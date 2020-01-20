武漢肺炎：中國新報告近140例病例，包括北京深圳

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎確診病例持續增加 疫情影響擴散至亞洲多國

在中國武漢發現的新型冠狀病毒肺炎疫情仍然嚴峻，確診病例持續增加。其中，武漢市新匯報136例確診病例，在首都北京和廣東深圳也分別確診2例和1例。

武漢衛生健康委員會周一（1月20日）凌晨通報稱，過去兩日在該市分別新認定59例和77例確診病例，其中1人死亡，重症和危重症36人。

這讓武漢市累積確診的病例人數猛增至198人，死亡3人，治癒出院25人。

此外，北京和深圳也在周一（1月20日）凌晨分別通報了2例和1例確診病例，這是中國在武漢以外的地區首次報告疫情情況。

根據官方通報，北京和深圳的患者都曾有前往武漢旅行的歷史。

中國國家衛健委周日（1月19日）表示，當局下發了新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，要求各地加強檢測。這被認為是近日確診病例數量明顯增加的原因之一。

中國衛健委同時稱，「專家認為當前疫情仍可防可控」，但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。

香港《南華早報》早前報道稱，中國上海也發現有疑似感染病例，上海衛健委對此不置可否，僅表示當地正「加強對可疑病例篩查」。

此前，在一份由倫敦帝國理工學院的MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）進行的研究中，英國研究者通過模型估計該病毒可能「已感染上千人」。

目前，該病毒在日本、泰國也分別確診了1例和2例病例。

新加坡和香港一直對來自武漢的乘客進行檢查，美國當局也宣佈從周五（1月17日）開始，在舊金山、洛杉磯和紐約三個主要機場採取類似措施。

這是什麼病毒？

圖片版權 Getty Images Image caption 冠狀病毒是一個範圍廣大的病毒家族，但是目前已知只有六種（這次的新型病毒將會是第七種）會感染人類。

中國以及世界衛生組織（WHO）的官員已經判定，該病毒屬於冠狀病毒。

冠狀病毒是一個範圍廣大的病毒家族，但是目前已知只有六種（這次的新型病毒將會是第七種）會感染人類。

2002年，中國曾爆發嚴重急性呼吸道綜合徵（SARS，即「沙士」或「非典」）疫情，該疾病同樣由冠狀病毒引起，前後共8098人感染，774人死亡。

惠康信託基金會（Wellcome Trust）的喬西·高丁博士（Dr Josie Golding）表示：「對於『沙士』的記憶很深刻，很多恐懼就來自於這裏，但是我們對於如何應對這一類疾病，已經比過去有凖備得多。」

但科學家們目前仍未了解該病毒來源於哪裏，儘管研究者普遍認為它應和此前的疫情類似，來自於一種動物。

「沙士」是從果子狸傳播到人身上的。 而自2012年出現以來已經有2494宗有紀錄病例、858人死亡的中東呼吸綜合症（Middle East respiratory syndrome，縮寫MERS）則是從單峰駱駝那裏傳給人類的。

有多嚴重？

冠狀病毒可能導致從輕微感冒到死亡之間的各種症狀，而這種新型病毒的強度，似乎介乎於這兩者之間。

「當看到新的冠狀病毒時，我們想要知道症狀有多嚴重——這一次比類似感冒的症狀要更嚴重一些，而這是令人擔心的，但是它又不像『沙士』那麼嚴重，」愛丁堡大學的馬克·伍爾豪斯教授（Prof Mark Woolhouse）說。

此前在武漢死亡的兩名病例，除肺炎外還分別患有嚴重心肌炎和腹部腫瘤等病症。

是否人傳人？

圖片版權 Getty Images Image caption 這次疫情最初在中國中部城市武漢爆發。

外界普遍關注該新型冠狀病毒是否會在人際間進行傳播。

中國此前曾表示，未有明確證據表明會「人傳人」。世衛組織也曾表示，很難確定感染者是因暴露於相同感染源而患病，還是因為一人將病毒傳染給另一人。

但目前，情況似乎發生了變化。

早期發現的病例多是武漢華南海鮮批發市場的商戶和員工，但後期發現的多名確診病例都沒有前往該市場的歷史。

武漢的官員最新表示，目前不能排除有限「人傳人」可能，但持續「人傳人」風險較低。

曾從事SARS研究的北京大學免疫學系副主任王月丹早前對BBC說，「人傳人」的可能性是極大的。

他表示，同為冠狀病毒的SARS、MERS都可以在人與人之間傳播。此外，包括此次日本確診者在內的多名患者也宣稱沒有前往過海鮮市場。