武漢新型病毒可能「已感染上千人」

圖片版權 Getty Images Image caption 目前已知能感染人體的冠狀病毒有六種。

科學家向BBC說，研究顯示，在中國感染這種神秘病毒的人數遠遠超過官方數據。

目前已有41例經中國專家組確診的新型病毒病例，但英國研究者估計，實際數字接近1700例。

去年12月在武漢出現的這種病毒被認為是一種新型冠狀病毒，可能引發肺炎，目前已致2人死亡。

「與一周前相比，我現在更為擔心，」傳染病學家尼爾·弗格森（Neil Ferguson）教授說。

此項研究在倫敦帝國理工學院的MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）進行，該中心為包括英國政府和世界衛生組織在內的機構提供諮詢。

新加坡和香港一直對來自武漢的乘客進行檢查，美國當局也宣佈從周五（1月17日）開始，在舊金山、洛杉磯和紐約三個主要機場採取類似措施。

圖片版權 Getty Images Image caption 體溫掃描或許能幫助檢測出受感染的人。

這些數字如何計算得出？

新型病毒傳播規模的關鍵線索在於其他國家發現的病例。

雖然疫情集中在湖北武漢，但在泰國和日本分別確診了2例和1例。

「這讓我很擔心，」弗格森教授說。

他說：「武漢已向其它國家輸出3例病例，這意味著病例數量將遠遠超過報告數量。」

儘管不可能得到凖確數字，但基於病毒、當地人口和航班數據的疫情模型可以提供一個思路。

武漢有1900萬人口，但每天只有約3400人通過該城市的天河國際機場前往國外。

在該研究發表在一份科學期刊前，詳細的計算方式已發佈在網上（您可以點擊這裏查閲）。最終預估數字是1700例。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @MRC_Outbreak Size of Wuhan outbreak of a novel #coronavirus estimated from the three cases detected outside China: Likely to be over 1000 cases. @imperialcollege @mrc_outbreaks report released today



🔰 https://t.co/7A77NXZ3iw pic.twitter.com/u0dUnMs9hA — MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis (@MRC_Outbreak) 2020年1月17日

這意味著什麼？

弗格森教授表示，現在「還沒有必要杞人憂天」，但他「遠比一周前更擔心」。

中國官員說，目前還沒有證據表明該病毒可以「人傳人」。

但他們說，病毒跨越了物種界限，來自武漢一個海鮮和野味市場受感染的動物。

圖片版權 Getty Images Image caption 此次肺炎主要爆發地集中在湖北武漢。

弗格森教授認為，人們現在應該更認真地考慮人際傳播的可能性。

「鑒於我們對冠狀病毒的了解，在我看來，動物接觸不太可能是造成這麼多人感染的主要原因。」

了解一種新型病毒是如何傳播的，是評估其風險的關鍵部分。

這是什麼病毒？

研究者已經從病患身上提取病毒樣本，並在實驗室中進行了分析。

中國和世界衛生組織的官員已經得出結論，這種病毒是一種冠狀病毒。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @EcoHealthNYC Preliminary analysis of the novel coronavirus (in red) believed to be responsible for an outbreak of pneumonia in Wuhan, China shows it's closely related to SARS CoV. https://t.co/Vf6U2W4oYR pic.twitter.com/3WbFpQ02Pc — EcoHealth Alliance (@EcoHealthNYC) 2020年1月11日

冠狀病毒是一個廣泛的病毒家族，但已知的只有六種（新病毒將成為第七種）可以感染人類。

最輕微時，它們會導致普通感冒。但是被稱為「嚴重急性呼吸道綜合徵冠狀病毒」的SARS（即沙士、非典）於2002年在中國爆發，導致了8098名感染者中的774人死亡。

對這種新病毒的遺傳密碼分析表明，它與SARS的關係比任何其他人類冠狀病毒都更為密切。

該病毒已導致一些患者患上肺炎，其中兩人死亡。

其他專家怎麼說？

惠康醫學研究基金會（Wellcome Trust）總監傑里米·法勒（Jeremy Farrar）博士認為，這種流行病可能導致更多感染者。

圖片版權 Getty Images Image caption 爆發疫情的湖北武漢海鮮市場已經關閉。

「不確定性和分歧仍然存在，但很明顯存在某種程度的人際傳播。」

「我們開始在中國和其他國家聽到更多病例，而且很可能就像這個模型顯示的那樣，在許多國家還會有更多病例。」

諾丁漢大學教授喬納森·鮑爾（Jonathan Ball）說：「除非有廣泛的實驗室檢測，否則很難給出真實的病例數。」

「但除非有其他結論，我們應該認真對待這個數字。41個『動物傳人』的『溢出效應』正在擴大，潛在感染者可能比目前發現的要多得多。」