中國武漢爆發的新型冠狀病毒疫情日益嚴重。這種人類此前並不了解的病毒已蔓延至中國14個省和美國、日本、泰國等海外地區。

在中國，確診人數已上升至440人，死亡9人。

世界衛生組織（WHO）周三將考慮是否將疫情宣佈為國際公共衛生緊急事件，就像此前的豬流感和埃博拉病毒一樣。

這種新型冠狀病毒究竟是什麼，我們目前對它了解多少？BBC新聞的健康事務編輯米歇爾·羅伯茨（Michelle Roberts）為您解讀。