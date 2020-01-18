武漢新型病毒可能「已感染上千人」
科學家向BBC說，研究顯示，在中國感染這種神秘病毒的人數遠遠超過官方數據。
目前已有41例經中國專家組確診的新型病毒病例，但英國研究者估計，實際數字接近1700例。
去年12月在武漢出現的這種病毒被認為是一種新型冠狀病毒，可能引發肺炎，目前已致2人死亡。
「與一周前相比，我現在更為擔心，」傳染病學家尼爾·弗格森（Neil Ferguson）教授說。
此項研究在倫敦帝國理工學院的MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）進行，該中心為包括英國政府和世界衛生組織在內的機構提供諮詢。
新加坡和香港一直對來自武漢的乘客進行檢查，美國當局也宣佈從周五（1月17日）開始，在舊金山、洛杉磯和紐約三個主要機場採取類似措施。
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這些數字如何計算得出？
新型病毒傳播規模的關鍵線索在於其他國家發現的病例。
雖然疫情集中在湖北武漢，但在泰國和日本分別確診了2例和1例。
「這讓我很擔心，」弗格森教授說。
他說：「武漢已向其它國家輸出3例病例，這意味著病例數量將遠遠超過報告數量。」
儘管不可能得到凖確數字，但基於病毒、當地人口和航班數據的疫情模型可以提供一個思路。
武漢有1900萬人口，但每天只有約3400人通過該城市的天河國際機場前往國外。
在該研究發表在一份科學期刊前，詳細的計算方式已發佈在網上（您可以點擊這裏查閲）。最終預估數字是1700例。
這意味著什麼？
弗格森教授表示，現在「還沒有必要杞人憂天」，但他「遠比一周前更擔心」。
中國官員說，目前還沒有證據表明該病毒可以「人傳人」。
但他們說，病毒跨越了物種界限，來自武漢一個海鮮和野味市場受感染的動物。
弗格森教授認為，人們現在應該更認真地考慮人際傳播的可能性。
「鑒於我們對冠狀病毒的了解，在我看來，動物接觸不太可能是造成這麼多人感染的主要原因。」
了解一種新型病毒是如何傳播的，是評估其風險的關鍵部分。
這是什麼病毒？
研究者已經從病患身上提取病毒樣本，並在實驗室中進行了分析。
中國和世界衛生組織的官員已經得出結論，這種病毒是一種冠狀病毒。
冠狀病毒是一個廣泛的病毒家族，但已知的只有六種（新病毒將成為第七種）可以感染人類。
最輕微時，它們會導致普通感冒。但是被稱為「嚴重急性呼吸道綜合徵冠狀病毒」的SARS（即沙士、非典）於2002年在中國爆發，導致了8098名感染者中的774人死亡。
對這種新病毒的遺傳密碼分析表明，它與SARS的關係比任何其他人類冠狀病毒都更為密切。
該病毒已導致一些患者患上肺炎，其中兩人死亡。
其他專家怎麼說？
惠康醫學研究基金會（Wellcome Trust）總監傑里米·法勒（Jeremy Farrar）博士認為，這種流行病可能導致更多感染者。
「不確定性和分歧仍然存在，但很明顯存在某種程度的人際傳播。」
「我們開始在中國和其他國家聽到更多病例，而且很可能就像這個模型顯示的那樣，在許多國家還會有更多病例。」
諾丁漢大學教授喬納森·鮑爾（Jonathan Ball）說：「除非有廣泛的實驗室檢測，否則很難給出真實的病例數。」
「但除非有其他結論，我們應該認真對待這個數字。41個『動物傳人』的『溢出效應』正在擴大，潛在感染者可能比目前發現的要多得多。」