美國官員：讓華為技術進英國5G網是「瘋狂行為」

圖片版權 Getty Images Image caption 英國情報部門負責人說，"沒有理由認為"在英國使用華為技術的情況下，英國同美國的情報分享關係會受到影響。

美國警告英國政府在5G網絡中使用華為技術是「瘋狂行為」，在英國即將就華為問題作出決定時，再次受到來自美國新一輪的壓力。

最近美國向英國出示了新證據，據稱這些證據顯示了中國電信企業華為的安全風險。不過英國情報部門負責人似乎並不以為然。

英國在本月將決定是否允許華為為英國5G網絡提供「非核心」設備。美國總統特朗普正設法在華為問題上對英國首相約翰遜施壓。

美國一直警告說，如果英國使用華為技術，美國將重新考慮與英國分享情報的合作。不過英國官員之前已經表示，他們不擔心英美情報合作將會因此受到實質性影響。

華為公司的發言人堅持說華為是私營公司，「15年來華為一直向英國電訊公司提供3G，4G和寬度網絡的設備和技術。英國專家很清楚我們的技術不存在安全風險。」

美國的安全警告

美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）率領美國官員周一（1月14日）在倫敦會見了英國政府部長。這些美國高級官員交給英國官員一個技術情報文件。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為公司的發言人堅持說華為是私營公司，「英國專家很清楚我們的技術不存在安全風險」

英美官員會談後，英國《衛報》的安全和防務編輯薩巴格（Dan Sabbagh）說，美國官員表示在英國5G網絡中使用華為技術是「瘋狂的行為」。

據認為美國提供的情報對英國情報部門自己的技術評估結論提出挑戰，認為通訊巨頭華為的設備讓中國能夠通過「後門」進入英國的通訊網絡。不過美國的消息人士沒有就該情報究竟包括何種最新證據作評論。

去年5月，美國政府將華為和20多個國家的68個公司列入制裁「實體名單」，禁止美國公司向這些受制裁的公司出售技術和設備。

去年年底，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）說，一旦英國對華為開綠燈，北京就會「大量竊取機密，包括英國的核機密，或軍情六處和軍情五處的機密」。

英國的意見分歧

美國表達的安全擔憂似乎並沒有從英國同行那裏得到完全響應。軍情五處的負責人安德魯·帕克（Andrew Parker）此前對《金融時報》說，「沒有理由認為」在英國使用華為技術的情況下，英國同美國的情報分享關係會受到影響。

Image caption 美國國家安全顧問歐布萊恩：一旦英國對華為開綠燈，北京就會"大量竊取機密，包括英國的核機密，或軍情六處和軍情五處的機密"。

不過英國保守黨議員希利（Bob Seely）說，華為是「中國國家的一部分」，同華為的協議將令英國的網絡對北京敞開。他還邀請英國議會外交委員會立即對華為是否能參加英國的5G網絡建設展開調查。

這位保守黨議員去年曾在英國報紙發文主張英國出台外國代理人登記法，防止包括議員在內的英國政界人士暗地為俄羅斯或中國游說和施加影響。

英國政府一位發言人強調了英國電訊網絡安全可靠受到最高重視，「英國政府會繼續審視對高風險公司採取的立場，不久將對此作出決定。」

英國首相約翰遜上周在電視節目中強調了英國提升5G網絡建設的重要性，也強調不會冒國家安全的風險。但是他還說，「如果人們反對某種品牌，那麼他們就必須要告訴我們還有什麼其他選項。」