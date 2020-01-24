武漢「封城」後的普通人：「自我隔離吧，別給別人添麻煩」

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新型冠狀病毒繼續大規模傳播。繼中國湖北省武漢市1月23日停擺陸、水客運交通，並削減空運之後，總共有13個市縣宣佈「封城」，不同程度交通停運。

根據中國國家衛健委的最新數據，截至1月23日24時，中國各地區累計確診830例新型冠狀病毒感染病例，累計死亡26人，其中24人來自湖北省。

據《澎湃新聞》1月23日報導，湖北省中醫院、武漢大學中南醫院、武漢市中心醫院等8家醫院發出公告，向社會各界徵集防護物資。其中多家醫院證實，外科口罩、防護服、手術衣、防護面罩等物資只能再撐3到4天。

與此同時，社交媒體微信中也傳出醫務人超負荷工作，上下班困難，孩子無人照顧等信息。

封城兩日內，焦慮、不安、無奈、震驚等情緒在普通市民中蔓延。本該親朋好友齊歡慶的農曆新年，也因此蒙上一層陰影。

圖片版權 Getty Images Image caption 武漢菜場，人人戴口罩。

「氣氛挺恐怖的，心情很焦慮」

25歲的武漢市民馮小姐在北京上班。1月22日，她坐高鐵返回家鄉，一路都感覺氣氛不對。「快到武漢時，車上九成人都戴上了口罩，面對面不講話，看著挺恐怖的」，馮小姐對BBC說。

高鐵在晚上9點半到達，武漢車站與往年春運大為不同。「大廳空蕩蕩，只有零星幾個人。」 家人開車去接她，路上依然冷冷清清，極少行人和車輛往來。

23日凌晨兩點，官方在社交媒體上宣佈當天10點「封城」，停運全市海陸空交通。馮小姐這時才意識到疫情如此嚴重，後悔決定回家過年。「之前一直以為能控制，現在發現不是這回事。」

她擔心年後如何返回北京工作。沒有交通怎麼回北京？如果感染上病毒怎麼辦？就算沒有感染，會不會到了北京就被隔離？……一系列問題在她腦海中盤旋。

「現在和朋友交流主要在雲上」，馮小姐一邊焦慮，一邊還自我打趣的說道。她是指用微信的通話和視頻功能與朋友聊天，不過回來以後，話題幾乎一股腦變成了討論武漢肺炎。

圖片版權 Getty Images Image caption 疫情爆發後，武漢封閉海鮮市場。

「自我隔離吧，別給別人添麻煩」

同時，在社交媒體上，謠言四起。有人說，武警部隊會在市區上方撒消毒劑，提醒市民注意。還有人說，抽煙喝酒能抵抗冠狀病毒。部分後來被官方闢謠。

33歲的程女士在接受BBC的採訪時說，此前對疫情也不以為然，認為會很快得到控制。1月18日，就有英國研究者估計，實際已經感染的人數至少1700例。而當時官方數字顯示為41例，並稱疫情在可控範圍。

直到21日在微博上得知，有15名醫護人員確診感染，程女士才緊張起來。當天下樓買菜，也只看到少數部分人戴口罩。「大部分是年輕人，可能消息比較快。」兩天後，程女士再次觀察，九成市民才戴上了口罩。

程女士提前備好了蔬菜和肉類，年就在自己家過了。走親戚，串巷子，會朋友，一系列節目統統取消了。

「沒辦法，自我隔離吧，也別給別人添麻煩」，程女士無奈地說。

圖片版權 Getty Images Image caption 本該舉家歡慶的農曆新年，蒙上一層陰影。

「既來之則安之吧」

中國律師斯偉江因家人在武漢住院，不得不前往看望。但因「封城」而被迫滯留在武漢。「來時有點猶豫，感覺裏邊肯定藏著點什麼，怎麼肺炎會這麼愛國，只傳香港和海外，不傳染國內？」

他跟朋友聊天，感到大家的情緒還是有點緊張。但這種情況不可抗拒，緊張、擔心都沒用，「既來之則安之吧」，他對BBC說。

封城之後，據他觀察，街道上人很少，但大部分便利店都如常開放。擺放礦泉水和方便麵的架子幾乎掃蕩一空。「感覺武漢人民還是很淡定，超市還有促銷員在呢，街上也有不戴口罩的人。」

超市裏，一位老太太進超市買口罩，說銀行沒口罩不讓進。斯偉江見到很多人的口罩都是棉質的，似乎出現短缺趨勢。而且沒有合適的孩童口罩，他只能用大人口罩改裝。

他所在的小區張貼了「倡議書」，倡議市民不外出、勤洗手、加強鍛煉、不信謠言等。他估計，只要物資供應充分，恐慌情緒不太會出現。

「封城對不在城裏的人造成了一種心理壓力，在裏邊的人該怎樣生活，還怎樣生活」，他說。