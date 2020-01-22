中國鼠年運程： 樹欲靜而風不止的五大原因

圖片版權 Getty Images Image caption 鼠年到來，象徵著又一紀輪迴的開始

鼠，既沒有龍的神奇、虎的威猛，也欠缺犬的忠誠、羊的溫柔，卻雄踞十二生肖之首，地位不凡。

剛剛結束的（乙亥）豬年，從許多層面來看對中國都是相當重要的一年：北京紀念了中華人民共和國成立70週年，慶祝了第一艘國產航空母艦的交接入列；中國還創下新的世界第一：嫦娥4號首次登陸月球背面。

但是，這也是動蕩不安的一年。北京遇到香港持續不斷、大規模的抗議示威；和美國的關係明顯惡化；新疆政策受到國際間普遍批評。

去年年底，香港《南華早報 》一篇文章甚至形容，許多人將記住，2019年，中國的國際聲譽和形象受到「幾乎難以修復的破壞」。

鼠年的到來，象徵著又一個輪迴的開始。但是，樹欲靜而風不止......

圖片版權 KEVIN FRAYER Image caption 春節期間，許多人的出行安排將受到新冠狀病毒的影響

肺炎：開門一瓢冷水

辭舊迎新，誰不期盼著靈鼠兆豐年？遺憾的是，武漢肺炎成了最大新聞。

圍繞這種冠狀病毒還有許多未知數：源頭、傳播等等等等，但我們已經知道的是，這是新病毒，沒有疫苗；新療法有待開發。

恰逢農曆新年，華人一年一度最重要、全家期待團圓的節日。新傳染病的這些未知和已知，加上出行限制，自然會影響心情和安排，給喜慶氣氛降溫。

不過，中國經歷過非典（Sars，又譯薩斯、沙士），有前車之鑒。期望嚴加防範下，武漢肺炎能夠盡快得到控制。

圖片版權 Getty Images Image caption 過去一年美中關係明顯惡化

美國：交鋒進入第二輪

2019年如火如荼的中美貿易戰終於簽署了第一階段協議。但是，停火只是暫時的，美中關係潛在的緊張短時間內很難化解。

美國總統特朗普1月21日在達沃斯世界經濟論壇年會上稱，他與習近平惺惺相惜（原話：Love each other）、美中關係空前良好，但他又說，與中國的第二階段貿易談判很將就會開始，期間多數關稅保持不變。

就算第二階段也談成了，不要忘記，中美關係已然幾乎降溫到了全面戰略對手的地步，波及高新科技、國家安全、地緣政治、文化等許多領域。

比如高新科技，就算中國加力引誘、甚至加壓其他國家允許華為參與5G建設，美國短期內應該不會放手華為。

有分析預測，2020美國大選結果也不會帶來太大改變，因為特朗普和他的民主黨對手都已經確信、並且已經說服不少美國人接受，中國是這一時代的主要威脅。

不過，和美國關係的降溫也將推動中國加強與國際舞台其它主要玩家發展關係，比如日本、印度、歐洲。

中美簽署第一階段協議後中國總理李克強第一次發聲即承諾，中國將持續擴大教育、科技等領域的開放，同國際社會的合作只會擴大、不會縮減。

圖片版權 CURTIS LO KWAN LONG Image caption 2019年香港抗議示威抓住了世界的眼睛

香港：美滿選項很有限

歲末年出，持續六個多月的香港示威潮勢頭似乎有所減弱，但與恢復歲月靜好之間仍有相當距離。

臨近農曆新年，支持反送中陣營並無收工之意。22日，有港人在荔枝角收押所外舉行「手足和你團年」集會，聲援被捕示威者。香港媒體報道，示威者高呼「撐手足、撐到底」。還有消息稱，重頭戲會在旺角暴亂4週年、26日大年初二晚上演：港人團體計劃在旺角舉行「捍衛本土紀念集會」。

