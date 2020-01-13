圖片版權 EPA Image caption 蔡英文在台北總統府會見美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）。

在蔡英文以破紀錄高票數連任台灣總統後，美國、英國、澳大利亞和日本四國分別向蔡英文致賀，均稱讚這次選舉體現了台灣的民主價值。

國際上普遍將蔡英文的勝選看作是台灣選擇民主價值的結果，同時也是對北京威權政權的一次反擊。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）發表聲明稱，台灣的民主體系、自由市場經濟與公民社會「為印度-太平洋地區樹立了一個榜樣」，同時已成為了一股「造福世界的力量」。

中國對此表示強烈不滿。中國外交部發言人耿爽12日表示，反對中國的建交國同台灣進行任何形式的官方往來，已向有關國家提出「嚴正交涉」。

「台灣民主的成熟體現」

圖片版權 Getty Images Image caption 蔡英文支持者1月11日晚在台北慶祝蔡英文勝選。

蓬佩奧聲明雖然沒有直接點名北京，但他稱讚蔡英文在「面對無情壓力」時仍致力保持海峽兩岸穩定。

蓬佩奧還稱，感謝蔡英文在發展強有力的美台關係中發揮領導性作用。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，2020年台灣總統選舉與立法委員選舉證明，台灣民主制度具有活力，希望台灣海峽兩岸通過重啟對話解決分歧，打造兩岸建設性關係。

日本外務大臣茂木敏充發表聲明稱，台灣是日本的重要伙伴和「珍重的朋友」，日台擁有「共同的基本價值觀」，並希望台灣問題可以通過各方直接對話和平解決。

澳大利亞外交貿易部發表聲明稱，祝賀台灣民眾和平行使自己的民主權利，這次選舉的順利進行是台灣民主制度的成熟體現，並表示澳大利亞期待與台灣在貿易、投資合作、教育、科研及人文交流等方面繼續合作。

歐盟對外行動署（European External Action Service）也向蔡英文致賀。該機構發言人表示，歐盟與台灣各自的治理體系都是建立在「對民主，法治和人權的共同承諾的基礎之上」，稱歐盟希望海峽兩岸進行對話，開展建設性互動。

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台灣外交部12日稱，已有超過60個國家和國際組織祝賀蔡英文連任。

台灣會否繼續遠離中國？

蔡英文在這場選戰中的形象為「民主自由價值的捍衛者」，而這次空前勝利也為她在未來以「民主牌」推動對外關係帶來更多空間。

1月13日蔡英文官方Facebook賬號發表帖文，表示自己在最近兩天內與美日多個團體代表見面，「與國際伙伴共享民主喜悅」。

蔡英文在獲勝當天的講話也顯示，在她的第二個任期內她希望在外交上開拓更多空間。

「這次選舉顯示，台灣人民希望國際社會，能夠看到我們對民主價值的堅持，尊重我們的國家認同，並且在國際參與上給予台灣公平的對待，」蔡英文1月11日晚間表示。

在蔡英文第一任期期間，由於蔡英文拒絶接受「九二共識」與「一國兩制」，北京對台灣不斷從經濟、外交等多個方面施加壓力。四年間已有七個國家與台灣斷交並與北京建交。目前台灣邦交國為15個。

「中華民國台灣是國際社會不可或缺的一員。我們願意和各國積極合作，共同承擔責任，共享繁榮，維持區域的和平穩定。所以對每個國家而言，台灣應該是一個伙伴，而不是一個議題，」蔡英文在勝選演說中稱。

台灣問題專家威廉‧皮塞克（William Pesek）向BBC表示，在以創紀錄高票數當選之後，蔡英文現在應該會有信心「遠離中國」。

歐亞集團亞洲分析師布羅德里克（Kelsey Broderick）認為，這次選舉結果會讓台灣有意增強在國際社會的影響力。

她對BBC表示，蔡英文一直致力於在不獲得任何正式認可的情況下主張台灣主權，強調台灣經濟獨立於中國，未來四年蔡英文政府在這方面應該會有更多動作。

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作為台灣最重要的盟友，台灣在國際社會的角色能否得到美國支持至關重要。

美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）稱，蔡英文的選舉勝利可以為其他國家甚至中國人民對抗北京壓力起到借鑒作用。「台灣不是印太地區唯一面臨這些問題的國家，其他國家有的也在凖備進行選舉，他們可以從台灣學到如何面臨壓力仍進行一次成功選舉。」

而美國前東亞事務助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）表示，美國總統特朗普（Donald Trump）對台灣的興趣更多是因為軍售和把台灣作為貿易戰中的籌碼，伴隨中美第一階段貿易協議即將敲定，特朗普可能不會讓他身邊的鷹派給予台灣更多明顯支持。

中國等待時機

在西方多國向蔡英文致賀後，中國外交部發言人耿爽12日表示，台灣選舉是中國的「地方事務」，堅決反對這些國家「違反『一個中國』原則」。

「台灣問題事關中國的核心利益。我們反對中國的建交國同台灣地區進行任何形式的官方往來，」耿爽稱。「希望有關國家切實恪守『一個中國』原則，不與台灣地區發展任何官方關係和進行任何官方性質的往來……不向『台獨』勢力發出任何錯誤信號……維護與中國雙邊關係的大局。」

美國智庫戰略及國際研究中心（CSIS）中國力量項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，雖然蔡英文獲勝優勢明顯，但北京不會認定民進黨無法被擊敗。「北京會看到這次立委選舉中民進黨和國民黨所佔比率幾乎與上屆完全一致，換句話說國民黨只是選擇了一個錯誤的候選人，但台灣仍有一定數量的人支持反對黨，」葛來儀告訴BBC。

「台北市長（柯文哲）和他的台灣民眾黨這次贏得了11%的政黨票，這可能是北京以後可以合作的另一人選。所以我認為北京會在未來四年裏等待時機，」她說。