圖片版權 Getty Images Image caption 到訪香港的旅客去年11月約265萬人次，按年下跌超過一半，是2003年非典型肺炎疫情以來單月最大跌幅。

香港因為反對《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮近幾周開始變得平靜，街頭衝突場面減少，有國家更降低針對香港的旅遊警告級別。

其中，韓國外交部將香港的旅遊警示從四級警告中第二級「謹慎前往」，下調到最低級別的「注意安全」，認為香港局勢「漸趨穩定」。當地外交部去年11月提升針對香港的旅遊預警，警告國民要再三考慮有沒有必要前往香港。

香港許多受遊客歡迎的旅行景點過去在示威浪潮中經常爆發警民衝突，美國、英國、澳洲等多地相應發出警告，提醒在香港的國民要小心安全。

雖然如此，香港政府仍然以「公共安全」為由，取消多場農曆新年公眾活動，包括農曆新年期間的煙花匯演及花車巡遊。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港過去多年都會在農曆新年第二天舉行大型花車巡遊，吸引世界各國團體參加演出，但今年的巡遊取消。

被取消的活動包括原定在農曆正月初二舉行的煙花匯演。香港民政事務局局長劉江華早前宣佈決定時指出，政府是經過慎重考慮後才取消匯演。

香港在2018年也曾經取消農曆新年煙花演出，當年是因為原定的演出日期前一星期發生造成19人死亡的嚴重交通意外，特首林鄭月娥最終宣佈取消當年的煙花匯演。

今年除了煙花匯演，香港政府也宣佈取消農曆新年期間的花車巡遊，改為在西九龍文化區舉行嘉年華活動。

但也有一些每年都有的活動如常舉行，這包括香港各地在農曆新年前舉行，讓市民辦年貨的年宵市場。

將於2月9日舉行的2020渣打香港馬拉松也將按時舉行。但在2019年示威期間，計劃在10月底舉辦的維港泳被宣佈取消。

圖片版權 Getty Images Image caption 許多香港市民都會到年宵市場，購買年花、賀年食品等凖備渡過農曆新年。

示威持續，但大型衝突不再

進入2020年後，香港每星期仍然有許多不滿警察執法和不滿政府施政的遊行和集會，包括示威者呼籲下周日（1月26日）年初二舉行集會，呼籲參加者「不要忘記」2016年旺角警民衝突。另外，一些示威者也呼籲舉行紀念7月21日元朗白衣人襲擊途人事件、到扣押被捕示威者的拘留所外集會等活動。

但過去大規模衝突的畫面沒有再次上演。當地一些親中報章認為這是因為新任香港警務處處長鄧炳強「止暴制亂」有功，但泛民主派繼續聲言香港政府必須回應示威者要求成立獨立委員會，調查警察涉嫌濫用暴力等的「五大訴求」。

受示威浪潮影響，到訪香港的旅客數字近月不斷下跌。根據當地旅遊發展局最新的數字，訪港旅客去年11月約265萬人次，按年下跌超過一半，是2003年非典型肺炎疫情（SARS，又譯「沙士」）以來單月最大跌幅，聖誕節期間訪港的中國大陸旅行團數目更比2018年減少90%。

香港立法會旅遊界議員姚恩榮早前表示，如果社會不再發生警民衝突等情況，農曆新年期間遊客數字有機會回升。