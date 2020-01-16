圖片版權 Getty Images Image caption 國民黨在台灣大選中失利，在黨內掀起改革聲浪，齊聲呼籲應該調整兩岸論述。

百年老店國民黨在2020年台灣大選中失利，除了其候選人韓國瑜落選，立法院共獲38席也未能過半，黨內改革聲浪四起。

多名青壯派國民黨員紛紛退出黨內最高權力機構中常會。吳敦義1月15日宣佈辭去黨主席後，誰將接任備受關注。美國學者分析，領導國民黨的人及權力中心將決定該黨的兩岸論述及是否會調整「九二共識」。

中國國台辦1月15日則在例行新聞發佈會上強調「九二共識」不可動搖，台灣的前途在於國家統一。

「九二共識」論述

面對在選舉中挫敗，國民黨1月15日提出檢討報告提出七大敗選因素。從兩岸論述丶總統初選紛擾丶不分區提名丶黨內不團結，到總統候選人韓國瑜個人形象丶青年選民等分析檢討。

根據台灣媒體報道，報告中提及一、「討厭民進黨」終不敵「亡國感」；二丶兩岸論述未能掌握話語權，無法因應當下變局；三丶惡質網軍帶領風向，候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同；四丶高雄市長勝選模式無法複製，選戰策略選擇失誤；五丶黨內矛盾不團結，輔選力道仍待加強；六丶不分區名單未能符合外界期待；七丶青年參與政治程度高，本黨不受青年選民青睞。其中第二項關於兩岸論述稱，國民黨未能掌握話語權，無法因應當下變局。

選舉挫敗後，國民黨內齊聲呼籲應該調整兩岸論述「九二共識」。國民黨內最年輕的立法委員當選人、今年37歲的洪孟楷，向BBC中文表示：「國民黨已脫離民意，需要即刻檢討改變。」他也認為在兩岸論述上，「九二共識」必須有新的包裝和說詞。

洪孟楷說：「『九二共識』兩岸同屬一中、各自表述的意涵、原則可以繼續堅持，但需要換一個名詞包裝，國民黨的核心價值就是兩岸穩定發展，現在必須思考如何強化這樣的論述。」

他對BBC中文說：「現在『九二共識』在台灣普遍是負面印象，我們還要緊抱這個招牌嗎？」

今年30歲的國民黨籍台北市議員徐巧芯說，國民黨不應每次碰到任何與大陸有關的議題，都優先強調「九二共識」，而是就事論事。她說：「中國說什麼或做什麼就直接回應，不一定要提『九二共識』。」

她認為「『九二共識』是歷史事件無法抹去或廢除，可以做為兩岸的對話橋樑，若有天蔡英文執政導致兩岸之間無法對話或更嚴重的情況，就能提出。

美國學者南樂（Lev Nachman）認為，國民黨若要繼續成為大黨，改革迫在眉睫，但「九二共識」是否會有所調整仍有變數，因為現在黨內年輕人與資深黨員看法明顯不同，因此誰將掌舵國民黨是決定「九二共識」論述的關鍵。

圖片版權 Getty Images Image caption 資料畫面：國民黨黨主席吳敦義(左)2020年1月15日宣佈率領黨內一級主管向中常會總辭。

他解釋：「國民黨很多資深的黨員，畢生從政生涯都強調『九二共識』，改變的難度相當高。」

國民黨副發言人黃心華則更直接地在臉書發文表示「九二共識」劇本越來越難演下去了。他指出：「老人家的那一套『沒有九二共識就會地動山搖』的說法並沒有錯，問題是沒有先經歷地動山搖，年輕族群又怎麼會懂『風調雨順』的來之不易」。

不過，有中國學者認為，討論「九二共識」是否仍合時宜是弄錯方向，國民黨敗選是因為未有發揮政黨競爭力。上海台灣研究所常務副所長倪永傑向媒體指出，國民黨並未在選舉中沒有明確兩岸論述，且棄守馬英九時代的國共政治基礎，並未發揮既有的兩岸牌優勢。

他表示，國共雙方若沒有穩定的政治共識和基礎，「哪裏會有和平、發展，會有『貨出去、人進來、發大財』這種繁榮景象？」

國民黨的影響力

針對國民黨的未來，中國媒體也採訪國民黨政策會副執行長、中央委員蘇清泉。他建議，國民黨一定要從中央委員、中常委、黨主席全面改為黨員直選，而非用黨代表來間接選舉。

蘇清泉解釋，因為過去這樣弊端太多，只會變成小圈圈在經營，甚至變成宴請、送禮、買票文化來主導。蘇清泉表示，國民黨一千多個黨代表，一半的中常委，可能連村里長都選不上，都是借頭銜做生意遊走兩岸，如果講難聽一點，就是「騙吃騙喝」來形容，這也是大陸的高階官員親口向他說的。

