武漢肺炎：黃岡、鄂州封城 三個城市實施「檢疫隔離」

面對繼續增加的新型冠狀病毒感染病例，中國當局宣佈湖北省繼省會武漢之後，鄰近的黃岡市和鄂州市也封城防控疫情。

自此，湖北省共有三個城市整體「檢疫隔離」，是中國防疫史上罕見的舉措。這無疑顯示了疫情的嚴峻危險程度。

在武漢全面封城決定宣佈之前，疫情的死亡人數從原本9人，大幅升高近一倍至17人，全部都出現在武漢。而最新的死亡病例已經增加到25例。

23日，武漢市長向中國中央電視台表示，疫情「教訓深刻」 ， 如今的疫情「與我們對這個病毒的危害和傳播的認識，一開始沒有達到這麼高的等級有關」。

武漢的封城措施從最初的停止出城交通，至23日晚間進一步升級為暫停入城交通：

中國交通運輸部發出緊急通知，要求「做好進出武漢交通運輸工具管控全力做好疫情防控工作」

在暫停外出的客運交通之後，也暫停了進入武漢的陸路、水路客運

加強了對離開武漢的貨運駕駛人員的管控

民航局再次緊急通知，要求削減進出武漢的航班

黃岡鄂州

黃岡市和鄂州市，相繼宣佈在23日午夜前後暫停交通出入。