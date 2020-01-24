武漢肺炎：中國女子吃退燒藥入境法國 網友舉報使館緊急尋人

  • 2020年 1月 24日
最中國當局公布的新數據，截至1月23日24時，中國各地區累計確診830例新型冠狀病毒感染病例，累計死亡26人，其中24人來自湖北省。 圖片版權 Getty Images
Image caption 最中國當局公布的新數據，截至1月23日24時，中國各地區累計確診830例新型冠狀病毒感染病例，累計死亡26人，其中24人來自湖北省。

中國駐法國大使館尋找到了一名自稱吃退燒藥，成功混過法國機場發熱檢測得以入境的武漢女子。

這名女子此前曾在社交媒體上炫耀稱，她有發燒和咳嗽等症狀，但通過藥物緩解了症狀。

她後來還上傳了自己在一家法國米其林星級餐廳用餐的照片。她的帖子迅速被中國網友轉載和舉報。

中國大使館證實，該女子已聯繫了法國緊急救護部門並測量了體溫。

據悉，這名女子是在航班停飛之前從爆發新型冠狀病毒疫情的武漢離境。

這名女子在微信群裏詳細描述了她的旅程。

「勝利會師，終於能吃頓好的了，感覺都餓了兩天了。在美食之城里昂當然要吃米其林啦，」她寫道。

「臨出發前低燒還伴有咳嗽，嚇得要死，趕緊吃藥，不停地量體溫，所幸體溫降下來了，出入境也很順利，」她補充道。

她還上傳了自己在法國享用美食的照片，但並未指明自己何時入境。

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Image caption 最中國當局公布的新數據，截至1月23日24時，中國各地區累計確診830例新型冠狀病毒感染病例，累計死亡26人，其中24人來自湖北省。

這名女士的帖子迅速在中國社交媒體走紅，並受到廣泛批評。

「丟人丟到全世界，對自己和對別人都不負責任，這種人就是自私！」一名網友寫道。

中國駐法國大使館表示，他們收到了有關這名女子情況的舉報，對此「非常重視」。使館已聯繫到該女子，並要求其盡快撥打法國緊急救護電話。

中國大使館周四（1月23日）在一份新的聲明中說，這名女子的體溫處於監控之中，沒有發燒或咳嗽症狀。

聲明稱，法國方面告知，她目前不需要「進一步檢查」。

武漢周四（1月23日）已宣佈關閉全市航空、鐵路和長途巴士離境通道、暫停公交運營，並要求市民不要離開該城市。

截至周五（1月24日），除了湖北省武漢市1月23日停擺陸、水客運交通，並削減空運之後，總共有13個湖北市縣宣佈「封城」，公共交通停駛。

中國媒體報道稱，「封城」之舉是援引《傳染病防治法》。這意味著人員逃離武漢、造成病毒傳播等嚴重後果，可能最高被判七年徒刑。

截至周五上午10時，中國全國範圍內已確診830例感染病例，疑似病例超過1000例。

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中國武漢周四（1月23日）突然宣佈關閉全市航空、鐵路和長途巴士離境通道、暫停公交運營，並要求市民不要離開該城市。

這種新型病毒在12月31日被首次向世衛組織報告，目前至少已致26人死亡。

該病毒已蔓延至中國除西藏和青海以外的所有省、直轄市。韓國、日本和美國等其他國家也出現確診病例。

在北京、上海等中國大城市感染人數急劇上升的情況下，當局已在湖北省的多個城市有效隔離了近2000萬人。

北京市已取消了當地所有的大型慶祝活動。傳統的廟會停辦、電影推遲上映、故宮等著名景點停止開放。

不過，受農曆新年影響，數以億計的中國人仍在全國各地流動，回家團圓。

此次在武漢發現的病毒目前被稱為2019-nCoV，被認為是一種新型冠狀病毒，此前從未在人類身上發現過。

截至北京時間2020年1月24日10:00 確診830例 死亡26例

區域報告確診病例死亡人數
湖北54924
河北21
北京26
山東6
上海20
浙江43
廣東53
四川8
雲南2
江西7
天津5
重慶27
湖南9
河南9
廣西13
吉林3
安徽15
海南5
貴州3
寧夏1
山西1
黑龍江11
福建5
江蘇5
遼寧3
新疆2
陝西3
甘肃2
內蒙古0
澳門2
香港2
來源：國家衛健委，大陸各省市衛健委 & 香港政府

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