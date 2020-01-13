圖片版權 AFP Image caption 肯尼思·羅斯過去曾被准許入境香港。

總部位於美國的「人權觀察」（Human Rights Watch）組織執行長肯尼思·羅斯（Kenneth Roth）聲稱，他在試圖進入香港時被拒絶入境——他原計劃要赴港出席該組織的年度人權報告發佈會，當中集中指出中國正在「攻擊」國際人權體系。

人權觀察稱，拒絶羅斯入境表明了北京「正在加強壓制香港」。

香港的反政府示威已經持續多個月，中國曾威脅要對包括人權觀察在內的美國非政府組織進行制裁，指這些組織是由「反華勢力」支持。

羅斯是美國公民，過去曾入境過香港。他在「推特」上發佈一段攝錄於香港國際機場的視頻，稱遭入境當局告知不得入境，入境當局只以「入境原因」（immigration reasons）告知拒絶其入境的決定。

人權觀察表示，原定於1月15日在香港舉行《2020世界人權報告》的記者會，而羅斯在報告的導論中警告稱：「中國政府正在集中火力攻擊全球人權保障體系。」

該組織指，羅斯已經改在1月14日於美國紐約的聯合國總部發表報告。

BBC曾聯繫香港出入境部門作置評請求。

「人權報告」強調什麼？

羅斯表示，《2020世界人權報告》集中強調「中國政府如何意圖破壞國際人權體系，不僅是壓制本國內的人民權利，但對任何試圖以人權標凖要求中國的人們進行攻擊」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @KenRoth I flew to Hong Kong to release @HRW’s new World Report. This year it describes how the Chinese government is undermining the international human rights system. But the authorities just blocked my entrance to Hong Kong, illustrating the worsening problem. https://t.co/GRUaGh8QUb pic.twitter.com/iTHVEXdbwO — Kenneth Roth (@KenRoth) 2020年1月12日

「我原打算突出強調北京對國際社會維護人權努力的侵害越來越大，」人權觀察在一份聲明中引述羅斯說，「拒絶讓我入境香港正好生動反映了當前的問題。」

香港的示威一開始是針對將允許政府將逃犯引渡至中國大陸的條例修訂，不過之後演變成更廣泛的要求民主政改以及調查可能存在的警察濫暴問題的民眾運動。

人權觀察說，香港入境當局曾多次拒絶批評中國大陸或香港政府的訪客入境，包括2020年1月一名為香港抗爭做紀錄的美籍攝影師，2019年9月的美籍學者蓋瑞特（Dan Garrett）和2017年10月的英籍「香港觀察」（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）。

1997年主權移交之後在「一國兩制」下擁有半自治權利的香港，越來越多地受到外界及區內民眾質疑，其自由和公民權利正在被收窄。

你的器材不支持播放多媒體材料 經歷了半年的示威活動，在2020年的第一天，香港如何度過？

羅斯是誰？

公開資料顯示，肯尼思·羅斯於1987年加入人權觀察，此前曾任美國聯邦檢察官。

畢業於耶魯大學法學院的他曾在世界各地執行人權調查任務，撰文廣泛批評人權侵犯問題。

羅斯過去曾多次訪問香港，包括2018年4月赴港發表人權觀察關於中國就業市場性別歧視的研究報告。