國際刑警組織前主席孟宏偉被判13年監禁

圖片版權 AFP Image caption 在法庭審判中孟宏偉承認他接受了超過200萬美元的賄賂

周二（1月21日）中國前公安部副部長，國際刑警組織前主席孟宏偉因受賄罪被判13年半的監禁。

孟宏偉承認他接受了超過200萬美元的賄賂。天津市第一中級人民法院宣判對56歲的孟宏偉罰款200萬元。據法庭通報，孟宏偉當庭表示服從法院判決，不上訴。

孟宏偉是首位由中國人擔任的國際刑警組織負責人。他在2018年9月從法國返回中國的途中從人們的視線中「消失」後，孟宏偉的妻子高歌向法國警方報案說孟宏偉失蹤。

隨後法國警方開始立案調查，並且對孟的妻兒提供保護。在國際刑警組織發表聲明要求中國官方對孟宏偉的下落做出說明後，同年10月7日中紀委網站發佈消息說，孟宏偉因涉嫌違法已經接受調查。

2018年10月7日晚，國際刑警組織發表聲明說，他們收到了孟宏偉辭呈，孟辭去主席職務並即刻生效。

去年3月中共反腐機構中紀委網站公布了孟宏偉因違法黨紀已經被開除黨籍，解除公職的消息。這次法院通報指孟宏偉以權謀私，牟取不正當利益，非法收取價值高達1446萬元人民幣的財物。

中紀委稱孟宏偉「肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活」，「家風敗壞」，「權力觀扭曲」，「縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利」。孟宏偉在去年的審判中對控罪供認不諱。

但是他在法國的妻子高歌（Grace Meng）說，對孟宏偉的指控背後有政治動機。高歌以孟宏偉被政治迫害為由向法國申請庇護，去年5月高歌已經獲得法國的難民庇護。

高歌在去年4月向荷蘭海牙的常設仲裁法院提出訴訟，指國際刑警組織沒有盡義務保護孟宏偉的家人，並且還試圖限制她的言論自由。不過國際刑警組織說，高歌的指控失實，毫無根據。