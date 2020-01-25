香港示威：「我的兒子不是廢青」

從初夏到寒冬，香港示威經歷了7個月有餘。7000多個被捕的示威者，他們的父母因為政見不同，有的同自己的孩子「割席」（切割），有的卻答應他們「走得更前」。

「爸爸，可不可以多點支持我們的前線？他們需要多點支援。」陳聲是個70後的爸爸，這是他兒子在懲教所跟他說的第一句話。他說，每一個走出來的年輕人，他們都不是廢青，都是為了香港。他會走完兒子未走完的路。

採訪：林祖偉

攝影／剪接／製作：徐子琛