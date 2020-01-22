圖片版權 Getty Images Image caption 中國新型冠狀病毒感染的肺炎確診及死亡人數攀升

中國武漢春節前夜宣佈停止全市公共交通，包括地鐵和渡輪運營；機場和火車站也只可進不可出。官方通報要求市民無特殊原因不要離開武漢。

從最新的數字來看，僅在22日，武漢市新增了62個確診病例，更令人擔憂的是，新增的8名死者也全部來自武漢。

疫情惡化

新型冠狀病毒感染的確診病例，自12月初開始至22日上午10時，官方宣佈的全國感染病例為440例，死亡人數9人。

但是，至22日夜間，官方宣佈僅湖北省的感染病例就已經上升至444例，其中武漢新增62例，死亡8例。

這應該是導致武漢市決定封城，暫停航班、火車離開武漢的關鍵原因。

這意味著中國全國範圍內的總確診人數上升至548人。目前，該病毒已蔓延至中國大陸的23個省和直轄市及澳門、台灣、泰國、日本、韓國和美國。

據中國媒體報道和多名網友反映，有部分新型病毒肺炎確診和疑似患者無法在醫院接受隔離治療，只能在家等待通知。

近日，隨著新型冠狀病毒肺炎病例的快速傳播，患者死亡人數和激增前，中國國家主席習近平1月20日首次就此次新冠狀病毒疫情發話，指新年期間人員大範圍密集流動，要求有關部門"堅決遏制武漢肺炎蔓延"。

中國國家衛生健康委高級別專家組長鍾南山也以接受央視採訪的形式首次喊話指，一般民眾"沒有特殊情況不要去武漢"。多方分析認為，鍾南山在官媒喊話"不要去武漢"，顯示當地疫情應該較官方通報更為惡劣，同時似有將武漢視為疫區之意。

與此同時，世界衛生組織WHO專家小組22日開會後表示，23日將繼續開會討論，決定是否宣佈中國的新型冠狀病毒感染為全球公共衛生緊急事件。

世界衛生組織專家還讚揚中國衛生部門的合作，認為中國國家主席習近平和總理李克強對疫情所發揮的領導和干預作用以及所採取的措施非常寶貴。

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近乎"封城"

武漢市政府在周四（1月23日）凌晨2點半左右以《市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部通告》為題發佈公告，宣佈暫停全市公交運營，並關閉機場和火車站的離境大堂。

"自2020年1月23日10時起，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉，"公告說。

公告說，這是為了"全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑"，希望"市民理解支持"。

該決定並未直接提及"封城"的字眼，也並未說明本地市民是否仍可以通過私家車等方式離開武漢，但仍迅速被大量網友解讀為"封城"。

這是中國當局自去年12月疫情爆發以來採取的最嚴厲措施。

此前，在2002至2003年的"非典"（即SARS、沙士）疫情爆發期間，首都北京的部分小區和醫院實行完全隔離管理，市政府嚴格控制市民前往外地。

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