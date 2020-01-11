台灣總統選舉2020：蔡英文以破紀錄得票數獲勝連任

圖片版權 Getty Images Image caption 蔡英文1月11日晚間宣佈成功連任。

1月11日，台灣舉行2020年總統選舉與立法委員選舉。現任總統蔡英文以超過817萬票的成績成功連任，創下台灣總統選舉史上最高得票數。

本次台灣總統選舉投票率為74.9%，蔡英文得票率超過57%。她的另外兩位對手，來自國民黨的韓國瑜與親民黨的宋楚瑜則分別獲得超過552萬票與60萬票。

中國國台辦發言人11日在結果出爐後表示，北京堅持「和平統一、一國兩制」方針，願意在堅持「九二共識」，反對「台獨」的共同政治基礎上，推動和平統一進程。

蔡英文在勝選講話中稱，這次選舉結果說明，台灣人「選擇了民主和進步的價值，選擇了改革和團結的道路」。

這次選舉仍然被兩岸關係話題支配。蔡英文與其主要對手韓國瑜對兩岸關係的立場也相去甚遠。蔡英文在這選戰中將自己塑造成台灣自由價值的捍衛者，而韓國瑜則主張與大陸保持更為友善的關係。

韓國瑜在11日晚間發表講話宣佈敗選。他表示，「我們台灣最寶貴的民主自由法治，是我們的無尚珍寶，既然中華民國國民做出了決定，我們一定服從選舉結果。」

民進黨保持絶對優勢，韓粉難接受結果

除蔡英文以高得票連勝外，蔡英文所在的民進黨也保持住了立法院的多數席位。

在立法院113個立委席位中，民進黨獲得61席，國民黨獲得38席，時代力量獲得3席，另外6席由其他黨派獲得。

而由台北市長、前國民黨人柯文哲率領的台灣民眾黨在這次選舉中成為立法院第三大黨，獲得5個席位。

去年曾在台灣掀起"韓流"的韓國瑜雖然落敗，但得票數比上屆總統選舉國民黨候選人朱立倫多出100多萬票。且國民黨立委席位較上屆也多出三席。

BBC中文記者在高雄觀察到，韓國瑜宣佈敗選後，現場很多人高叫「驗票、驗票」的口號，認為難以接受選舉結果。

韓國瑜在敗選宣言中表示，個人努力不夠，「辜負了大家對我的期待」。

「世界不會等待台灣，我們自己要自立自強，」韓國瑜稱。他同時呼籲蔡英文，「能夠真正一心一意為台灣人民開創幸福樂業的好日子」。

蔡英文闡述兩岸關係「四個關鍵」

蔡英文在勝選講話中用大量篇幅闡述她對兩岸關係的立場。她表示，這次選舉有一個重要意義，「就是我們的主權和民主被大聲威脅的時候，台灣人民會用更大的聲音喊出我們的堅持」。

在2018年台灣地方選舉失利後，蔡英文和她帶領的民進黨的2020選情一度不被看好。但在中國國家主席習近平2019年初發表《告台灣同胞書》紀念講話時重提「一國兩制」台灣方案後，蔡英文強硬回應，之後，其民意支持率開始上升。在2019年香港「反送中」運動爆發後，蔡英文的支持率一直領先於另外兩位對手。

蔡英文11日晚表示，過去中國對台灣「節節緊逼」，讓台灣「在主權上讓步，吞下我們無法接受的條件」，對此台灣別無選擇，只能持續強化民主防衛機制。

她特別強調，為兩岸關係和平穩定所做的承諾不會改變，兩岸和平穩定需要雙方共同努力。

蔡英文指出，「和平、對等、民主、對話」是兩岸關係和平穩定發展的關鍵。

「和平就是對岸必須放棄對台灣的武力威脅，對等就是雙方就是雙方互不否認彼此存在的事實，民主就是台灣的前途要由2300萬人來決定，對話就是雙方能夠坐下來談未來關係的發展。」

「我也希望北京當局可以理解，民主的台灣、民選的政府不會屈服於威脅、恫嚇，兩岸的相互尊重跟良性互動才符合彼此人民的利益跟期待，這場選舉的結果就是最清楚的答案，」蔡英文稱。

BBC駐華記者沙磊（John Sudworth）在台灣報道稱，台灣2020選舉結果讓北京十分難看，台灣人通過這次選舉全面拒絶了北京提出的威權統一方案。

但中國官方的重要宣傳工具《環球時報》總編輯胡錫進在推特上表示，希望蔡英文不會對大陸採取進一步「激進政策」。「台灣人不希望兩岸關係動蕩，她不應該錯判形勢，」他表示。

美國律師協會駐中國辦事處前主任虞平向BBC中文表示，蔡英文的連任可能會給兩岸關係繼續帶來一些挑戰。

「過去四年她有一個最大的問題就是沒有跟中國合作的態勢，」虞平說。「在新的一任裏蔡英文應該做出調整，以緩和兩岸局勢。」