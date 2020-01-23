新型冠狀病毒疫情爆發地武漢是怎樣的城市

圖片版權 Getty Images Image caption 長江(棕色)和漢江(藍色)在武漢交匯

武漢並非北京、上海、廣州那樣著名的中國大城市。但那裏是新型冠狀病毒爆發的地方。這個城市的規模和經濟影響力解釋了為何病毒會從那裏傳播，並迅速擴展到亞洲其他國家，甚至美國。

武漢位於中國中部，交通四通八達，歷來有「九省通衢」之稱。預測「春運」人流會達到3千萬左右。

聯合國2018年的數據顯示，有890萬人口居住在武漢。但對人口規模的估計各不相同，地方政府官員認為是1100萬。武漢面積約8500平方公里。據估計，這是世界第42大城市，中國第七大城市。

2016年，武漢國際機場接待了2000萬旅客。那裏開通了飛往倫敦、巴黎、迪拜等世界各地的直飛航班。

武漢建於長江沿岸，據官方網站介紹，那裏為高科技製造業和傳統製造業打下基礎。武漢擁有一系列工業區，52所高等院校，據稱有70多萬名學生，其中包括全國最多的本科生。

根據《財富》全球排行榜，世界500強企業中約有230家在武漢投資。法國也曾在那裏巨額投資。1886年到1943年，法國在舊時的漢口（武漢三鎮之一）擁有外國租界。100多家法國公司在該市投資，標緻雪鐵龍在那裏有中國合資工廠。

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢是2019年籃球世界杯的主辦城市，包括這場阿根廷對尼日利亞的比賽（資料照片）。

武漢還是通往三峽的門戶。旅遊區三峽也是一座大型水電站的所在地。

冠狀病毒起源於當地一個海鮮市場，但巨大的人流量令病毒廣泛傳播。被感染的美國患者最近去過武漢，兩位日本患者也去過。韓國患者曾在武漢住過。泰國的案例也是一名來自武漢的中國遊客。

中國新年假期已經開始，數以百萬計的人離家慶祝，進出武漢的人流只會越來越多。中國國家衛生健康委員會表示，遊客應避開武漢，武漢居民不應離開這座城市。

1月23日凌晨，武漢通知上午10點「封城」，市內交通停擺。香港港鐵也開始停售往來武漢的高鐵車票。

但武漢作為世界上最大、聯繫最緊密的地方之一，意味著國際傳播幾乎必然出現。