雖然國民黨得檢討聲浪強烈，但學者認為國民黨在台灣社會仍有極大影響力。南樂認為，國民黨並未完全失去台灣民意，韓國瑜所得票數約552萬，仍比上一屆國民黨總統候選人朱立倫的約381萬票還要多，且政黨票仍有33.36%的支持率，只輸民進黨約0.6個百分點，因此仍有1/3投票選民支持國民黨。

但他強調，另外有30％的選民將政黨票投給小黨，顯示許多台灣人看不慣國、民兩個政黨，這對國民黨也是警訊。

南樂從選舉結果分析，國民黨對於親中有利於台灣經濟及維持兩岸和平的論述，並未讓大部分的台灣選民接受，「因此國民黨必須提出更有說服力的原因，解釋為何要與中國友好」。

中國國台辦1月15日在例行新聞發佈會中評評民進黨當局上台以來，拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸關係發展的共同政治基礎。

發言人馬曉光說：堅持體現一個中國原則的「九二共識」是兩岸關係和平穩定不可動搖的基礎，撼山易，撼「九二共識」難，「台獨」分裂勢力及其活動是台海和平穩定的最大威脅，是兩岸同胞利益福祉的最大禍害，必須堅決予以遏制。

根據國民黨規劃，黨主席補選將在2月3日至4日受理參選人登記，3月7日投票；但最終版本仍待中常會討論通過。

爭取年輕人支持

除了在兩岸論述上必須有所改變，國民黨仍得面對流失年輕人支持的棘手問題，國民黨最年輕的立委當選人洪孟凱，年紀仍比民進黨最年輕立委當選人、27歲賴品妤，足足大了10歲。顯示出未來台灣國會中，國民黨的立法委員年紀仍普遍較高。

但今年30歲的國民黨籍台北市議員徐巧芯認為，年輕人只是軀殼，因此比出派出年輕人參選，更重要的是年輕思維，找到與年輕人溝通的辦法。她對BBC中文說：「國民黨為了站在民進黨的對立面，放棄台灣民眾多數的需求和想法，當然不可能勝選。」

她強調，台灣的年輕人都熱愛台灣這塊土地，並反對中國大陸各種形式的威脅，喜歡直率不做作的政治人物，希望政治人物公開透明的問政且理性的辯論。這些元素不論年齡，若能達到這些標凖，人們就會支持。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 國民黨的支持者以長輩居多。

徐巧芯說：「不聽我們的聲音，你還想要敗選幾次？國民黨的支持者都以長輩為主，他們也在凋零，不改變未來可能變成像新黨的小黨。」

另一名國民黨議員陳若翠則向媒體表示，國民黨高層必須讓年輕人有傳承與接替，絶對不能再像以前一樣，「黨內權力結構核心一定要開始改變」。

洪孟凱通過電話對BBC中文說：「感謝這次輸的那麼慘，讓黨內出現集體焦慮，這也顯示大家都想要改變，是危機也是轉機。」

他表示，蔡英文執政期間，台灣在經濟上並未有大幅成長，民眾的福祉也沒有很明顯的向上提升，因此國民黨必須好好思考接下來的路線，讓民眾想到國民黨，除了對內政、地方治理上有好的印象，在國家主權上，抵抗中國，以務實且理性的論述符合台灣民眾的願景。

洪孟凱強調，國民黨與民進黨都要捍衛中華民國的主權，但主張最大的不同是，「國民黨先求兩岸和平穩定發展，提升台灣經濟再捍衛主權，而民進黨是捍衛主權，但是不顧兩岸交流」。

美國學者南樂表示，國民黨接下來的新任主席及高層，必須團結整個黨。他認為，韓國瑜代表國民黨參選總統已經導致國民黨的支持者分裂，部分選票流失至宋楚瑜，因此接下來如何團結國民黨將影響未來該黨的發展。

至於美國方面，南樂認為美國政府期待兩岸關係維持現狀，相較於韓國瑜的難以預測，為了維持現狀而會希望蔡英文連任。他說：「國民黨是否式微，則屬台灣內部的事情，美方並不在意。」