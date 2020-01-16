中國沿海暗流洶湧，江蘇省漁民捕撈到"外國水下間諜裝置"受到當局獎勵，但BBC記者認為背後的真相並不簡單。

最近江蘇漁民捕撈到所謂「外國水下間諜裝置」成為中國媒體報道的標題：撈起多個外國水下間諜裝置的漁民獲得國家獎勵，中國漁民專撈間諜裝置「發財致富」…

BBC記者阿莫斯（Owen Amos）試圖揭示這些新聞標題後面被掩蓋的真相。首先他認為獲獎漁民數量不在少數，其次這不是第一次，之前中國漁民多次發現這種所謂的間諜裝置。第三，50萬元人民幣的獎金數目極大，是中國人均收入的17倍。

接下來的問題就是，這些「水下間諜裝置」來自何處，有何功用，為何價值如此高昂？為什麼中國漁民打撈到如此多的「水下間諜裝置」？

圖片版權 Getty Images Image caption 去年中國國慶閲兵中展示的深海無人潛航器HSU001

最近中國官方媒體報道，11名江蘇漁民在2019年度打撈到多個外國間諜設備受到表彰和獎勵。報道還說，江蘇省是「間諜設備泛濫的重災區」。江蘇省有長達1000公里海岸線，東臨韓國和日本，南邊是台灣，美國在那裏的海域有大量活動，因此地理位置十分特殊。

倫敦國際戰略問題研究所的亞太安全專家亞歷山大·內爾（Alexander Neill）認為，江蘇沿海是競爭激烈的海域，那些被捕撈到的裝置可能來自「美國海軍，日本海上自衛隊，也可能來自台灣」。

水下間諜活動

中國的報道並沒有詳細說明這些可疑的外國間諜設備由哪國製造，但是說這些外國製造的間諜設備能夠在水下執行調查，識別，存儲和傳輸等一體化的竊密任務。

中國報道還說，被捕撈到的一種外表象魚雷的間諜裝置是一個纜控水下機器人，它能通過光纖和衛星通訊，將收集的數據和資料傳輸給控制端。

圖片版權 Weibo Image caption BBC記者阿莫斯認為高達50萬元人民幣的獎金數目極大，是中國人均收入的17倍。

BBC記者阿莫斯說，2009 年美國海軍開始資助「自主水下航行器」的研究。美國海軍的這種「自主水下航行器」以下主要用途：

跟蹤潛在敵人的潛艇

尋找並處理水下炸彈，特別是在其他國家的水域執行此類任務

部署偵查設備

監聽監視「海底設施」，包括通訊電纜

小型的「自主水下航行器」被稱作「水下滑翔機」，江蘇漁民捕獲的可能就是這種「水下滑翔機」，它們可以在水中游弋長達數月，而且造價低廉，損失可以承受。這裏的造價低廉是指成千上萬或數萬美元。

亞歷山大·內爾估計全世界應該有成百上千這種「水下滑翔機」，其造價，航程和能力決定了「水下滑翔機」的重要性。因此許多這種裝置落入中國漁民的漁網中。

中國海上民兵

圖片版權 xinhua Image caption BBC記者阿莫斯：中國漁民不同於其他國家的漁民，一些中國漁民還肩負軍事使命。

對此BBC記者阿莫斯報道解釋說，一是中國漁民數量眾多，二是中國漁民不同於其他國家的漁民，一些中國漁民還肩負軍事使命。海上民兵是中國民兵力量的組成部分。

美國海軍戰爭學院的安德魯·埃里克森教授（ndrew S. Erickson）認為，中國這種獨特的制度，外部所知甚少。美國國防部2017年公布報告說，中國海上民兵近年來在許多軍事行動和脅迫事件中發揮了重要作用。

報告說，過去中國海上民兵從商業機構或漁民那裏租賃船隻使用，但是現在中國似乎在建造國有的捕魚船隊供海上民兵使用。

國際戰略問題研究所的亞太安全專家亞歷山大·內爾則認為，他們就是以漁船作掩護，實際上對中國的競爭對手執行的是海軍和海洋偵查任務，「它們其實就是軍事船隻，有鋼殼船體，不是木製骨架，噸位也越來越大」。

他認為，中國漁船發揮了海上第一道防線和監視的職能，是有民用外衣的武裝，越來越多的漁船隊被編入中國海上民兵。他甚至認為這次報道中的江蘇漁民可能就是海上民兵。