期待打通中國在印度洋門戶，習近平開啟緬甸之行

圖片版權 Getty Images Image caption 中國主席習近平在周五開始對緬甸進行國事訪問。

當緬甸領導人昂山素季因羅興亞穆斯林問題在國際社會備受壓力之時，中國國家主席習近平周五（1月17日）開始對緬甸進行國事訪問。

這是習近平上任後首次訪問緬甸，也是中國最高領導人19年來的首次訪問。外界普遍預計他將親自推動多項停滯不前的中國項目的實施。

習近平將在首都內比都與緬甸實際領導人、國務資政昂山素季和國防軍總司令敏昂萊會面，並計劃會見議會和幾個少數黨派領導人。

時機特殊的訪問

此次訪問是中國國家主席習近平在2020年的首次外訪，將持續兩天。陪同出訪的有中央書記處書記丁薛祥、外交部長王毅等。

雖然從訪問時間上看並不算長，但時機卻非常特殊：緬甸正因羅興亞危機而備受西方世界指責，甚至這種指責蔓延到了領導人昂山素季個人身上。

2019年12月，昂山素季剛在海牙的國際法庭出庭對羅興亞問題進行辯護，她說西非國家岡比亞控告緬甸對羅興亞穆斯林進行種族屠殺，而緬甸政府予以縱容的言論是「帶有誤導性質的」。

你的器材不支持播放多媒體材料 昂山素季：「人權鬥士」如何出現在種族滅絶案法庭

國際輿論依然對緬甸普遍持譴責態度，尤其是昂山素季本人的諾貝爾和平獎得主身份也讓她備受質疑。她曾被認為推動緬甸從軍事獨裁政權走向了民主。

美國還宣佈加強對緬甸軍方的制裁，將包括緬甸國防軍總司令敏昂萊在內的四位軍事領袖列入黑名單。

美國智庫史汀生中心（Stimson Center）的外交與安全政策專家孫韻分析稱，緬甸在羅興亞問題上的立場得到中國或明或暗的支持。在國際法院立案調查的情況下，習近平也許是願意訪問緬甸並顯示對它的支持的唯一一個大國領導人。

推進「一帶一路」

作為中國鄰國的緬甸，是中國提出的「一帶一路」計劃的重要部分。在此之上，中國更提出了雄心勃勃的中緬經濟走廊計劃。該經濟走廊綿延1700公里，是一個由鐵路、貿易區以及其他大型基礎設施項目組成的網絡。

2018年，中緬簽署了關於共建中緬經濟走廊的諒解備忘錄，然而中國給予厚望的合作，目前進展的卻並不順利。

圖片版權 Getty Images Image caption 緬甸是中國提出的「一帶一路」計劃的重要部分。

荷蘭智庫跨國研究所（Transnational Institute）近期的一份報告顯示，中國政府根據中緬經濟走廊提出了多達40個項目，但只有9個得到了緬甸的同意。在這9個項目中，只有3個得到公開確認。

外界預計，此次習近平訪緬，將推動雙方在該計劃下籤署價值數十億美元的基礎設施合作協議。其中備受關注的，是進一步推進緬甸西部若開邦的皎漂（Kyaukpyu）經濟特區項目。

皎漂深水港原定總價值73億美元，但為了避免陷入債務陷阱，緬甸方面隨後提出將成本縮減至13億美元，原有的10個泊位被縮減至2個。儘管如此，該港口依然對中國意義重大，它將讓北京獲得直接通往印度洋的門戶。

2015年12月，中國中信聯合體中標該項目，經過兩年多的談判，中緬在2018年11月簽署框架協議。每年有數十億立方米的天然氣和數百萬桶石油從海上鑽井平台運往中國。

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平抵達緬甸首都內比都

圖片版權 AFP Image caption 這是習近平上任後首次訪問緬甸（圖為昂山素季去年4月出席在北京舉行的「一帶一路」論壇與習近平和夫人彭麗媛見面）。

法新社報道稱，中國政府希望確保完成連接該港口和中國雲南的高鐵計劃。一旦該鐵路完工，中國進出口貨物將得以繞道馬六甲海峽以及充滿爭議的南中國海，直抵孟加拉灣。

中緬正在推進的其他項目還包括兩國邊境經濟區，和緬甸最大城市仰光的改造工程等。

由於緬甸邊境地區存在大量反政府武裝和民兵組織，當地媒體報道說，中國代表甚至在本周訪問了幾個主要組織，警告他們不要破壞這次訪問。

愛恨交織「胞波」情

「胞波」一詞是中緬民眾對另一方的親切稱呼，每當兩國有外事活動，中國的官方媒體便開足馬力，宣傳兩國民眾的「胞波」情誼。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）最近一項調查顯示，約61.5%的緬甸受訪者表示，如果要與一個全球大國結盟，他們會選擇站在中國一邊，而不是美國。

的確，對於共享著超過2000公里的邊境線的兩國來說，交往的歷史可以追溯到數百年前，2016年，在當上緬甸領導人後，昂山素季選擇訪問的第一個東盟以外國家便是中國。

緬甸美國商會法律委員會聯席主席曾勤博對BBC說，西方國家目前還沒有大規模進入緬甸，中緬兩國在投資、貿易上高度依賴。

他說，中國目前對緬投資主要分兩種。一種是「一帶一路」概念下由中國官方所主導，另一種是民間自發的產能轉移，很多工廠從中國走出來尋找更合適的生產基地。

圖片版權 Getty Images Image caption 密松大壩項目是中緬關係的一個難解之「結」。

世界銀行（World Bank）的數據顯示，中國目前是緬甸第二大投資國，僅次於新加坡。

但這樣的「胞波」情誼並非總是一帆風順。密松大壩項目便是其中一個難解之「結」。

耗資36億美元的中資密松大壩位於伊洛瓦底江。由於擔心大壩會對河流造成無法挽回傷害，並摧毀下游魚類資源，大量民眾舉行了曠日持久的抗議。

前總統登盛在2011年暫停了這個大壩項目，但中國一直期待能夠重啟該項目。

曾公開反對修建大壩的昂山素季去年呼籲人們重新考慮想法，緬甸官員則透露正考慮縮小大壩規模或重新選址以徹底解決該難題。

除此之外，在緬泰邊境的苗瓦迪（Myawaddy），一個由中國私營公司投資的「Shwe Kokko特別經濟區」項目也在去年12月引發大規模反華抗議。

緬甸媒體《密茨瑪》網站（Mizzima）報道說，該項目因非法僱用中國工人、進行非法賭博等活動受到廣泛批評。

「習近平的訪問很重要……但人們要問的問題是，在談判桌上，緬甸人能得到什麼？」該評論寫道。