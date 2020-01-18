中國人口突破14億卻沒有震驚世界的背後原因

圖片版權 Getty Images Image caption 普遍預計，印度將在不久的將來超過中國成為世界上第一人口大國。

中國國家統計局17日公布的數據顯示，中國大陸總人口在2019年突破14億大關，正式成為世界上第一個人口超過14億的國家。

然而中國的這一人口消息，卻並沒有在海外造成轟動效果，其原因除了中國多年來一直都是世界人口第一大國之外，還有一個更為外界關注的數據：中國的人口出生率並沒有因為獨生子女政策的取消而攀升，反而降低到建政70年來的最低點。

世界各大媒體的報道紛紛集中在這一最低點及其潛在影響方面，對14億這樣的龐大人口反而缺乏興趣。倒是中國媒體在報道這一消息時比較樂觀。中共黨報《人民日報》旗下的《環球時報》 報道認為，如此巨大的人口市場，「給其他國家提供了重要的商機」。

另外一個讓中國決策者稍感樂觀的因素是，2019年中國「出生人口的下降態勢得到緩解」，因為2019年全年出生人口較2018年只減少了58萬，而2018年全年出生人口較2017年則減少了200萬人。

前景堪憂？

然而，海外的媒體，卻少有樂觀的角度。

《紐約時報》報道稱，在中國這樣一個老年人大部分依靠家庭照顧的國家，出生率的持續下降可能將在未來幾十年造成震撼破壞效果，「肯定將重新塑造這個世界上人口第一的國家，威脅其經濟活力。」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國的「獨生子女」政策在2015年年底決定放鬆，然而並未出現嬰兒潮。

《華爾街日報》報道也認為，中國出生率新低「威脅經濟；勞動人口減少可能削弱生產力同時提升勞工和醫護成本」。

英國《衛報》報道則認為，出生率跌至中共建政以來的最低，「是一個信號顯示（中國）所有應對人口危機的努力目前都沒有成效」。

南開大學人口與發展研究所李建民教授向中國媒體表示，按去年出生率推算，總和生育率已低於1.5。「1.5被認為是一個臨界點，低於1.5屬於很低的生育水平。在這個生育水平上，人口負增長極有可能在2025年左右出現，未來老齡化的程度會進一步加劇。」

中國在嚴格執行了30多年的計劃生育政策之後，終於在人口老齡化的巨大壓力下，在2015年年底宣佈放鬆生育政策。但從過去四年的情況來看，中國的生育率並未如官方所預期的那樣出現大幅回升。

育齡人口

出生人口數量受到育齡婦女總量、育齡婦女年齡結構和生育率變化的影響， 而決定出生人口數量的最根本原因還是育齡婦女的總量。

中國自1978年開始實施計劃生育政策，到2010年全國人口普查時預計，在2010-2020年十年間，中國的育齡婦女總量減少。

中國官方數字顯示，2016-2020年期間，育齡婦女總量每年減少約500萬人，五年減少2500萬人左右。

因此，在放寬生育政策後不久的2017年，中國的人口學者就已經預計 ，中國希望在2020年總人口達14.2億的目標很難實現。果然，最新數字證實了當年預計的凖確。

中國生育率下降的趨勢，應該與國際上經濟發達國家的低生育率趨勢保持一致。

生多生少？

根據2018年11月發表在國際著名醫學雜誌《柳葉刀》上的報告，1950年，每個女性平均生4.7個孩子。到2017年，平均生育率幾乎減少一半，每名婦女只生2.4個孩子。

平均生育率最低的地區中，亞洲的台灣、韓國、泰國和日本都榜上有名。

Image caption 全球生育率最低前十個地區排名錶

這一研究報告歸納全球出生育率降低的三個關鍵因素是：

兒童死亡率降低意味著女性的生孩子數量自然減少

更容易獲得避孕工具

更多婦女接受教育和工作

中國放鬆「計劃生育」政策後，生育率仍然不見回升的最關鍵因素也有三個：教育、醫療和住房。高昂的費用是很多人不願、不敢生育二胎的原因。

中國網民戲稱，這是壓在他們頭上的「新三座大山」， 「房價是最好的避孕藥。」

Image caption 經濟越發達的國家和地區，女性受教育程度越高，也更不願意多生孩子。

Image caption 實現和平發展的非洲和較貧困的國家出生率高居全球前列。

鼓勵生育

世界上很多生育率偏低的國家和地區已經開始實施鼓勵生育的政策，多從醫療、托育、教育、社保、稅收等方面著手，然而這些經濟手段似乎並未能長期奏效。

俄羅斯

圖片版權 Getty Images Image caption 中國執行了30多年的計劃生育政策，導致了人口老齡化的嚴峻問題。

俄羅斯總統普京在最新的議會講話中表示，希望將出生率從目前的每個婦女1.48個孩子，提升到1.7。

為此，俄羅斯政府決定，將以往生二胎才能享受的產假福利擴大到生頭胎的婦女。另外，生三胎的家庭將可以領取一次性獎金約為7600美元。

意大利

意大利政府也推出了生育獎勵政策，每對夫婦每生一個孩子可以領取800歐元的獎金。

但是這一從2015年推出的獎勵政策，似乎並沒有太大的吸引力。意大利的出生率仍然是歐盟國家中最低的，平均每個婦女僅生1.3個孩子。

瑞典

瑞典是歐盟國家中女性就業率最高的，瑞典的生育率在2017年達每個婦女平均1.9個孩子的較高水平。

這得益於瑞典對孕婦和產婦的就業福利和嚴格的勞工保護法。

孩子出生後，父母可享受每月約167美元的津貼，而且在孩子滿11歲和15歲時，這一津貼隨之增加。

在瑞典，產假高達480天，父、母雙方可以共同享受。另外，瑞典還提供托兒政府補貼。