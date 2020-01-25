武漢肺炎：死亡人數上升，歐洲首現確診病例

圖片版權 Xinhua Image caption 目前中國已有30個省（區、市）報告疫情，其中湖北情況最為嚴重。圖為武漢中南醫院重症隔離病房內，醫護人員正在為病人治療。

農曆新年伊始，新型冠狀病毒引發的肺炎疫情仍在中國迅速擴散。中國國家衛生健康委員會稱，截至1月24日24時，中國境內確診病例已達1287例，死亡41例，治癒出院38例。

同時，此次疫情首次出現醫護人員因感染去世案例。中國央視旗下的中國環球電視台1月25日在推特上表示，位於武漢的湖北省中西醫結合醫院耳鼻喉科醫生梁武東因感染新型冠狀病毒去世，此前他一直工作在防疫前線。

目前中國已有30個省（區、市）報告疫情，其中湖北情況最為嚴重，確診病例729起，死亡39起。18個省級單位啟動一級響應機制。

香港已有5例確診病例，澳門2例，台灣3例。

新冠病毒還已蔓延至歐洲。法國衛生部長周五晚間表示，法國確認三起確診病例，其中首起出現在波爾多，另外兩起出現在巴黎地區。

病毒沖淡春節

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎：護士哭訴擔心

因疫情擴散，中國多個地方取消春節慶祝活動。湖北除襄陽市與神農架林區外，其餘城市均已封城。北京關閉故宮、長城等景點，取消包括廟會在內的大型慶祝活動。中國七部春節檔電影也宣佈全部撤檔，廣東省宣佈春節期間電影院暫停營業。

1月24日除夕夜，中國社交媒體也被肺炎疫情淹沒，一些醫護人員情緒崩潰、低落的視頻在微博上被大量轉發。另有不少網民表示，今年已經減少聚餐拜年計劃。

身在武漢的紐約時報記者儲百亮（Chris Buckley）在推特上表示，大多數病人家屬沒有心情過節，只希望得到更多信息。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @ChuBailiang Families outside Hankou Hospital in Wuhan were in no mood for Lunar New Year festivities on Friday. There’s no holiday spirit this year, most said. Just the anxiety of waiting to hear about loved ones. Follow our live briefing here: https://t.co/VmKD6G3rQr pic.twitter.com/axcDwZhz1N — Chris Buckley 储百亮 (@ChuBailiang) 2020年1月24日

湖北廣播電視台官方微信帳號24日晚間稱，目前武漢多家醫院防護物資緊張，存量可能只能只夠維持3-5天，現接受社會捐贈。