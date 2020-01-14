蔡英文成功連任：「今日台灣 明日香港」？

圖片版權 Getty Images Image caption 蔡英文1月11日晚間宣佈成功連任。

台灣2020年總統選舉與立法委員選舉中蔡英文以超過817萬票成功連任，創台灣總統選舉史上最高得票數，分析認為「香港牌」成為蔡英文獲勝的成功因素之一，香港民主派表示希望台灣能更具體幫助香港。

蔡英文獲勝後，周日（1月12日）香港愛丁堡廣場舉行民主集會，要求港府盡快回應五大訴求， 「民間集會團隊」發言人劉頴匡稱：「我希望香港能像台灣一樣，到我們的下一代，香港會成為一個民主和自由的地方。所以2020年我們需要和國際社會一起反抗專制。」

香港天大研究院副院長伍俊飛對香港媒體表示，蔡英文的「今日香港，明日台灣」競選策略激起台灣社會反「一國兩制」情緒，大打香港牌，影響了選舉結果。考慮到當前香港局勢依然充滿不確定性，香港議題估計會在台灣選舉中長期發酵。

「今日台灣，明日香港」？

圖片版權 AFP Image caption 香港示威者多次在抗議時高舉台灣的旗幟。

香港公民黨主席、前立法會議員梁家傑在臉書表示，「反送中自由運動」把香港和台灣連結起來，為捍衛自由、人權、法治的普世價值共同出力。

香港民主派團體「香港眾志」秘書長黃之峰在臉書上評論蔡英文獲勝稱：「但既然選舉落幕，在祝賀和恭喜台灣後，那就是時候把目光放回中港政局，尤其是我相信民進黨繼續完全執政，以及香港民主派在去年11月區選大勝，定必促使國台辦、港澳辦及中聯辦等系統面對更大內部動蕩。」 很希望向著「今日台灣，明日香港」的方向邁進，共同走到那個民主的境域。

黃志峰也表示，蔡英文獲勝保證了在台示威者的安全：「慶幸這個晚上不用擔心他們會在明早被包機遣返回中國送中。」

一位在台灣的香港示威者對路透社表示：「感覺心裏的石頭落地」，他只願透露自己名字叫Roger，他說之前怕親中的國民黨上台自己被趕出台灣。

據台灣內政部移民署資料顯示，自2019年6月香港爆發「反送中」運動以來，申請移居台灣的香港人不斷增加；以2019年10月為例，平均每天有40名香港人移居台灣。

「今日香港，明日台灣」原是2014年4月台灣「太陽花學運」流傳的主要訴求和口號。後來成為表達港台命運共同體意識的標語。蔡英文的總統競選宣傳片中運用香港青年人上街抗議示威視頻片段。

蔡英文在此前曾在電視辯論中引述香港年輕人的來信來強調港台的聯繫：「他說很擔心台灣的下一代，』等20年後他們長大了，卻要讓他們走上街頭，經歷一樣的事情。這些結局，我們沒辦法為你們再示範一次『」。

香港自2019年六月爆發「反送中」示威風波，港人持續抗爭，爭取「五大訴求」。伍俊飛說此次中國大陸在文宣上反擊顯得陳舊老套，蒼白無力，動搖了台灣人民對「一國兩制」的信心。

更具體的支持

路透社稱，香港的抗議活動有助於推動台灣選民支持對中共持強硬立場的蔡英文。41歲的香港泛民派黃大仙區議會議員黃逸旭（Roger Wong）周六（1月11日）晚在台北觀選，他認為蔡英文政府也取得立法院的勝利，台灣政府欠香港更具體的支持。

民進黨此前在2018年台灣地方選舉中敗於國民黨，失去立法院中的多數席位。但本次大選後，蔡英文所在的民進黨反敗為勝。

他說：「我希望台灣現在能夠更多地為香港年輕人發聲。」2019年底香港民主派在區議會大選取得壓倒性勝利後，王和其他9位新當選區議員訪問台灣。

儘管台灣為某些香港大學的學生提供了特別的年中入學機會，台灣政府表示會依人道原則處理相關個案。但修法的呼聲越來越高。

台灣台南國立成功大學政治學教授梁文韜認為：「這次大選證明習近平控制香港和台灣的戰略徹底失敗。」

他說：「台灣應正式為香港人尋求政治避難提供正式渠道……蔡以前從未敢於做任何實質性的事情，但即是會挑釁北京，她現在也可以嘗試做一些新的事情。」

協助港人的台灣長老教會牧師黃春生對「香港01」說，接觸過200多人從香港到台灣，當中有少部份人曾在香港被捕，而很多人已經回港，留在台灣的只有數十人。

台灣陸委會表示，因為數字敏感不能透露人數，但遠比外界估計及他們自己估計的少。