圖片版權 Getty Images Image caption 台灣確診首例武漢肺炎個案，是名武漢返鄉的女性台商。

台灣1月21日發現首起新型冠狀病毒確診病例，是一名從武漢返回台灣的55歲台灣籍女商人。據官方說法，她在1月11日就出現相關症狀，卻未就醫，引發台灣社會討論。

為防止疫情擴散，台灣當局宣佈，即日起禁止旅行業出團湖北旅遊，也禁止武漢大陸團客赴台旅行，至於是否暫停武漢航線，則仍在評估中。

返台與否引發討論

該名確診病患1月20日從武漢搭機抵達台灣，主動通報身體不適。因有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，由機場檢疫人員安排就醫，1月21日檢驗確認為新型冠狀病毒陽性，持續於醫院隔離治療中。

台灣衛福部疾病管理署表示，該個案抵達台灣時就主動通報身體不適，下飛機後立即送往醫院，並未進入社區，請民眾不必恐慌。

同班機共有46名可能的接觸者，其中包括12名機組人員，相關單位會進行14天健康監測，嚴密追蹤。

該女台商發病後，因對當地醫療沒信心而未立即就醫，台灣網路社交媒體出現撻伐聲浪，認為她堅持搭機回到台灣，使途中和她所接觸的人暴露在感染風險中，是很自私的行為。

但台灣也有執業醫師呼籲大眾不要批評謾罵，並希望醫院保護好病人個資，強調「我們共同敵人是病毒」。

圖片版權 Getty Images Image caption 台北松山機場搭機的乘客紛紛戴上口罩。

台灣奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在其臉書寫道，「在中國被感染的台灣人應該都會『想辦法』回國治療，雖不鼓勵『帶病』登機，但也考慮到國人對當地醫療的不信任，有回國治療的人道需求，這是人之常情。」

他建議，是否能在當地台商設立的醫院就醫，或由台灣政府安排專機集中載回。

台灣前外交官劉仕傑也在臉書上呼籲大家理性討論，他表示「這位台商也是中華民國的國民，她有沒有權利回『母國』就醫？今天如果當事者不是從武漢回來，而是其他城市或國家，台灣社會仍然會如此憤怒嗎？」

中國廣東省政府1月21日舉行新聞發佈會，中國工程院院士、SARS專家鍾南山當時稱，一旦發現有發燒等症狀，禁止離開武漢。

圖片版權 Getty Images Image caption 從武漢搭機抵達台灣的乘客經過桃園機場檢疫站。

台商出現症狀後如何應對

這名女台商帶病回台灣就醫引發討論，台灣有醫師建議，在大陸的台商若有不舒服的症狀最好在當地治療。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民表示，若有症狀最好不要移動，在大陸當地治療，武漢的醫療水凖也是不錯的。

他BBC中文說：「若真的因為個人原因要返回台灣，旅途中必須做好保護措施。」並解釋，搭機過程應要做好隔離，像是設有特別區塊，以防止傳染給其他人。

不過中華民國防疫學會理事長王任賢則對BBC中文表示，選擇在當地就醫或返台就醫並沒有太差別，但一定要全程戴上口罩。

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他強調：「呼吸道傳染病是靠偵測，不是靠防疫，患者要有自覺戴上口罩防止傳染給別人。」

王任賢說，台灣首例確診的女台商上飛機全程戴上口罩，符合標凖。他說，若一般在通風的空間並不需要帶口罩，但若是在密閉空間如飛機、火車上則建議將口罩戴上。

他建議台灣政府必須凖備社區防疫計劃，防治未來可能發生的社區感染，像是如何管理公共交通及大型集會，以及學校、公司停班課與否。

目前台灣防疫仍以入境篩檢為主，台灣當局表示，各機場設有登機檢疫，也提醒有武漢旅遊史的民眾，返回台灣14天內出現發燒、呼吸道等症狀，可撥打專線通報，並依指示盡速就醫。若未據實通報，最重可處新台幣15萬元（約人民幣3.4萬）罰款。