武漢肺炎：中國女子吃退燒藥入境法國 網友舉報使館緊急尋人

圖片版權 Getty Images Image caption 最中國當局公布的新數據，截至1月23日24時，中國各地區累計確診830例新型冠狀病毒感染病例，累計死亡26人，其中24人來自湖北省。

中國駐法國大使館尋找到了一名自稱吃退燒藥，成功混過法國機場發熱檢測得以入境的武漢女子。

這名女子此前曾在社交媒體上炫耀稱，她有發燒和咳嗽等症狀，但通過藥物緩解了症狀。

她後來還上傳了自己在一家法國米其林星級餐廳用餐的照片。她的帖子迅速被中國網友轉載和舉報。

中國大使館證實，該女子已聯繫了法國緊急救護部門並測量了體溫。

據悉，這名女子是在航班停飛之前從爆發新型冠狀病毒疫情的武漢離境。

這名女子在微信群裏詳細描述了她的旅程。

「勝利會師，終於能吃頓好的了，感覺都餓了兩天了。在美食之城里昂當然要吃米其林啦，」她寫道。

「臨出發前低燒還伴有咳嗽，嚇得要死，趕緊吃藥，不停地量體溫，所幸體溫降下來了，出入境也很順利，」她補充道。

她還上傳了自己在法國享用美食的照片，但並未指明自己何時入境。

圖片版權 Getty Images Image caption 最中國當局公布的新數據，截至1月23日24時，中國各地區累計確診830例新型冠狀病毒感染病例，累計死亡26人，其中24人來自湖北省。

這名女士的帖子迅速在中國社交媒體走紅，並受到廣泛批評。

「丟人丟到全世界，對自己和對別人都不負責任，這種人就是自私！」一名網友寫道。

中國駐法國大使館表示，他們收到了有關這名女子情況的舉報，對此「非常重視」。使館已聯繫到該女子，並要求其盡快撥打法國緊急救護電話。

中國大使館周四（1月23日）在一份新的聲明中說，這名女子的體溫處於監控之中，沒有發燒或咳嗽症狀。

聲明稱，法國方面告知，她目前不需要「進一步檢查」。

武漢周四（1月23日）已宣佈關閉全市航空、鐵路和長途巴士離境通道、暫停公交運營，並要求市民不要離開該城市。

截至周五（1月24日），除了湖北省武漢市1月23日停擺陸、水客運交通，並削減空運之後，總共有13個湖北市縣宣佈「封城」，公共交通停駛。

中國媒體報道稱，「封城」之舉是援引《傳染病防治法》。這意味著人員逃離武漢、造成病毒傳播等嚴重後果，可能最高被判七年徒刑。

截至周五上午10時，中國全國範圍內已確診830例感染病例，疑似病例超過1000例。

你的器材不支持播放多媒體材料 中國武漢周四（1月23日）突然宣佈關閉全市航空、鐵路和長途巴士離境通道、暫停公交運營，並要求市民不要離開該城市。

這種新型病毒在12月31日被首次向世衛組織報告，目前至少已致26人死亡。

該病毒已蔓延至中國除西藏和青海以外的所有省、直轄市。韓國、日本和美國等其他國家也出現確診病例。

在北京、上海等中國大城市感染人數急劇上升的情況下，當局已在湖北省的多個城市有效隔離了近2000萬人。

北京市已取消了當地所有的大型慶祝活動。傳統的廟會停辦、電影推遲上映、故宮等著名景點停止開放。

不過，受農曆新年影響，數以億計的中國人仍在全國各地流動，回家團圓。

此次在武漢發現的病毒目前被稱為2019-nCoV，被認為是一種新型冠狀病毒，此前從未在人類身上發現過。