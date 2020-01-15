吳花燕：每日開銷兩元的中國貴州大學生去世，從貧富差距到慈善亂象

圖片版權 Feng Video Image caption 吳花燕的父母雙亡，為照顧患有精神疾病的弟弟而生活節儉，導致長期營養不良。

20公斤重、1.35米高的24歲中國貴州大學生吳花燕在周一（1月13日）下午因病搶救無效去世。

吳花燕的父母雙亡，為照顧患有精神疾病的弟弟而生活節儉，導致長期營養不良。去年因心臟瓣膜損傷嚴重入院，在網絡眾籌醫療費，並成功籌得善款。但就在大家以為吳花燕會逐漸康復、生活好轉之時，卻得知她去世的消息。

吳花燕去世後掀起另一輪討論。從中國貧富差距、福利制度等問題，延續到慈善亂象、消費愛心等。

吳花燕與中國的貧困問題

據報道，吳花燕每天只有兩元生活費。她從來不吃早飯，一天只能吃兩塊錢的米飯；且曾有五年多的時間，大部分時候都靠吃白飯拌糟辣椒生活。她的經歷在去年10月被媒體廣泛報導，令公眾關注中國的貧困問題。

儘管中國經濟在過去幾十年蓬勃發展，但貧困現象並未消失。根據國家統計局，2017年仍有3千萬農村人口生活在國家貧困線以下的水平。國際貨幣基金組織2018年的一份報告稱，中國現在是「世界上最不平等的國家之一」。

吳花燕去世之前，官方發佈了一份聲明，稱她一直在領取最低政府補貼，據信每月300至700元人民幣。

中國此前承諾到2020年消除貧困。本月早些時候，江蘇省稱其8000多萬人口中只有17人生活在貧困中。這些數據在網上遭到質疑。

慈善機構亂象叢生

與吳花燕去世的消息一同擴散的，還有中國慈善機構的亂象叢生。

據報道，一家為吳籌款的慈善機構「9958兒童緊急救助中心」在吳及家人不知情的情況下，同時使用兩個籌款平台籌款。該機構一周內共計籌得超過一百多萬人民幣，但卻只為吳支付了2萬人民幣。

該機構稱，原因是鄉政府告知家屬不需要再籌款，而是由政府來負責。鑒於吳的病情反覆，一直沒有達到手術條件，籌款要留到手術和後期再使用。

《北京時間》旗下的視頻平台「時間視頻」引述貴州銅仁沙壩河鄉分管民政副鄉長表示，政府只是提供救助，未干預籌款及善款使用。

另外，另一短視頻平台「抖音」帳號據報為吳籌集45萬元，但吳並未收取籌款，該短視頻帳號卻聲稱「已將愛心親自交至吳花燕手上。」

該事件揭露後引起中國網民廣泛批評。

圖片版權 WEIBO Image caption 《北京時間》旗下的視頻平台「時間視頻」引述貴州銅仁沙壩河鄉分管民政副鄉長表示，政府只是提供救助，未干預籌款及善款使用。

一位網友留言說，「全篇寫著兩個字『吃人』」。另一位說，「不要再過度消費我們的信任了。誰的錢都不是平白無故來的，都是辛苦錢。因為你們的過度消費。只會讓改得到救助的人得不到救助。」

《自由亞洲》引述在美國的民間組織「中國婦權」創辦人張菁稱，「政府的政策沒有對貧窮家庭的孤兒有所照顧，社會制度沒有落實扶貧，加上層層的盤剝，這種狀況不改變，類似的事件還是會繼續發生。而且中國的NGO組織是沒有辦法施展作為非盈利、非政府組織的作用，說真話就被政府認為是跟官方作對，和他們步調不一樣就取締你。」

消費善心

吳花燕的經歷引發關注後，一些眾籌平台開始傳播誇大事實的言論和未經核實的事件，這令吳花燕深感內疚。

她給每月資助她的老師發微信稱，「王老師，我又給你摸（抹）黑了，對不起！……把我寫得那樣的不堪和偉大……我並不開心，每一張報道發出去我的心口像壓著千斤重的石頭一樣使我喘不過氣來……」

吳花燕後來表態，暫時不再接受媒體訪問。

吳花燕還在微信中對老師說，「如果當初一篇報道也沒報出去，那我寧願選擇回家，等待去另一個世界去完成我的夢想，去寫我的詩，過著沒有悲傷的生活。」

《新京報》今日發表評論稱，「如果愛心變成了別有用心，如果幫助變成了傷害，那某些所謂的愛心人士，就沒有資格從吳花燕口中得到一句『謝謝』，而是應向她說一聲『對不起』。」