武漢肺炎：「封城」防疫是怎麼操作的？到底有沒有用？

  • 2020年 1月 24日
Workers disinfect the Hankou Railway Station in Wuhan, a day before the shutdown 圖片版權 Getty Images
Image caption 武漢的漢口火車站在封站前一天有工作人員進行消毒。

中國農曆新年前的這些天，武漢的火車站本應人聲鼎沸。在全中國各地，數以千萬計的人在春節前趕回家與親人團聚，但是在中國的第七大城市，這個被認為是新型冠狀病毒疫情爆發源頭的地方，車站月台是空蕩蕩的。

當地時間周四（1月23日）上午10點開始，武漢所有的巴士、火車、地鐵和船，都全部停運，沒有公共交通工具可以離開該城市。飛機航班也被暫停。公路尚沒有被封堵，但是也有報道稱一些地方已經設置了路障，當地居民被告知不要離城。

繼武漢之後，周四稍後湖北省再陸續有多個城市宣佈「封城」——當地《湖北日報》官方網站報道，至周五（1月24日）上午，武漢、鄂州、黃岡、赤壁、仙桃、枝江、潛江、咸寧、荊門、當陽、黃石、當陽、恩施、孝感等共13個城市已經相繼發出停運通知。

但問題是，疫症當前，你能夠將一整座城市隔離嗎？就算能做得到，它的作用有多大？

圖片版權 Reuters
Image caption 周二，漢口站內有體溫監測儀。

武漢是一個很大的地方——根據聯合國的資料，它是世界第42大城市。要將這樣一個地方變成完全與世隔絶的地方，並不容易。

通往武漢的重要道路就有20條，此外還有幾十條小路。就算公共交通停運，要將整座城市封禁起來也需要較大軍事力量的投入。

悉尼大學的健康安全專家亞當·卡姆拉德特－斯科特教授（Professor Adam Kamradt-Scott）說：「你唯一切實可行的辦法就是用解放軍將城市圍起來。」

就算真的這麼做，城市的邊界應該劃在哪裏？武漢就像很多現代城市一樣，發展成了很多個小城鎮的復合城市。

悉尼大學的流行病專家米哈伊爾·普羅科彭科教授（Professor Mikhail Prokopenko）在接受BBC記者歐文·阿莫斯（Owen Amos）採訪時表示，「城市被塑造了非傳統的樣子」。

「你不可能封鎖每一條路和每一個連接點。這在一定程度上是可能的……但並非是萬無一失的做法。」

世界衛生組織駐中國代表高登·加利亞（Gauden Galea）則說得更加直接。

「據我所知，想要封鎖一個1100萬人的城市從科學角度是個新嘗試，」他向美聯社表示，「現階段我們不能說這樣有用還是沒有用。」

而且，即使能證明將武漢的閘門徹底關閉起來是可行的，但是馬兒可能也已經跑出來了。

你的器材不支持播放多媒體材料
去過武漢的英國遊客托馬斯·克羅斯比回憶旅程。（英文）

武漢的肺炎是在12月31日向世界衛生組織報告的，而直到1月21日，中國官員才確認它可以人傳人。

到這個時候，已經有數以千計的人去過武漢，又從武漢出來。然後，在中國和亞洲各地，甚至是美國，都有病毒感染的報告——這些人全都在近期去過武漢。

不過，即使病毒出現在全世界各地，卡姆拉德特－斯科特教授仍然表示，中國本土的情況更加令人擔憂。

「在我們看到有病例出現的（中國以外的）每一個國家，都只是一至兩個病例，除了泰國有四個，」卡姆拉德特－斯科特教授說。

「這是非常少數的病例。看起來他們都已經及時有效地阻止了在本國的進一步擴散，所以更大的問題仍然在中國境內。」

截至周五下午通報的超過880個病例當中，湖北省有549例，當中近90%在首府武漢。然後，廣東、浙江、北京等地都分別有數十病例；香港則有3例。

「如果病毒已經在了，而且已經有本地的社區傳播，那麼在武漢採取措施就已經太晚了，」卡姆拉德特－斯科特教授說。

普羅科彭科教授也認為，國際上的應對措施是好的。比如，最後一班從武漢飛往悉尼的航班乘客，一到當地就有衛生防疫及安全人員迎接。

他說，問題是很多人可能已經感染了病毒而不自知。

「感染和發病是有區別的，」他說。

「感染的人是已經有病毒在他們的身體裏，但是還沒有發病。他們沒有症狀，在他們與其他人發生接觸的時候，看起來完全正常。」

他表示，流感通常的潛伏期是兩至三天，但是對冠狀病毒來說，可能就是五到六天，一周，或者更長。

就是說，有些人可能在上星期感染了病毒，將它帶到全世界，傳染了其他人，但是仍然不知道自己生病了。

「而當他們開始出現症狀的時候，還有可能被誤以為是普通感冒或者流感，」普羅科彭科說，「難就難在這裏。」

所以這些都不意味著中國試圖封鎖這種病毒的意圖是有錯的。世衛組織對中國所作的努力表示了讚許，而過去也有過一些被專家稱為「社會疏離（social distancing）」的做法先例。

2009年4月，墨西哥城為了阻止豬流感蔓延，就關閉了所有酒吧、電影院、劇場、足球場，甚至是教堂；餐廳也只允許外賣。

「這確實減慢了該病毒在墨西哥城的傳播，也幫助了當局掌控情況，」卡姆拉德特－斯科特教授說，「但是它有沒有徹底阻止擴散呢？並沒有。」

所以，綜合來說，像武漢這樣的「封城」措施是值得的嗎？

「中國只是報告了確診的病例，」卡姆拉德特－斯科特教授說。

「僅以那些數字為基凖的話，如果是我，我或許不會那樣做。但是如果有數以千計的疑似病例，那整件事情的考量就非常不一樣了。」

截至北京時間2020年1月24日13:30

區域報告確診病例死亡人數
湖北54924
河北21
北京26
山東15
上海20
浙江43
廣東53
四川15
雲南2
江西7
天津7
重慶27
湖南24
河南9
廣西13
吉林3
安徽15
海南8
貴州3
寧夏2
山西1
黑龍江41
福建9
江蘇9
遼寧4
新疆2
陝西3
甘肃2
內蒙古1
澳門2
香港2
來源：國家衛健委，大陸各省市衛健委 & 香港政府

相關主題內容

更多有關此項報導的內容