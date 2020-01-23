武漢肺炎：死亡個案上升 武漢護士哭訴擔心

中國武漢周四（1月23日）突然宣佈關閉全市航空、鐵路和長途巴士離境通道、暫停公交運營，並要求市民不要離開該城市。在這個罕見決定公布數小時前，湖北省通報稱，該省已有444人感染，17人死亡，相比前一天幾乎翻倍。

目前，病毒已蔓延至中國23個省和直轄市及澳門、台灣、泰國、日本、韓國和美國。

據中國媒體報道和網友反映，有部分新型病毒肺炎確診和疑似患者無法在醫院接受隔離治療，只能在家等待通知。