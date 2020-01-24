武漢肺炎：中國女子吃退燒藥入境法國 網友舉報使館緊急尋人
中國駐法國大使館尋找到了一名自稱吃退燒藥，成功混過法國機場發熱檢測得以入境的武漢女子。
這名女子此前曾在社交媒體上炫耀稱，她有發燒和咳嗽等症狀，但通過藥物緩解了症狀。
她後來還上傳了自己在一家法國米其林星級餐廳用餐的照片。她的帖子迅速被中國網友轉載和舉報。
中國大使館證實，該女子已聯繫了法國緊急救護部門並測量了體溫。
據悉，這名女子是在航班停飛之前從爆發新型冠狀病毒疫情的武漢離境。
這名女子在微信群裏詳細描述了她的旅程。
「勝利會師，終於能吃頓好的了，感覺都餓了兩天了。在美食之城里昂當然要吃米其林啦，」她寫道。
「臨出發前低燒還伴有咳嗽，嚇得要死，趕緊吃藥，不停地量體溫，所幸體溫降下來了，出入境也很順利，」她補充道。
她還上傳了自己在法國享用美食的照片，但並未指明自己何時入境。
這名女士的帖子迅速在中國社交媒體走紅，並受到廣泛批評。
「丟人丟到全世界，對自己和對別人都不負責任，這種人就是自私！」一名網友寫道。
中國駐法國大使館表示，他們收到了有關這名女子情況的舉報，對此「非常重視」。使館已聯繫到該女子，並要求其盡快撥打法國緊急救護電話。
中國大使館周四（1月23日）在一份新的聲明中說，這名女子的體溫處於監控之中，沒有發燒或咳嗽症狀。
聲明稱，法國方面告知，她目前不需要「進一步檢查」。
武漢周四（1月23日）已宣佈關閉全市航空、鐵路和長途巴士離境通道、暫停公交運營，並要求市民不要離開該城市。
截至周五（1月24日），除了湖北省武漢市1月23日停擺陸、水客運交通，並削減空運之後，總共有13個湖北市縣宣佈「封城」，公共交通停駛。
中國媒體報道稱，「封城」之舉是援引《傳染病防治法》。這意味著人員逃離武漢、造成病毒傳播等嚴重後果，可能最高被判七年徒刑。
截至周五上午10時，中國全國範圍內已確診830例感染病例，疑似病例超過1000例。
這種新型病毒在12月31日被首次向世衛組織報告，目前至少已致26人死亡。
該病毒已蔓延至中國除西藏和青海以外的所有省、直轄市。韓國、日本和美國等其他國家也出現確診病例。
在北京、上海等中國大城市感染人數急劇上升的情況下，當局已在湖北省的多個城市有效隔離了近2000萬人。
北京市已取消了當地所有的大型慶祝活動。傳統的廟會停辦、電影推遲上映、故宮等著名景點停止開放。
不過，受農曆新年影響，數以億計的中國人仍在全國各地流動，回家團圓。
此次在武漢發現的病毒目前被稱為2019-nCoV，被認為是一種新型冠狀病毒，此前從未在人類身上發現過。
截至北京時間2020年1月24日10:00 確診830例 死亡26例
|區域
|報告確診病例
|死亡人數
|湖北
|549
|24
|河北
|2
|1
|北京
|26
|山東
|6
|上海
|20
|浙江
|43
|廣東
|53
|四川
|8
|雲南
|2
|江西
|7
|天津
|5
|重慶
|27
|湖南
|9
|河南
|9
|廣西
|13
|吉林
|3
|安徽
|15
|海南
|5
|貴州
|3
|寧夏
|1
|山西
|1
|黑龍江
|1
|1
|福建
|5
|江蘇
|5
|遼寧
|3
|新疆
|2
|陝西
|3
|甘肃
|2
|內蒙古
|0
|澳門
|2
|香港
|2