台灣總統蔡英文：中國需要向台灣表示尊重

你的器材不支持播放多媒體材料 台灣總統蔡英文專訪：中國若入侵台灣代價將非常巨大

台灣總統蔡英文向BBC表示，中國需要「面對現實」，向台灣表示「尊重」。

1月11日她剛以壓倒性優勢成功連任，這次選戰中她的重點議題是北京日益增長的威脅。

長期以來，中國共產黨一直聲稱自己擁有台灣主權，並且北京在必要時有權對台使用武力。

蔡英文堅稱，自治的台灣主權不容置疑，這個問題也沒有協商餘地。

「我們不需要宣告自己是一個獨立國家，」今年63歲的蔡英文在BBC專訪中表示。這也是她連任後首次接受媒體專訪。

「我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國台灣。」

這種表態屢屢激怒北京。北京希望台灣可以回歸「一個中國」原則，而這也是此次選舉中被蔡英文擊敗的國民黨候選人韓國瑜認同的立場。

上世紀40年代，國民黨在中國內戰中被共產黨擊敗，之後逃到台灣。他們把台灣這個島嶼視作他們被篡權的大中華的一部分。

「一個中國」概念在台灣的支持者認為，最近幾年這個主張對台灣來說是一個有用的妥協。

中國堅持將此作為與台灣建立經濟聯繫的先決條件。因為這樣做恰恰明確否決了台灣實際上是獨立國家的存在。

但蔡英文明顯認為，她這次的勝利清楚顯示，無論是「一個中國」概念還是模糊化處理台灣真實地位，台灣人已經很難認同。

「情況已經變了，」她說。「模糊化已經不能達到它以前的目的。」

而她認為，真正發生改變的，是中國。

「因為（超過）三年來，我們看到中國的威脅不斷加深……他們會派軍艦和飛機在台灣周圍巡邏，」她說。

「還有在香港發生的事情，人們真切感受到威脅真實存在，且越來越嚴重。」

她相信，台灣利益的最大化不能通過言辭來實現，而是要面對現實，尤其是她身後台灣年輕人的民意。

「我們有一個不同的身份，我們是獨立自主的國家。所以如果有任何事情與這個理念背道而馳，他們會起身表示這是不可接受的。」

「我們是一個成功的民主政體，有相當不錯的經濟，我們值得中國的尊重。」

圖片版權 Getty Images Image caption 蔡英文表示，最近三年多來，中國不斷加強對台威脅。

蔡英文的批評者認為，她的立場不需要這麼挑釁，這樣只會招致更多中國的公開敵意。而中國的公開敵意也是蔡英文一直提醒台灣人需要警惕的事情。

但蔡英文表示，她表現得已算克制。例如她一直沒有正式宣佈台灣獨立，也沒有修改憲法或改變國旗，而她所在的民主進步黨當中一些人希望她這樣做。

中國已經聲稱，上述做法可能成為北京發動軍事行動的借口。

「現在有很大壓力，這邊有很大壓力讓我們更進一步，」她說。

「但過去三年多的時間裏，我們一直告訴中國，維持現狀依舊是我們的政策……我認為這是一個對中國非常友好的姿態。」

儘管蔡英文表示她歡迎對話，但她也很清楚，這次勝選之後北京可能會加強對台灣的施壓。

為作應對，她正試圖讓台灣的貿易關係更加多元，同時大力刺激台灣內部經濟發展，尤其是鼓勵在中國設廠的台灣投資者回到台灣。

與此同時，她還在為最終之局做凖備。

「任何時候你都不能排除戰爭的可能性，」她說。

「但問題是，你自己必須做好凖備，同時發展自身防衛能力。」

那台灣凖備好了嗎？

「我們一直十分努力增強我們的能力，」她回應稱。

「對中國來說，侵略台灣的代價將十分巨大。」