2020年6月將是香港爆發反修例抗議一週年，屆時港人是否會有大規模行動？9月香港將舉行立法會選舉。在2019年11月的區議會選舉中，泛民派以壓倒性席位戰勝親中的建制派。預計泛民派將再接再厲、爭取在立法會選舉中將民眾對北京的怨氣轉化為席位。

看來，2020年香港還會給北京帶來「嚴重頭痛」。北京面臨的挑戰依然是，如何在不示弱的前提下化解矛盾、彌合分歧。

北京迄今並沒有顯現多少「靈活性」。2020如有風吹草動，北京自然將繼續譴責香港示威者、譴責外部勢力的干預。除此之外，還有什麼更加美滿的選項呢？

你的器材不支持播放多媒體材料 台灣總統蔡英文專訪：從兩岸關係到台灣未來

台灣：「灣灣回家」新考驗

進入2020，執政期間台海關係明顯惡化的蔡英文在台灣大選中勝出。她對中國大陸持更加強硬的態度，被視為是贏得選舉的重要因素。

值得注意的是，香港示威在台灣引發的強烈共鳴也是蔡英文連任的有力助動器。在有些台灣人看來，香港的今天或許就會成為台灣的明天，很難繼續相信大陸「和平統一、一國兩制」的承諾。

2019年初，習近平曾說兩岸統一是「歷史大勢」，9月他又嚴詞宣告，在中國搞分裂「將粉身碎骨」。北京已經警告，台灣會失去更多、甚至全部邦交國；12月，中國首艘國產航母「山東艦」駛入台灣海峽。類似舉措預計2020年還會繼續、甚至更加頻繁。

於此同時，北京預計將繼續喊話「灣灣回家」，並推出更多和台灣加強經貿、人員往來的「惠台」措施。

但是，成功連任的蔡英文會給北京帶來怎樣的新考驗呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年中國在國內、國外經歷多重挑戰

經濟：仍然需要爬坡過坎

2019年，中國GDP增速急劇下滑，逼近6%，這是30年以來的最低水平。 中國官方稱這一結果符合預期目標，並已承諾各種各樣的加油措施。

眼下，「維穩」已然成為中國政府2020當務之急的經濟目標之一。正如中國總理李克強12月中所說，2020年中國經濟發展可能「遇到更大的下行壓力、面臨更複雜的局面」，要全面做好「六穩」工作，保持經濟運行在「合理區間」。

具體數字？路透社引述大華銀行集團(UOB Group)經濟學家、特許金融分析師陳浩偉（Ho Woei Chen）說，2020年中國的增速將降至5.9%。

這依然是不少國家渴望不可及的速度。不過，已有分析人士提醒，債務、房市、股市等等各種黑天鵝、灰犀牛會不會令北京決策者防不勝防？維持經濟六穩「如同走鋼絲」。

但是，過往事實證明，我們不能低估中國政府對經濟的干預手段和調控能力。

圖片版權 REUTERS/SASTIND Image caption 中國計劃2020年中期前往探測「紅色星球」

其它：不容忽視的好消息

唱衰同時，並不忽視正能量。鼠年，中國也將登上更多令人矚目的新台階。

習近平在不久前的新年賀詞中說，2020年是具有里程碑意義的一年，「我們將全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標。」

具體講，這是要把人均GDP在2010年的基礎上翻一番。目前預測是，即使經濟下行，中國仍然應該可以實現這一目標。於此同時，北京還將繼續致力習近平非常看重的脫貧。

2020年，中國也將繼續向世界呈現她的高新科技實力：5G覆蓋、火星探測，北斗全球、新戰艦「下餃子」……

美國國家科學基金會15日發佈《2020年科學與工程指標》報告顯示，美國科技實力依然領先全球，但中國在研發支出、論文發表、專利授予和國際合作等方面實力迅速提升。

中國媒體很自豪，將此譽為「起步雖晚、彎道超車」。