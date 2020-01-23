圖片版權 EPA Image caption 中國武漢周四（1月23日）突然關閉公交運營，並要求市民不要離開該城市。

中國武漢周四（1月23日）突然宣佈關閉全市航空、鐵路和長途巴士離境通道、暫停公交運營，並要求市民不要離開該城市。在這個罕見決定公布數小時前，湖北省通報稱，該省已有444人感染，17人死亡，相比前一天幾乎翻倍。

這意味著中國新型冠狀病毒總確診人數上升至548人。目前，病毒已蔓延至中國23個省和直轄市及澳門、台灣、泰國、日本、韓國和美國。

據中國媒體報道和網友反映，有部分新型病毒肺炎確診和疑似患者無法在醫院接受隔離治療，只能在家等待通知。

近乎「封城」

武漢市政府在周四（1月23日）凌晨2點半左右以《市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部通告》為題發佈公告，宣佈暫停全市公交運營，並關閉機場和火車站的離境大堂。

「自2020年1月23日10時起，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉，」公告說。

公告還說，這是為了「全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑」，希望「市民理解支持」。

決定並未直接提及「封城」的字眼，也並未說明本地市民是否仍可以通過私家車等方式離開武漢，但仍迅速被大量網友解讀為「封城」。

中國官方媒體《環球時報》總編胡錫進在推特上說，為防止新型病毒肺炎擴散，「中國省會城市關閉出境運輸通道，這是自1949年以來從未有過的。即使在2003年的SARS期間也沒有這樣做」。不過他認為這是一個強制步驟，因為「病毒正在迅速擴散」。

這是中國當局自去年12月疫情爆發以來採取的最嚴厲措施。

在2002至2003年的「非典」（即SARS、沙士）疫情期間，首都北京的部分小區和醫院實行完全隔離管理，市政府嚴格控制市民前往外地。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Ghebreyesus）博士表示，這是一項「非常有力的舉措」，「不僅能控制疫情爆發，還可以使國際間的傳播最小化」。

湖北被指存在「瞞報」

此次疫情最初在武漢爆發，但截至目前，疫情已席捲大半個中國，只有新疆、西藏、青海、內蒙古等幾個邊陲省份還暫未發現感染者。

在社交媒體上，已有相當多的網友質疑湖北和武漢政府應對災情不力，對於感染人數和實際情況進行「瞞報」。

典型的例子是對於醫務人員感染情況的報告。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前，病毒已蔓延至中國23個省和直轄市及澳門、台灣、泰國、日本、韓國和美國（圖為武漢漢口火車站）。

1月20日，著名呼吸疾病專家鍾南山在前往武漢後首度對媒體透露，有14名醫護人員感染（隨後被證實有至少15人感染）。此前一天，BBC亦曾披露，在武漢同濟醫院，有醫護人員疑似感染該病毒。

中國媒體《財新網》周三（1月22日）報道稱，同濟醫院一名名為陸俊的醫生在1月10日即被以「病毒性肺炎可能」收治入院。

但直至1月21日，武漢市衛健委在每日的通報中都對此從未提及，甚至多次強調「沒有醫護人員感染」，並稱沒有證據顯示該病毒會「人傳人」。

《環球時報》總編輯胡錫進早些時候曾發文稱，「這麼重要的信息，為什麼不早點通報？如果鍾南山昨晚不說14名醫務人員被感染，是不是武漢市衛健委會繼續隱去這個信息。」

此外，在相當長的一段時間裏，武漢都是湖北省唯一通報感染者與疑似病例人數的城市，該省的其他城市宛如「信息黑洞」。但根據城市數據平台「城市象限」通過人口流動數據做出的判斷，與武漢人員流動密切的孝感、黃岡等地的潛在患者數量不容小覷。

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BBC獲得的一份由孝感市人民政府周二（1月21日）發佈的內部通報中，市長吳海濤說，該市已有87例疑似病例，但都「沒有定性」。

中國媒體《財新網》則獲得另一份湖北省黃岡市蘄春縣縣長詹才紅周一（1月20日）的演講稿。文件指出，截至前一日，黃岡市病毒性肺炎病例已達到109例，該縣有11例住院患者。

但這些數據並不見諸於地級市衛健委的網站。在湖北省衛健委公布的數據中，也並未標出具體城市的數據。

即便如此，根據湖北省最新提供的總數據減去武漢市數據，粗略估算該省其他地區僅有不足百人被感染，這與內部演講稿數據明顯不符。

有病患仍未被隔離

在周三的一場發佈會上，中國國家衛健委副主任李斌強調，新型冠狀病毒的傳播途徑尚未完全掌握，病毒存在變異的可能，疫情存在進一步擴散的風險。

李斌的話並非危言聳聽。根據目前官方發佈的幾個在湖北省外確診的案例，有多名患者僅在武漢停留一夜，甚至只在車站換乘後，便被確診感染新型病毒。

但在這樣的情況下，仍有部分確診或疑似病患並未在醫院隔離接受治療，而是居住在家中，可以自由活動。

中國媒體《三聯生活周刊》的記者周二（1月21日）見到一對雙雙被確診感染新型病毒的夫妻，他們是疫情最初爆發地——華南海鮮市場的商販。

儘管兩人已經確診感染，但已經從武漢市第十一醫院出院，目前在家居住，且行動並未受到任何限制。

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報道稱，兩人被醫生告知「情況輕微，不需要隔離」。另一名醫生則表示，「我們作為實力很強的綜合醫院，有隔離病房，但隔離病房哪裏跟得上這一輪病人的增長？」

這對夫妻的案例並非鮮見。BBC記者發現，在中國的社交媒體上，有至少10名以上網友記錄了類似的經歷。他們均聲稱自己的親人出現疑似症狀，但醫院遲遲無法確診，並以沒有牀位為由要求其回家「自行隔離」。

BBC無法獨立核實該言論的真實性。

武漢當局周二（1月21日）表示，目前武漢安排了三家定點醫院的800張牀位用於收治病人，將在短時間內騰出1200張牀位，確診病人「均可享受免費救治」。