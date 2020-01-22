武漢肺炎：病毒有變異可能 確診及死亡人數攀升

圖片版權 Getty Images Image caption 中國新型冠狀病毒感染的肺炎確診及死亡人數攀升

中國官方星期三（1月22日）公布武漢肺炎最新病例數據，截至21日凌晨12點，中國新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例440例，累積死亡個案9例。

中國專家研判認為，病例主要與武漢相關，已出現了人傳人和醫務人員感染，並存在一定範圍的社區傳播。

病毒變異可能性

中國國家衛生健康委員會副主任李斌在新聞發佈會上表示，新型冠狀病毒傳染源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒存在變異的可能，疫情存在進一步擴散的風險。

他並表示，當前正值「春運」，人員流動性激增，客觀上加大了疫情傳播的風險和防控的難度，要高度警惕。

李斌稱，將採取切實有效措施，「嚴防死守」，把疫情控制在武漢。

另外他還表示，目前收到日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例3例，韓國通報確診病例1例。目前，追蹤到的密切接觸者2197人，已解除醫學觀察765人，尚有1394人正在接受醫學觀察。

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澳門、台灣確診首例

澳門1月22日確診首宗武漢肺炎個案，是一名武漢旅客，經過兩輪檢測均屬陽性。根據當局表示，該旅客抵達澳門時並未發燒，除了外出吃飯外，一直逗留在賭場，1月21日晚上因為咳嗽到醫院求診，目前已接受隔離治療。

澳門當局決定所有口岸實行健康申報，並向學校發出指引，在新年假後進行清洗工作。

台灣則是在1月21日晚間確診首例武漢肺炎個案，是一名55歲在大陸從事教育工作的女性台商。

台灣政府表示，該台商從1月11日開始出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，但因對當地醫療沒信心，發病第九天都沒有就醫，只服用成藥，直到1月20日搭乘航班機到台灣桃園機場。

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據報道，這名台商在飛機上除了進食，其他時間全程都配戴口罩，下飛機後立即被送往醫院隔離病房。

台灣總統蔡英文1月22日也針對肺炎疫情發表談話，她指示相關部門暫停所有來自武漢的旅行團赴台，並強調政府已經規劃好因應資源，包含防疫口罩的存量會視情況隨時釋出。