示威浪潮中的香港春節與往年有何不同

Image caption 受示威浪潮影響，香港今年的春節多了一點政治意味。

世界各大華人社區凖備慶祝農曆新年之際，今年的春節在經歷了超過半年示威浪潮的香港跟往年不同。傳統花市的人流減少、慶祝活動取消，許多香港市民都說今年少了一點春節的感覺，增添了一些政治氣氛。

最明顯的分別是香港政府以「公眾安全」為由，先後宣佈取消年初一晚上的演煙花匯演，和年初二晚上的花車巡遊。

另外，香港政府每年都會舉辦年宵市場，方便市民購買鮮花、賀年食品等年貨。但今年除了這些傳統年宵市場，一些示威者和泛民主派議員也自行舉辦一些稱作「和你宵」的市場，售賣與示威浪潮有關的年貨。

示威浪潮在春節前夕也在繼續。一些示威者周三（1月22日）在收押了許多被捕示威者的荔枝角收押所外舉行集會，聲稱要與被捕示威者「團年」。集會發起人聲稱約8,000人參加，警方指最高峰時期約1,200人參加。

示威持續

Image caption 一些集會人士說要跟被捕示威者一起過春節。

集會期間多人上台發言，再次要求香港政府答應示威者訴求，成立獨立委員會調查警察處理示威時涉嫌濫用暴力，一些有親友被捕的集會人士也讀出寫給被關押親友的公開信。

集會人士還收集了一些小吃和信件，交給管理收押所的懲教署，要求轉交被扣押的示威人士。

一名參加集會人士對BBC中文表示，他有一名朋友因為示威被捕，現時被關在收押所。「我之前已經跟他說我會大喊，希望他能聽到，要他先不要睡覺，我們一起過年。」

他形容自己今年春節的心情比較低落，因為自己的朋友從來沒有被拘捕扣押過。「我們可以失望一會兒，但不要絶望，不可以被暴政打敗。」

一個城市、兩種年宵

Image caption 一些在香港維多利亞公園的年宵市場擺攤的商販說，人流比往年至少減少一半。

今年香港一些傳統春節的活動，也因為示威浪潮與往年有明顯分別。其中，政府雖然繼續舉辦年宵市場讓市民辦年貨，但以安全為由取消售賣揮春、家居擺設等乾貨的攤位。

其中香港最大規模的維多利亞公園年宵市場，人流比往年明顯減少。在這個年宵市場售賣年花多年的蘇小姐說，今年香港的年宵市場沒有乾貨攤位，人流比往年減少最少一半，過節的氣氛也「死氣沉沉，沒有過年的氣氛」。

蘇小姐對BBC中文說，沒有售賣乾貨的攤位， 和受示威活動影響的交通工具線路，經常會在沒有預警下暫停服務，都會嚴重影響今年的生意。

「以前人們大多逛花市逛到很晚才回家，令花市的人流十分暢旺，因為他們不用害怕沒有交通工具回家。現在示威過後，連地鐵也關閉，許多人害怕沒有交通工具回家。」

她希望新一年，香港的示威盡快結束，回復平靜。

Image caption 蘇小姐說，今年香港的年宵市場沒有乾貨攤位，人流比往年減少最少一半。

一些市民選擇到訪示威支持者自行舉辦的「和你宵」民間年宵市場。這些市場售賣許多與示威浪潮有關的年宵貨物，例如一些以示威者造型的擺設，寫有示威口號的揮春等。

特意到訪這些「和你宵」活動的李先生表示，他認為傳統年宵活動中的顧客的攤檔檔主之間沒有太大感覺，但「和你宵」這種民間市集的感覺讓人更親切。

「可能是因為經歷過去半年的事，大家有同一個信念才走出來，所以感覺到有一種人情味，而不是普通的商業活動。」

圖片版權 AFP Image caption 許多香港示威的支持者到訪"和你宵"活動，購買與示威浪潮有關的年貨。

寫著抗議口號的揮春

除了年宵市場，香港每年春節前夕，各區的區議員都會在街上書寫揮春，贈送給當地居民。

這個習慣今天仍然繼續，但除傳統的恭賀字句之外，今年的揮春增添了一些與抗議有關的元素。

其中一名新上任的新界區泛民主派區議員陳樹暉說，他是應一些當地居民的要求，派發一些與示威活動有關的揮春。

Image caption 今年香港的揮春除了傳統祝福語，還有一些與示威有關。

一名香港市民謝太太除了領取寫有傳統祝福字句「學業進步」的揮春外，還取一個寫有示威口號「光復香港，時代革命」的揮春。

她說她觀察到，今年春節跟往年最大的分別，是一些親人之間因為政見不同變得疏遠，反而跟一些意見類似的陌生人會更加互相關心。「我們會互相關心，問對方『你今天吃飯了沒有？你有團年飯吃嗎？你新年有逛街嗎？我們可以見一見面嗎？』」

她認為大部份示威支持者在春節期間，除了「身體健康」等傳統願望外，也會希望香港政府會回應示威者的訴求。

「如果事情未正式解決、或大部份未正式處理好的話，就算身體健康，心理上也不會健康。」

建制派政黨也一如往年舉辦類似的派發揮春活動，同樣染有政治色彩。

其中香港最大的親北京政黨民建聯副主席張國鈞說，他們絶對不會停止為市民服務，又透露說已經在籌備慶祝春節的活動，向市民表示無論有什麼問題，「民建聯都會繼續為市民服務」。