你的器材不支持播放多媒體材料 台灣總統蔡英文專訪：中國若入侵台灣代價將非常巨大

蔡英文在剛結束的2020年台灣總統大選中，擊敗對手韓國瑜及宋楚瑜。她拿到817萬，也是台灣歷史上總統選舉最高得票數。外界分析，台灣人尤其年輕世代認同蔡英文的兩岸立場政策，被視為是她贏得選舉的關鍵因素。

在勝選後首次接受媒體專訪，蔡英文主要回答BBC記者沙磊（John Sudworth）有關台灣主權及台獨立場的問題，以及她在下一任期該如何與對岸的中國大陸政府斡旋。外界也分析，蔡英文此次訪談以「中華民國（台灣）」代表台灣，背後具有政治意涵。

台灣前外交官劉仕傑告訴BBC中文，他估計蔡英文在此次專訪中，提到自己並不是兩岸關係的麻煩製造者，亦不主動挑釁。為了不引起太多爭議，謹慎地在訪問中將台灣兩字加上括號。劉仕傑說，「加上括號，也許是要降低挑釁的意味。」

談台獨用詞有轉變

蔡英文在此次專訪中響應BBC，不願稱自己的勝利是「一個壓倒性勝利」（landslide victory）而是一個「令人信服的勝利」（covincing victory）。但她同意選舉結果是傳達給北京「十分強烈的信息」（very strong message）亦即台灣人不喜歡一直被威脅。蔡英文說，「我們值得中國的尊重。」

但是，外界也分析到，蔡英文在提到台灣獨立的問題，修辭上也有一些轉變。被問及是否宣佈台灣獨立的問題，蔡英文說「我們不需要宣告自己是一個獨立國家，」她又說道，「我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）。」

英文和中文版的訪談中，「中華民國台灣」中的「台灣」二字加上了括號。這與蔡英文在2019年台灣國慶節談話中的用語不同，當時她說，「我們精實的部隊和戰備，絶對有能力捍衛中華民國台灣的主權」，這句話中並未將台灣加上括號。

劉仕傑說，將台灣括號或不括號，蔡英文應還沒拿定主義，但他稱蔡英文最近的談話都有一個趨勢，就是希望慢慢說服台灣民眾接受「我們的國號叫做中華民國，台灣是我們的國家」。劉仕傑強調，從台灣前總統李登輝1995年在美國康乃爾大學演講時提以「中華民國在台灣」稱呼台灣，到2019年的國慶演說，蔡英文提到「中華民國台灣」，將其中這個介系詞「在」（英文是on)去掉，台灣整整花了24年。

「蔡英文現在應該是在打造一個國家認同，主要是我們的國家包含台澎金馬 （台灣本島，澎湖，金門與馬祖），但國號上目前不需要做很大的更改或宣佈台灣獨立，這個也是台灣目前主流民意，其實與部分國民黨人的立場並無二致」；「這個說法，台獨派的朋友雖不滿意，但已是國際現實下最務實的說法了，」劉仕傑補充。

兩岸定位不再模糊？

雖然蔡英文提到台灣的名稱上有所改變。但在討論與中國的關係時，蔡英文回應BBC的問題中稱，以模糊的定位來推進兩岸經濟文化交流已經不適用，因為情況已經改變。譬如，蔡英文稱此次選舉象徵台灣年輕世代已有自己的認同，也就是「台灣是一個國家，因此出現任何違反這個認知的時候，他們會站起來說『我們無法接受』。」

但是，也有一些她的批評者或台灣的反對黨批評，蔡英文的兩岸政策無法緩和兩岸關係，她有意利用香港示威事件獲取支持。

中國外交部被問及蔡英文此次專訪，發言人耿爽嚴厲表示，「我可以告訴你，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。『一個中國原則』是國際社會的普遍共識。」

台灣獨派怎麼看

這次選舉中異軍突起的台灣本土派政黨「台灣基進」發文回應此次專訪蔡英文有關「中華民國（台灣）」的談法：「如果蔡政府在推動『中華民國—台灣』的完善，那麼台灣基進就是要壯大其中『台灣』成份的內涵。」

台灣基進表示，蔡英文確實沒有在選舉期間提出台灣獨立的主張，但他們仍舊認為台灣政治的未來是一場民主派與黨國意識形態的賽跑，雖然現在是中華民國台灣佔多數，但台灣基進要「確保它正在走往台灣的路上」。

有分析指，無論是中華民國台灣，中華民國（台灣）或台灣，在台灣都還沒有一個仍夠取悅每個人的說法。劉仕傑觀察到，今年開始使用的台灣新版身份證中，國家名稱英文是「Taiwan, Republic of China」。劉仕傑說「在英文中這樣的用法好像就是指出台灣是中華民國的一部分，如同 Paris, France，與最近蔡英文這次專訪說的Republic of China (Taiwan) 又有不同。」

圖片版權 EPA Image caption 蔡英文在台北總統府會見美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）。

但可以觀察到的是，蔡英文接受BBC採訪時的公開發言，已經不再全以「中華民國」指稱國家，至於台灣要放在中華民國前後、或加上括號與否，都會引起討論。另外一點值得關注的是，中國大陸在蔡英文勝選後並沒有作出太激烈的響應，而是重覆此前一貫的回應，要求蔡英文接受92共識。

研究兩岸關係的美國學者葛來儀（Bonnie Glaser）說，因為中方之前便預期蔡英文大概會獲勝，已經有所凖備，因此在目前的中美貿易戰背景下，她預料中國不會在短期內發動武統戰爭。未來中方應該是繼續以蟒蛇策略，也就是以經濟、外交手段壓迫台灣。

葛來儀接受台媒採訪時預測，中國的目標是讓民進黨在下次總統選舉失敗，因此現在會尋求在台灣可以合作的對象，譬如柯文哲或郭台銘。但是，韓國瑜的兩岸政策智囊團，也是92共識的起草人蘇起接受台媒《聯合報》訪問時稱，香港區議會選舉民主派大勝加上蔡英文勝選後中南海可能只剩鷹派，因此他預見更加激烈的兩岸關係。

芝加哥大學政治學教授楊大利對BBC中文表示，北京將持續對台的外交、軍事與經濟壓力，是否進一步加強力度，還需觀察蔡英文連任後的兩岸互動。