圖片版權 AFP Image caption 春運遷移即將開始，大規模人員流動可能影響疫情擴散。

中國新華社1月20日傍晚七點半左右發佈消息稱，截至當天18時，中國大陸累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例224例，其中確診病例217例。

確診病例中，武漢市有198例，北京市5例，廣東省14例。新增疑似病例中，四川省2例，雲南省1例，上海市2例，廣西壯族自治區1例，山東省1例。上海市官方微博隨後稱，該市也發現了首例確診病例。

當天早些時候，中國官方只是通報在武漢以外的北京和深圳分別發現了2例和1例確診病例。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國武漢再確診17宗新型冠狀病毒肺炎個案

習近平指示

目前正值中國農曆新年前夕，春運已經開始，大規模人員流動可能嚴重影響疫情擴散。

官方媒體新華社報道，中國國家主席習近平對疫情作出重要指示。他強調，「要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，堅決遏制疫情蔓延勢頭。」

習近平還說，要全力救治患者，盡快查明病毒感染和傳播原因，加強病例監測，規範處置流程。還要及時發佈疫情信息，深化國際合作。

中國外交部發言人耿爽也在周一（1月20日）表示，在接到國外病例通報後，中方高度重視，並與各方保持密切溝通，全力應對。

圖片版權 香港政府 Image caption 1月20日，香港行政長官林鄭月娥出席食物及衛生局、衛生署和醫院管理局應對武漢肺炎的會議。

香港提升應對措施

北京和深圳在周一凌晨分別通報了2例和1例確診病例，這是中國在武漢以外地區首次報告疫情情況。

與深圳一河之隔的香港繼續提升監測措施。香港食物及衛生局局長陳肇始周一（1月20日）表示，將擴大監測範圍，從過去14日內到過武漢的疑似感染個案，提升至曾到訪湖北省以及內地醫院的人士。

周二開始，從武漢飛往香港的旅客還要填寫健康申報表。而從高鐵等其他途徑來香港的武漢旅客並不需要填寫。

另外，香港醫管局行政總裁高拔升表示，醫管局會在公立診所騰出空間，如果有需要，將會在48小時內啟動成為患者指定診所。

截至周一中午12點，香港公立醫院通報，過去24小時，共接收了7名患有疑似病例的病人，包括2男5女，年齡由1歲至67歲。

根據香港醫院管理局，所有呈報個案中仍有20人留院隔離，18人情況穩定，2名病人"因自身疾病情況"，一人危殆，一人嚴重。

香港至今未有確診感染新型冠狀病毒個案。

圖片版權 AFP Image caption 此次肺炎主要爆發地集中在湖北武漢。

「有限度人傳人」

根據世界衛生組織，這種新型冠狀病毒目前的傳染方式是「有限度人傳人」。香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，目前觀察表明，該病毒不會像SARS那樣「持續性傳播」。至於將來如何發展，還需要進一步證據。

新加坡新發傳染性疾病項目主任王林發（Wang Lin-Fa）剛從武漢回來。他對BBC說，雖然這種病毒人傳人的限度相對有限，但接下來的幾天和幾周內的監測至關重要。

王林發說，「問題是，這種病毒能否持續人傳人，或者仍保持有限度人傳人。到目前為止，所有病例都可以追溯到武漢，在接下來的幾周裏，中國新年即將到來，本周五和周六會有四億人在中國遷徙。大家都很緊張，我們需要持續關注。」