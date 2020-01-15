華為與英國5G網：美國情報缺乏「確鑿證據」

Image caption 英國首相約翰遜強調了英國提升5G網絡建設的重要性，也強調不會冒國家安全的風險。

最近美國高級官員向英國官員提供情報資料說明華為的安全危險。但報道說，英國官員的印象是美國情報資料缺乏「確鑿的證據」，也沒有新意。

美國官員代表團周一（1月13日）在英國會見英國官員和部長向他們提交了說明華為存在國家安全威脅的情報文件。美國警告英國政府在5G網絡中使用華為技術是「瘋狂行為」。

據消息人士透露，美國最近提供的情報資料包括華為同中國國家關係的內容，例如稱華為公司僱用了中國情報官員，而且通過軍方得到國家補貼。情報還涉及華為公司在中國國內的技術監視，以及幫助非洲專制政府監督政治反對派中發揮的作用。

華為公司一直否認相關的任何指稱，並且說他們「相信英國政府會根據證據，而不是無端的指責作出決定」。

華為公司的發言人堅持說華為是私營公司，「15年來華為一直向英國電訊公司提供3G，4G和寬度網絡的設備和技術。英國專家很清楚我們的技術不存在安全風險。」

5G網絡的核心

圖片版權 Getty Images Image caption 華為公司一直否認相關的任何指稱，並且說他們「相信英國政府會根據證據，而不是無端的指責作出決定」。

BBC安全事務記者戈登•柯雷拉（Gordon Corera）報道說，美國情報資料的技術部分的內容特別受到關注。

該情報資料對英國的評估提出異議，英國的評估認為把華為排除在5G網絡的核心部分之外就能夠降低安全風險。所謂的核心部分即那些能夠確定裝置的身份，支付以及決定處理聲音和數據方式的部分。

但是希望把華為排除出5G通訊網絡的意見認為5G網絡不斷發展，目前對所謂核心和非核心部分的區分，將來可能就不復存在。

不過英國情報官員認為，可以建造一個系統把許多核心部分都包括進來，防止來自外部的干擾和介入。他們同華為有多年的合作往來，因此對實際情況更了解。

事實上許多美國在情報資料中提供的材料都來自英國測試華為產品的評估中心。BBC安全事務記者認為，總體來說在倫敦的感覺是美國最近提供的情報資料中並沒有「確鑿的證據」，也沒有新意。

但是澳大利亞前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）曾經評論說：「真正的問題不在於找到確鑿的證據，而是這是否是個子彈上膛的槍，是否你願意冒這個風險。」

圖片版權 MI5 Image caption 軍情五處的負責人安德魯·帕克說，「沒有理由認為在英國使用華為技術的情況下，英國同美國的情報分享關係會受到影響。」

放棄華為的代價

BBC安全事務記者戈登•柯雷拉認為，隨著英國政府就華為的決定一天天臨近，英國似乎仍然在堅持原來的看法。英國安全官員仍然認為他們能夠管控技術風險，但是他們承認在此問題中還有更多因素。

這些因素包括與北京或華盛頓的外交關係破裂的風險，這些都將與英國如何對華為做出決定有關。而這又涉及英國脫歐後的貿易協定以及投資問題。

英國政府充分認識到排除華為的經濟代價。許多電訊運營商希望使用華為設備，因為那些設備最符合他們的需要。另外他們已經開始安裝華為的設備。拆除這些設備他們要付出高昂的經濟代價。

但是美國官員反駁的理由是，等人們認識到華為設備的危險後再拆除那些設備，付出的經濟代價將更高。

五眼聯盟合作

圖片版權 Getty Images Image caption 英國是否允許華為加入英國5G網絡建設關係到英中和英美關係，甚至牽扯到脫歐後同中國和美國簽訂貿易協定的問題

據說美國總統和國會正在密切關注英國將如何就華為問題作出決定，如果英國做出美國不願意看到的決定，美國會如何反應？之前一直有報道說英美情報合作分享會因此受到限制。

BBC安全事務記者認為，雖然美國沒有作出明確的威脅，但也並非空穴來風。美國官員表示會做出相應的審查，確保不會因此洩露敏感情報，並且要採取措施不用5G網絡傳送敏感情報。

軍情五處的負責人安德魯·帕克（Andrew Parker）此前對《金融時報》說，「沒有理由認為"在英國使用華為技術的情況下，英國同美國的情報分享關係會受到影響。」 戈登•柯雷拉認為，這說明英國官員認為美國的有關指稱言過其實。

戈登•柯雷拉的報道說，華為的問題的確為「五眼」（Five Eyes）情報聯盟的關係帶來了緊張因素。澳大利亞在制裁華為問題上緊跟美國，加拿大，而新西蘭的態度則更加曖昧。

所謂「五眼」聯盟是冷戰時期英美牽頭組成的國際情報分享組織，成員有美國，英國，澳大利亞，加拿大，新西蘭等五個英語國家。