中國人民幣上的女拖拉機手的原型逝世

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中國一元紙幣上的標誌人物原型、首名女拖拉機手梁軍周一（1月14日）在黑龍江哈爾濱逝世，享年90歲。

1948年，黑龍江省委舉辦拖拉機手培訓班，梁軍報名，並成為全班70多名學生中唯一一名女生。1962年，她成為第三套人民幣1元紙幣上開拖拉機的女駕駛員原型。

人民幣女郎

1930年，梁軍在黑龍江明水縣一個貧寒的家庭出生。哈爾濱當地媒體報道，梁軍從小被父母賣給地主做童養媳，直到1945年才脫離。

1948年，梁軍抓住機會報名成為學員。雖然她是班上唯一的女生，但學得很快。

《哈爾濱日報》引述梁軍兒子王燕兵稱，1947年母親上大學，有一次學校組織觀看電影《巾幗英雄》，裏面主角是一名女拖拉機手，母親看了十分羨慕，「可能，那時母親想開拖拉機的思想就有了萌芽」。

一年後，梁軍加入中國共產黨。她的故事隨後被寫進教科書，駕駛拖拉機的形象被印在1962年發行的第三套人民幣一元紙鈔上。據稱，她的故事激勵了許多其他女性成為拖拉機司機。

「不過，母親是在40年之後才知道這個人民幣女郎就是她自己，」王燕兵對《哈爾濱日報》說。

根據此前中國媒體報道，2003年，中央電視台《小崔說事》節目組曾邀請梁軍聊錢幣有關話題，但梁軍因為無法確定自己就是1元錢上的拖拉機手謝絶了邀請。

不過隨後節目組聯繫到中國人民銀行貨幣發行處，確定梁軍就是1元人民幣上的拖拉機手，梁軍才接受了邀請，此時距離錢幣發行已經過去40年。

微博網友致敬

梁軍一生歷任哈爾濱市香坊區農機局副局長、市農機局副處長、市農機局總工程師，1990年退休。

近年來，梁軍身患多種疾病。2018年開始，她患上腦梗和肺病綜合徵，不久後於家中摔斷腿，只能臥牀生活。

王燕兵說，梁軍去世時很「安詳」，「在清醒時她最高興的是人們提及她第一位女拖拉機手的身份」。

在中國社交媒體微博上，不少人對梁軍表示致敬。

「婦女能頂半邊天，用自己的智慧，汗水與勤勞的雙手創造美好生活的勞動女性是最美的。致敬老奶奶，走好。」微博網友「乘回風兮載雲旗-昭瑾」說。

另一名網友「孫哲勇」說：「勞動人民最偉大，向您致敬，一路走好。」