圖片版權 Getty Images Image caption 德國當局在柏林何其他地區搜查了嫌疑人的住房和辦公室等9個地點

三名德國人被懷疑「為中國從事間諜活動」遭到調查。德國《明鏡》周刊報道說，德國總檢察長弗蘭克（Peter Frank）正在對這些涉嫌向中國「中間人」提供敏感信息的人進行調查。

德國官員周四（1月17日）透露，當局在柏林，巴登-符騰堡州和巴伐利亞州，比利時的布魯塞爾搜查了嫌疑人的住房和辦公室等9個地點。

德國聯邦檢察官辦公室發言人說，對三名嫌疑人展開初步調查，不過嫌疑人都沒有被逮捕。嫌疑人是一名德國駐歐盟的前外交官和一家德國游說公司的兩名僱員。

三名嫌疑人

根據《明鏡》周刊報道，其中兩人已經向中國國家安全部門提供了私人和商業信息。第三個嫌疑人只是同意了提供信息。德國《世界報》還報道說，三名嫌疑人的身份已為媒體所知，據說他們在政界和社會其他領域有良好的人脈關係。

涉案主要嫌疑人是德國從前在歐盟委員會的官員，他後來成為歐盟的外交官。他在布魯塞爾擔任重要職務，之後又在一些國家擔任歐盟的派駐大使。

這名嫌疑人在2017年離開歐盟的公職後開始為一個德國游說公司效力。這家公司曾為德國著名的公司提供過諮詢服務。

據調查人員指稱，這名主要嫌疑人在2017年開始向中方提供消息。報道說，他還招募了另外兩名嫌疑人。其中一名已經去過中國並會晤中方人員。

圖片版權 Getty Images Image caption 德國的電訊網絡落後於歐洲許多國家，因此華為技術被認為是解決德國通信網絡問題的一個有效方案

許多媒體在報道間諜案調查時都提到了中國通訊巨頭華為引發的爭議。美國指責華為的設備構成國際安全風險，德國就是否採用華為技術問題受到不同方面的壓力。

德國的5G網

中德雙邊貨物貿易額已近2000億歐元，中國是德國最大的商品供應國和貿易伙伴國。但是2016年中國大舉收購德國科技企業受到德國輿論關注，德國經濟部長對此表達了不滿。

德國最初計劃以國家安全理由禁止華為參加德國的5G網絡建設，但擔心禁令會影響中德關係而作罷。

周四（1月16日），德國總理默克爾會見了資深保守派議員，試圖解決關於是否允許華為參加德國5G網建設的分歧。德國執政聯盟中的姐妹聯盟黨基民盟，基社盟，同社民黨之間在此問題上存在分歧。

去年底，中國駐德大使吳懇警告說，如果華為受到歧視，被禁參與德國的電信建設，德國對中國的汽車出口可能也會遇到問題。

《紐約時報》報道說，德國一直擔心中國黑客從德國的公司，研究機構和政府部門中竊取機密。2017年德國安全部門指責中國利用社交媒體對波蘭的政府機構進行滲透。

北京否認了德國的上述指稱。但是如果這次間諜案調查發現了足夠的證據，那麼這就是一起多年來很少見的被破獲的間諜案。