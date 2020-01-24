武漢肺炎： 中國9省市啟動最高級別疫情防控機制
農曆新年，是普天同慶的節日，但是2020年的農曆新年，卻因為源自武漢的新型冠狀病毒向全國蔓延，失去了傳統節日的祥和氣氛。
自武漢在23日宣佈封城，停止市內公共交通，阻斷與市外的交通來往之後，湖北省內已經有十幾個市、縣都採取了類似的整體隔離措施，希望能防止病毒進一步蔓延和擴散。
湖北省宣佈「全面進入戰時狀態、實施戰時措施」，希望用前所未有的嚴格措施遏制疫情蔓延。
在中國國務院的決策部署和統一指揮下，除湖北之外，還在廣東、湖南、浙江、天津、安徽、北京、上海、重慶等另外8個省市啟動最高級別的重大突發公共衛生事件一級響應。
至此，中國東部經濟發達地區的長江三角洲、珠江三角洲全部都處於緊急應對疫情的高度戒備之中。
疫情發展
中國最新公布的確診病人為830例，27個省市自治區出現感染病例，死亡人數上升到26人，其中24人來自湖北，1人來自河北，1人來自黑龍江。
香港、澳門、台灣以及泰國、日本、韓國、美國、越南、新加坡都出現了確診病例，累計共9例。
在英國，23日出現的5個疑似病例都已經排除受此病毒感染，另外還有9人正在等待檢測結果。
英國衛生部門官員已經發出警告，英國出現感染病例的可能性「極高」。正值農曆新年，來往於中英之間探親訪友的人數通常很多。英國政府表示，醫療系統面對病毒已經有成熟的應對機制。
英國外交部也向國民發出旅遊提示，如非必要不要前往武漢。
發病症狀
中國衛生部門最新發出的警告是：發燒、咳嗽等呼吸系統典型症狀並非主要感染表現。醫學權威根據不典型病例還提醒對以下症狀保持警惕：
- 以消化系統症狀為首發表現：如輕度納差、乏力、精神差、噁心嘔吐、腹瀉等；
- 以神經系統症狀為首發表現：如頭痛；
- 以心血管系統症狀為首發表現：如心慌、胸悶等；
- 以眼科症狀為首發表現：如結膜炎
緊急措施
中國多個省市啟動最高級別的重大突發公共衛生事件一級響應後，原本計劃安排的很多春節文娛活動都被取消：
- 廟會取消
- 電影院關門 賀歲片撤檔
- 花市休市
- 景區關閉
- 博物館、文化館閉館
不過，持續了幾十年的中央電視台春節聯歡晚會照常舉行。公布的節目單完全不提全國疫情引起民眾不滿和輿論批評之後，春晚臨時增加了疫情防控節目《愛的橋樑》。
媒體最初透露說，該節目將是詩歌朗誦「眾志成城抗擊肺炎」，之後又稱是情景報告。無論怎樣，它應該算是春晚最貼近民眾實際生活、最體現中國現狀的一個節目。
在病毒的陰影下，2020年的春節將會讓很多人難忘。