中國豬蹦極引爆互聯網 國內國外不吐不快

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農曆豬年即將結束之際，豬又在中國社交媒體上爆紅。

專業媒體人士現在常說：一張圖片、一段視頻勝過千言萬語。

日前，一段重慶景區「豬蹦極」的視頻在網站瘋傳，引發中國網民齊炸鍋，口誅筆伐景區虐待動物。

視頻走出中國，在國際間也引發不少關注和評論。

視頻顯示了什麼？

視頻中，6個人把一頭五花大綁的肥豬從地面拖至68米高的蹦極跳台，然後，將這頭披著藍色披風的豬推了下去……

拍攝人說，豬表現的非常「淡定」。但無法否認的是，觀眾可以清楚地聽到豬的聲聲嚎叫。

重慶美心紅酒小鎮景區的工作人員介紹，當天（1月18日）是景區蹦極項目開業，選擇豬作為「第一跳」的主角，是為了迎接即將到來的鼠年。

視頻中，蹦極台下的豬好似陷入昏迷。視頻外，據重慶當地媒體報道，後來豬被送進了屠宰場。

圖片版權 Twitter Image caption 網民在推特貼出的圖片

中國網民說什麼？

視頻傳開後，中國網友炸了鍋，紛紛譴責景區「虐待動物」。

有網友說，這是「把人的快樂建立在動物的痛苦上」；有人指責景區此類營銷手段「超級低俗」；也有人說，殺豬吃肉和靠虐待動物取樂完全是「兩碼事」。

面對眾怒，景區19日下午發表聲明，表示「誠懇」接受網友批評，向社會各界「致以誠摯的歉意」，並承諾「進一步加強宣傳營銷管理」。

不過，也有少數中國網民稱重慶景區「異類大膽」、不過是「玩個心跳」。

「豬蹦極」事件還引發中國地方、全國性主流媒體的關注和評論。

外國媒體如何評論？

同時，中國以外也有不少媒體、網民對此有感發聲。

英國《獨立報》網站文章的大標題很醒目，「中國景區強迫豬蹦極230英尺招致國際譴責」。

英國「善待動物保護組織」（Peta）譴責重慶景區的做法是「最殘酷的動物虐待」。Peta負責國際活動的高級副總裁貝克（Jason Baker）告訴BBC，和人一樣，豬同樣會體驗到疼痛、恐懼，這種「嘩眾取寵的公關活動令人作嘔，應該被判為非法。」

貝克還說，中國的眾怒應該「成為警鐘，推動中國的決策人立即推行動物保護法。」

在給英國流行小報《每日郵報》的聲明中，貝克的憤怒顯而易見。他介紹說，對於自願參與的人來說，蹦極可能都是恐怖的經歷——想象一下，被迫把你的四肢捆住、扔下高塔那種恐怖。這就是這頭豬受到的待遇。

「所有這一切，就是為了博人一笑。猜猜看？對了，沒人笑得出！」

英國另外一家動物慈善機構「國際人道協會」也有同感。

該組織發言人希金斯（Wendy Higgins）告訴《每日郵報》網站，為商業利益搞這種抓眼球的公關活動、讓動物恐懼、受罪「粗俗不堪」。「不幸的事，這種剝削行為在中國並不罕見。」

《德國之聲》、澳大利亞廣播公司等媒體在報道中紛紛關注中國目前沒有全國性動物保護法的事實。澳洲媒體也提到，在中國，此類（虐待動物）的事情「屢見不鮮」。

中國有《野生動物保護法》，但尚未制定動物保護法，刑法中也沒有規定虐待動物罪。

在缺乏明確法律依據的前提下，保護動物更多的只能是依賴社會和公眾的道德約束。

不過，也有評論注意到，「豬蹦極」引發眾怒，說明越來越多的中國人更加認識到保護動物權益和福祉的重要性。

英國《每日郵報》報道援引希金斯說，中國網民的憤怒表明，（豬蹦極）這樣的殘忍和中國網民對動物保護的關注「格格不入」，「到時候了，中國決策人必須跟上形勢。」

澳洲媒體在報道中援引2017年美國《國家地理雜誌》的報告說，中國人的動物福祉意識不斷增強，各地出現越來越多的動物保護組織、救護所等。

外國網民怎樣看？

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @BBCWorld Outrage after Chinese theme park forces pig to bungee jump off a 68-metre high towerhttps://t.co/cAigECGddG — BBC News (World) (@BBCWorld) January 20, 2020

至於外國網民，瀏覽推特BBC有關新聞報道，可以發現，有關動物不幸遭遇的故事確實能在以熱愛動物著稱的英國人心中引發共鳴。

幾小時，這篇推文已經有逾千「點讚」、跟貼和轉發。留言中絶大多數人就事論事，對豬的遭遇表示「震驚」、譴責「殘酷」，並對這頭「可憐的豬」表示同情。

也有人上綱上線，聯想到中國其他一些被視作虐待動物的傳統做法，比如吃狗肉。

更進一步，中國動物福祉現狀也讓有些網民聯想到中國的人權紀錄。