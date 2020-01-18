為什麼中國女子開越野車進故宮引發眾怒

圖片版權 WEIBO Image caption 「趕著周一閉館，躲開人流，去故宮撒歡兒，」這名博主在配文中寫道。圖片上，她和同伴在越野車前擺出多個姿勢拍照。

一名女子在社交媒體上曬出了自己駕駛豪華越野車進入紫禁城的照片，在中國引發軒然大波。故宮博物院周五（1月17日）連夜致歉。

在多張發佈到微博上的照片中，網名為「露小寶LL」的女子和另一名同行者倚靠在黑色的越野車前，背景是北京故宮的太和門廣場。

儘管該博文被刪除，但它在中國社交媒體迅速引發熱議。故宮博物院曾多次聲稱，這座有600年歷史的宮殿禁止任何車輛通行。

發生了什麼？

網名為「露小寶LL」的網友周五（1月17日）在微博上傳了四張在故宮拍攝的照片。照片中，除了晴朗的藍天和空曠無人的皇家宮殿，還有一輛黑色的奔馳越野車。

「趕著周一閉館，躲開人流，去故宮撒歡兒，」這名博主在配文中寫道。圖片上，她和同伴在越野車前擺出多個姿勢拍照。

根據規定，故宮每周一都將例行閉館，以便進行維護和翻新工作。

她的微博迅速被廣泛轉發，#開車進故宮#一度成為熱門討論的話題。憤怒的網友們指責她在閉館時，將私家車開進禁止車輛通行的殿前廣場上。

目前當事人的微博已被清空，她的頭像也從自己的照片換成了毛茸茸的卡通玩偶蒙奇奇。

圖片版權 WEIBO Image caption 目前當事人的微博已被清空。

在「露小寶LL」刪除了原始帖子後，網友們在多個平台轉發截圖。一名微博用戶說，「刪除是沒有用的，全國人都看到了…...」，並要求故宮博物院給出解釋。

網友們質疑的焦點在於，前故宮博物院院長單霽翔曾在多個場合提及故宮禁止任何車輛進入的規定，即使是國賓到訪。

在一段廣為流傳的視頻中，單霽翔說，法國前總統奧朗德（François Hollande）在2013年來訪時，在他的堅持下，最終只能步行進入。

故宮博物院在周五（1月17日）晚發佈聲明，確認該事件屬實，並向公眾道歉。

「故宮博物院對此深表痛心，」故宮博物院在聲明中說。

然而在聲明中，故宮博物院並未進一步交代事件的前因後果，這讓爭議並未平息。

圖片版權 AFP Image caption 根據規定，故宮每周一都將例行閉館，以便進行維護和翻新工作。

她是誰？

微博認證信息顯示，這名名為「露小寶LL」的年輕女子是中國國際航空公司的乘務員。但該公司隨後對媒體表示，這名女子已經離職。

考慮到這名女子此前曾發佈她在豪華遊艇上的照片，很多用戶推測該女子來自富裕背景。

還有網友發現，該女子曾在微博上自稱自己是一名建國元勳的孫媳婦。

「有錢與權真好啊！社會果然是社會，從來都是不公平的，」一名網友評論道。

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年，約有1900萬遊客參觀了紫禁城。

「我們小心翼翼守護故宮一草一木，現在都被權貴的車輪碾的跟600年的青磚地面一樣，坑窪破碎了，」另一名網友說道。

據中國媒體《新京報》報道，一名自稱是女子朋友的人士表示，她是受故宮博物院邀請參加活動的，但該說法並未得到證實。

地位特殊的故宮

故宮曾是中國最後兩個王朝——明朝和清朝的皇家宮殿，作為中國的政治中心長達近500年。

它是中國保存最完整的古建築群，也是北京最具標誌性的地標，每天都有成千上萬的遊客到訪。

近年來，故宮推出了大量玩偶、化妝品等文創產品，受到了很多年輕人的歡迎，還首次舉辦了燈光秀等活動。

但故宮也多次爆發爭議事件。2015年，一名年輕女子在故宮赤裸身體拍照，遭到指責。

Image caption 故宮是中國明、清兩代的皇宮，也是世界上保存最完好的古代皇家建築群之一。

2011年，故宮先後發生文物被盜和工作人員摔碎藏品事件，引發批評。

此次事件讓故宮在新的十年伊始，面臨著新的信任危機。

目前，社交媒體上的討論仍在繼續，但有很多網友發現相當多的帖子已被屏蔽，話題遭到刪除。

官方媒體《人民日報》周五（1月17日）發佈評論指，閉館日開越野車進故宮，點燃公眾怒火的是「特權」。

《環球時報》總編輯胡錫進也評論稱，此次事件是對「特權的濫用」。

「這是一個崇尚公平的時代……今天的社會根本沒有炫耀特權的任何餘地，」胡錫進說。