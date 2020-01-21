武漢新型病毒疫情影響蔓延到股市和多個行業

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公眾擔憂新型冠狀病毒在中國加劇蔓延，隨之而來的是，中國製藥、航空、旅遊等行業的股價遭受大幅度漲跌。

製藥股上漲

中國製藥企業的股價大幅上漲，上海和深圳證券交易所的幾家製藥巨頭已經漲停10%。

在此之前，中國專家稱新型冠狀病毒可以在人與人之間傳播。疫情從中國武漢蔓延到大陸其他主要城市，感染人數在上周末增加了兩倍。中國春運和春節出鏡遊正進入高峰。

江蘇四環生物股份有限公司、山東魯抗醫藥股份有限公司、江蘇恆瑞醫藥股份有限公司等製藥企業的股價上漲了10%。

同時，口罩製造商天津泰達的股價也上漲了10%。

根據中國媒體《21世紀經濟報道》，淘寶、京東、拼東東等多個電商平台出售的口罩出現部分斷貨情況，尤其是防霧霾、防病毒等系列的口罩。也有用戶發現，N95口罩上漲上百元。

在中國，股票價格有漲停和跌停限制，一天內不得超過10%。

航空、旅遊業受衝擊

另一方面，中國的航空公司、旅遊公司和酒店公司卻在走下坡路。

法新社引述外匯經濟商AxiCorp分析師斯蒂芬•英尼斯(Stephen Innes)稱，「如果疫情蔓延達到流行病的程度，全球經濟將呈現驚人的負GDP。直到本周，市場仍低估了流感傳播的潛力。」

他補充道：「如果情況變得危急，可能會對航空業和當地旅遊業造成巨大打擊。」

圖片版權 Getty Images Image caption 爆發疫情的湖北武漢海鮮市場已經關閉。

國有企業中國國航的股價在1月20日進一步下跌。同時下跌的還有北京首旅酒店集團的股價，21日跌幅更大。

依賴旅遊業的賭場運營商也見到股價大幅下跌。永利澳門下跌4.8%，銀河娛樂下跌3.6%。

在中國大陸農曆新年「黃金周」假期中，股票市場將從1月24至30日休市，共計7天。中國股市將於1月31日起恢復交易。

目前官方報道出的確診病例已有200多起，大多在武漢，北京、上海和深圳也發現了這種疾病。英國專家告訴BBC，感染人數可能遠遠超過官方數字。

17年前，另一種冠狀病毒SARS在數十個國家蔓延，造成774人死亡，其中大部分在亞洲。