武漢新型病毒：五個問題帶你認識這次疫情

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中國已經確認新型冠狀病毒感染的肺炎可以在人際間傳播，而世界衛生組織（WHO）將在周三召開會議，討論是否將這一疫情宣告為國際公共衛生緊急狀況。

中國國家衛健委專家組成員1月20日下午召開記者會。曾在2003年「非典」（SARS，又稱「沙士」）疫情中起到重要作用的中國著名呼吸病學專家鍾南山在會上表示，目前已經肯定出現「人傳人」傳染現象，且有醫務人員受到感染。

世界衛生組織21日表示，這次疫情「人傳人」情況可能持續。

現在這一疫情已擴散至亞洲及中國多個地區，共有220多人確診，造成4人死亡。根據中國中央電視台報道，截至1月20日晚18點，中國境內共累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例224例，其中確診病例217例，疑似病例7例。確診病例中以疫情最先出現的武漢最多，共計198例，廣東省14例，北京5例。之後又有兩起報告稱上海確認2例病例。

在中國境外，泰國、日本和韓國也出現確診病例。

世界衛生組織表示，一個重要的緊急狀況委員會將於周三在日內瓦針對這一疫情召開會議，討論是否將這次疫情定性為「引發國際擔憂的公共衛生緊急狀況」。這種措施十分罕見，通常只在重大傳染病疫情出現時才會啟用。過去世衛組織只在極少數情況下使用過這種定性，包括2009年的H1N1（豬流感）、2014年至2016年席捲西非部分地區的「埃博拉」疫情、2016年傳播的寨卡病毒和自2018年以來在剛果民主共和國東部肆虐的埃博拉疫情。

這次疫情最早於2019年12月31日被官方通報，在不超過一個月的時間裏已經傳播至另外三個亞洲國家，在中國「春運」帶來的人口大量流動下預計還會有更多病例發生。

那麼這種傳染病到底有多嚴重？它的傳播速度與規模究竟如何？BBC中文為你整理了目前我們已知的各種信息。

病毒來自哪裏？

圖片版權 AFP Image caption 武漢華南海鮮市場也已被關閉，進行清潔與消毒。

根據世衛組織信息，此次疫情極有可能來自於動物。

最初的人類染病案例都來自武漢華南海鮮批發市場。鍾南山稱，目前來看這次疫情的地理分佈跟海鮮市場關係密切。但現在已經有「人傳人」現象出現。他指出，廣東省有兩例被傳染病例沒有去過武漢，但在家人得病後被傳染。

此外武漢市政府確認，目前武漢已有15名醫務人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎，另有1名疑似病例，其中1人危重。

冠狀病毒是一個範圍廣大的病毒家族，但是目前已知只有6種（這次的新型病毒將會是第七種）會感染人類。絶大部分冠狀病毒並不危險。

染病症狀有哪些？

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這種病毒的感染跡象包括呼吸道症狀、發燒、咳嗽、呼吸急促和呼吸困難。

這次疫情讓許多人聯想到2003年爆發的SARS病毒。SARS病毒也是一種冠狀病毒，21世紀初期數十個國家共有774人因為SARS喪命，其中大部分在亞洲。

對新病毒遺傳代碼的分析表明，它與SARS的關係比其他人類冠狀病毒更為緊密。

「這次病毒帶來的不僅僅是感冒症狀，這是一個令人擔憂的問題，但它不如SARS嚴重，」英國愛丁堡大學教授馬克·沃爾豪斯（Mark Woolhouse）表示。

這次疫情傳播有多快？

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這次疫情最早於2019年12月出現在中國中部城市武漢，已導致4人死亡。

但中國當局擔憂的是，在農曆春節期間，中國「春運」會大幅增加傳染風險。

過去一個周末期間中國增加了130多例確診病例，另外韓國、日本和泰國也有確診病例。

香港大學公共衛生學院WHO「傳染病流行病學及控制」合作中心1月21日發表報告稱，預計1月1-17日期間武漢共有1343例發作病例，同時北京、上海、重慶、廣州與很真則分別有17例、15例、15例、14例及10例來自武漢的輸入型病例。

倫敦帝國理工大學MRC全球傳染病分析中心的一份報告認為，目前可能已有超過1700例感染病例。

如何阻止病毒傳播？

圖片版權 Getty Images Image caption 冠狀病毒是一個範圍廣大的病毒家族，但是目前已知只有6種（這次的新型病毒將會是第七種）會感染人類。

目前染病患者正在進行隔離治療，以最大程度降低傳染風險。武漢華南海鮮市場也已被關閉，進行清潔與消毒。

中國衛健委專家袁國勇建議，如果想要預防這種疾病，非常重要的一點是「一定要戴口罩」，並且注意眼、鼻、口部位的衛生。

另外還有專家建議，大家應避免與活的動物進行「無保護性」接觸，食用肉、蛋時應徹底煮熟，並避免與任何有感冒或類似流感症狀的人接觸。

武漢目前已加強進出人員管控，要求旅遊團隊不組團外出，並對進出武漢私家車輛進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等。同時武漢對各公共場所及機場、火車站、汽車站、碼頭等交通場所加強管理，配備體溫檢查、發放口罩及宣傳手冊等。

目前新加坡、香港、澳大利亞等地已經宣佈對來自武漢的飛機乘客進行檢查。美國也在舊金山、洛杉磯及紐約三大機場啟動類似措施。

目前沒有應對這種病毒的疫苗。世衛組織已警告全球各地醫院，此次疫情可能在更大範圍內傳播。

你應該擔心嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 亞洲及美國部分機場已經開始對來自武漢的旅客進行檢查。

惠康信託（Wellcome Trust）專家戈丁博士（Josie Golding）表示，除非我們對這種病毒有更多了解，否則很難判斷情況到底有多嚴重。

「很多人對SARS記憶深刻，因此對這次情況有很多恐懼。但這次我們對那類疾病有了很多凖備，」她說。

英國諾丁漢大學教授鮑爾（Jonathan Ball）稱，對任何首次發現的病毒都應該保持警惕。

「一旦進入（人體）細胞並開始複製，它就會開始突變並加速傳播，因此也會變得更加危險，」他表示。「你不會想要給病毒這個機會。」