。

去年9月沙特煉油設施遭到襲擊，美國認為背後為伊朗所為，美伊關係緊張升級。但是與此同時中國作為伊朗最大的貿易伙伴一直同伊朗保持密切的政治和經濟關係。

去年12月底，中國，伊朗和俄羅斯海軍在地理位置敏感的霍爾木茲海峽附近舉行了聯合軍演。在2017年伊朗和中國也在那裏舉行過聯合海軍演習。伊朗海軍司令甚至說，這次軍演具有重大戰略意義，即伊朗可以建立一個反對西方的聯盟。

微妙平衡，穩扎穩打

CNN記者格里菲斯（James Griffiths）特別指出，在2018年6月伊朗作為觀察員國參加了在吉爾吉斯斯坦的比什凱克舉行的上海合作組織峰會，其間普京，習近平和和伊朗總統魯哈尼合影。雖然中國強調上合組織並非像北約那樣的軍事和政治集團，但西方則認為這個中俄為首的中亞安全保障集團具有抗衡北約集團的潛力。

《華盛頓郵報》的分析曾說，因為中國「一帶一路」連接西亞和中東的需要以及能源需求，上合組織可能向中東地區擴展。還有分析提醒說，美國及其盟國要對上合組織這個橫跨歐亞的新地緣政治架構有所警惕。

不過中國在中東地區和世界其他地方一樣，都在強調經濟貿易發展，不介入別國內政，也不像美國那樣高舉民主和人權大旗。隨著中國推行「一帶一路」計劃，同沿路國家簽訂貿易協議，中國已經成為發展中國家的主要經濟援助國。

強大的經濟實力給了中國更多的外交迴旋餘地。中東地區是個充滿國家對立和大國角逐的地區，不選邊站隊，做到冷眼旁觀並不容易。但格里菲斯認為，中國在中東成功地保持了微妙平衡，在維持和傳統盟友敘利亞和伊朗的關係的同時，又能改善同沙特，以色列和阿聯酋的關係。

歐洲外交委員會刊登分析文章說，在過去十多年期間中國成為中東許多國家的最大貿易伙伴和外部投資者，全面增加了在中東的政治和經濟影響力，但似乎並沒有挑戰美國在中東的安全地位的意願，不過中國對中東地區穩定和政治的影響力卻一直在穩步增加。